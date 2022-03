Taille du marché des munitions, croissance de l’industrie, chiffre d’affaires, scénario de marché COVID-19, opportunité et stratégies d’expansion de l’industrie jusqu’en 2027

Le marché mondial des munitions devrait valoir 28,81 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des munitions pour l’autodéfense, l’augmentation de la violence domestique et des activités terroristes, l’intérêt croissant pour la chasse aux oiseaux, l’utilisation des munitions dans les sports et la disponibilité d’armes rentables avec des munitions, pour nommez-en quelques-uns.

En outre, l’augmentation considérable du conflit transfrontalier, l’élargissement du nombre de troupes armées chargées de l’application des lois et de nouveaux bataillons de groupes de travail, ainsi que la guerre asymétrique et les conflits frontaliers entre pays sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable du marché. En outre, la réduction des coûts de fabrication des pistolets grâce aux mécanismes d’impression 3D, la demande croissante de pistolets intelligents et l’utilisation croissante de polymères dans l’industrie de l’armement sont quelques-uns des facteurs subordonnés propulsant le marché qui créent une énorme percée dans la croissance du marché.

Le paysage du marché mondial des munitions devrait rester dans un paysage très concurrentiel et très fragmenté composé d’un certain nombre de petites start-ups, de moyennes entreprises et de grands conglomérats. Au cours de l’ère projetée, la demande croissante de développements technologiques et une plus grande diversification des produits proposés garantissent l’énorme potentiel des acteurs innovants.

Le rapport sur le marché mondial des munitions fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Munitions. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des munitions, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il présente également l’impact de divers facteurs du marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des munitions.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en novembre 2019, Nammo a déclaré qu’une acquisition de Chemring Ordnance, une filiale du groupe Chemring, aiderait Nammo à renforcer ses capacités de fabrication aux Etats-Unis.

Le sous-segment des polymères connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 6,3 % en raison de sa plus grande efficacité dans la fabrication avec des techniques d’impression 3D et de la réduction des coûts globaux avec une applicabilité plus élevée dans les sports et la chasse.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Sud et du Nord allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, l’incidence croissante des affrontements interpersonnels, des guerres asymétriques, des activités terroristes, de la violence domestique, ainsi qu’un développement économique plus élevé et l’amélioration de l’industrie manufacturière, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Principaux acteurs du marché Smith & Wesson Holding Corp., Freedom Group, Orbital ATK, Sturm, Ruger, & Co., Inc., American Outdoor Brand Corporation, Thales Group, Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Beretta SpA et Raytheon Company , entre autres.

Questions abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé du marché tout au long de la période de prévision ?

Quelle industrie d’utilisation finale devrait connaître la plus forte demande de munitions dans un proche avenir ?

Quel est le cadre réglementaire régissant l’application des munitions dans l’industrie alimentaire ?

Quels processus de fabrication sont utilisés pour la production de munitions ?

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des munitions sur la base du type, des utilisateurs finaux, du calibre, de la technologie, de la létalité, des composants, des matériaux utilisés et de la région :

type Outlook (revenu : milliards USD ; volume : mille Unités ; 2017-2027) Balles Bombes aériennes Grenades Obus d’artillerie Mortiers Lanceurs Autres totales

pour les utilisateurs finaux (Revenu : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) militaires de l’ Chasse Sports Autodéfense

Calibre Outlook (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) 9 mm 0,338 62 mm 7 Lapua Magnum 0,338 Norma Magnum 5 mm Autres Moyen 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm Autres Élevé 60 mm 81 mm 120 m 155 mm Autres Petit-2027) guidée non (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) létaux moins létaux (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Fusées et amorces Propulseurs Bases Projectiles et ogives Autres matériaux utilisés Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : Mille unités ; 2017-2027) Acier Aluminium Polymère Autres Perspectives régionales (Chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Asie-Pacifique Chine Japon Inde Pakistan Corée du Sud Corée du Nord Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste de MEA



