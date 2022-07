Taille du marché des munitions 2027 | Forte demande des pays qui investissent massivement dans le secteur de la défense.

L’augmentation de la course aux armements entre les pays, l’augmentation des activités terroristes stimulent la demande du marché.

Taille du marché – 20,00 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 3,3%, tendances du marché – forte demande des pays investissant massivement dans le secteur de la défense.

Le marché mondial des munitions devrait croître à un taux de 3,3 % au cours de la période de prévision et atteindre 25,97 milliards USD en 2027. Le marché à l’étude avait une valeur de 20,40 milliards USD en 2019. Une augmentation des activités terroristes dans le monde est convaincante. tous les pays à augmenter leurs dépenses dans le secteur de la défense , qui tire principalement la croissance du marché. Il y a un effort pour moderniser l’infrastructure de défense par les pays du monde entier et cela agit comme le principal moteur du marché. La modernisation des forces militaires est réalisée par des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie, Israël, la Corée du Sud, l’Inde afin d’améliorer leurs capacités militaires. Les exigences de ces pays poussent les grands acteurs du marché à se concentrer davantage sur la R&D.

L’Amérique du Nord est le plus grand consommateur de munitions en raison de l’énorme demande en provenance des États-Unis, où il y aura également une croissance importante de la région APAC au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’activités terroristes dans la région Asie-Pacifique et l’énorme allocation de budget dans le secteur de la défense par les pays de cette région déclenchent le marché dans la région APAC.

Principaux acteurs du marché : Nammo AS, Northrop Grumman, Rheinmetall Defence, Nexter Group, RUAG Holding AG, Fiocchi Munizioni SpA, Prvi Partizan AD, Compagnie Brasileira de Cartuchos , Hornady Manufacturing Company Inc. et General Dynamics Corporation.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3039

L’impact du COVID-19 :

Alors que la crise du COVID-19 s’aggrave, le marché subit un coup dur. Les demandes de plusieurs parties du monde ont chuté et la possibilité d’exporter des produits est devenue limitée. Il existe une disparité de la demande selon les régions. Les ventes d’armes à feu et de munitions ont grimpé en flèche dans des pays comme les États-Unis et le Canada, mais dans d’autres parties du monde, la demande a largement chuté. Les entreprises nord-américaines tentent ainsi de répondre aux clients de leur propre région plutôt que de se concentrer sur l’exportation de produits. De cette façon, ils essaient de générer autant de revenus que possible et essaient de constituer des réserves de trésorerie, ce qui pourrait leur procurer d’énormes avantages à l’avenir. Au milieu de cette crise, les principaux acteurs du marché essaient d’utiliser leurs ressources avec précaution et se concentrent sur la sécurité de leurs employés, fournisseurs, distributeurs et autres partenaires commerciaux. Ils visent à réduire les coûts car il est prévu que les demandes resteront modérées pendant un certain temps, même après cette crise, car les priorités des pays du monde entier sont vouées à changer. La vente de produits de munitions s’est presque arrêtée au milieu de cette crise.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Centerfire a bénéficié de la plus grande part de marché parmi tous les segments de produits en 2019 en raison de ses caractéristiques particulières, ce qui en fait l’un des produits de munitions les plus utiles. Les munitions à percussion annulaire devraient également connaître un taux de croissance important de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Le segment des petits calibres a détenu la plus grande part de marché en 2019 et la période de prévision devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 3,7 % au cours de la période de prévision. Cela est dû aux problèmes de sécurité qui se posent dans de nombreux pays. Le segment des fusées et des missiles connaîtra également une bonne croissance d’environ 3,6 % au cours de la période de prévision.

Le secteur de la défense a toujours été le plus gros consommateur du marché des munitions, mais le segment civil et commercial devrait enregistrer une forte croissance en raison de sa vaste gamme de produits.

Le marché nord-américain est le consommateur dominant sur le marché et devrait afficher une croissance considérable, mais la région Asie-Pacifique affichera un taux de croissance significatif de 3,8 % au cours de la période de prévision en raison de la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis.

Le 8 mai 2019, Fiocchi a lancé 7 nouvelles cartouches pouvant être utilisées dans les fusils de chasse, parmi lesquelles JK6 33, SUBSONIC, HP 36, SLUG STEEL, GM3, 20 gauge SUBSONIC et 410 gauge SILENT.

Significant acquisitions underway in the market include the acquisition of Orbital ATK by Northrop Grumman in 2017, CHARME III acquiring 60% of Fiocchi Munizioni in 2018, Nammo acquiring Chemring Ordnance in 2019.

To learn more about the report @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/3039

For the purposes of this report, the reports and data have segmented the ammunition market based on product, caliber, end use and region:

Product Outlook (Volume, ‘000 Units; Revenue, USD Billion; 2020-2027)

Centerfire

rimfire

Others

Caliber Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2020-2027)

Little

Medium

Big

Rockets and missiles

Others

End-Use Outlook (Volume, ‘000 Units; Revenue, USD Billion; 2020-2027)

Defense

Civil & Commercial

Others

Regional Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2020-2027)

North America

Europe

Asia Pacific

AEM

Latin America

Key Questions Answered by the Report

What will be the market size and growth rate during the forecast year? What are the key factors driving the global ammunition market? What are the risks and challenges facing the market? Who are the key players in the global Ammunition Market? What are the trending factors influencing market share? What are the main results of Porter’s five forces model? What are the global opportunities for expanding the global ammunition market?

Request Customization on Report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3039

Contents:

Global Ammunition Market Overview

Economic impact on industry

Market competition by manufacturers

Production, revenue (value) by region

Analysis of market effect factors

Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers

Supply (production), consumption, export, import by regions

Production, Revenue (Value), Price Trend by Type

Global Ammunition Market Forecast

Global Ammunition Market Analysis by Application

Manufacturing cost analysis

Marketing Strategy Analysis, Distributors/Traders

Thank you for reading our report. The report can be customized as needed. Please contact us for more information and we’ll make sure you get the report that best suits your needs.

About Us:

Reports and Data is a market research and consulting firm that provides syndicated research reports, custom research reports and consulting services. Our solutions are uniquely focused on your goal of locating, targeting and analyzing changes in consumer behavior across demographics, across industries and helping customers make a smarter business decision. We offer market intelligence research ensuring relevant, fact-based research across multiple sectors including healthcare, technology, chemicals, power and energy. We are constantly updating our search offerings to ensure that our clients are aware of the latest trends existing in the market.

Contact us: