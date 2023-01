Taille du marché des motos électriques, 57,44 milliards USD d’ici 2029 Analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Yadea Group Holdings Ltd. (Chine), Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. (Chine), NIU International (Chine)

Taille du marché des motos électriques, 57,44 milliards USD d’ici 2029 Analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Yadea Group Holdings Ltd. (Chine), Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. (Chine), NIU International (Chine)

Un incroyable rapport d’analyse du marché des motos électriques est un document essentiel pour chaque passionné du marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Ce rapport de l’industrie répertorie et étudie les principaux concurrents, fournit également des informations avec une analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant la dynamique du marché. Le rapport d’analyse de l’industrie suggère que le marché a connu un développement rapide au cours des années en cours et passées et qu’il va progresser avec une croissance continue dans les années à venir. Les auteurs du rapport d’activité mondial sur le marché des motos électriques ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes et les opportunités.

Un rapport de haut niveau sur le marché des motos électriques analyse de manière approfondie le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures à partir de nombreux angles. En outre, le rapport sur le marché des motos électriques contient le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les parts de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans cette industrie. Il mène également une vaste étude sur différents segments de marché et régions. Le rapport d’analyse crédible du marché des motos électriques détermine également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande des motos électriques, qui était de 31,5 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 57,44 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision. « 48–60 Volt » représente le plus grand segment de tension sur le marché des motos électriques, en raison de la pénétration croissante des deux-roues électriques, en particulier dans les économies développées. Le rapport sur le marché des motos électriques couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les motos électriques :

Yadea Group Holdings Ltd.(Chine), Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. (Chine), NIU International (Chine), Silence Urban Ecomobility (Espagne), Hero Electric (Inde), Blacksmith Electric (Inde), Electric Motion (France), Johammer e-mobility GmbH (Allemagne), Husqvarna Motorcycles GmbH (Autriche), Essence Motorcycles (France), Zero Motorcycles Inc. (États-Unis), Razor USA LLC. (États-Unis), Torkmotors (Inde), Revolt Motors (Inde), LITO MOTORCYCLES (France), TACITA SRL (Italie), Bell Custom Cycles (États-Unis), Harley-Davidson Inc. (États-Unis), Alta Motors (États-Unis) et Energica Motor Company SpA, (Italie) entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2020, CAKE 0 Emission AB s’est associé à Polestar, ce qui a permis à l’entreprise CAKE de fabriquer et de distribuer les nouveaux modèles de ses motos électriques en utilisant les points de vente de Polestar dans la région européenne, faisant croître la moto électrique dans cette région.

En 2020, BattRE Electric Mobility a lancé un e-scooter IoT avec des fonctionnalités telles que l’assistance à la navigation, les statistiques de conduite, les diagnostics à distance, l’alarme antivol, les alertes d’appel du compteur de vitesse et les suggestions de comportement de conduite.

En juin 2021, Lance Powersports Inc., un fabricant de deux-roues électriques, a lancé sa dernière gamme sur le marché philippin.

Paysage concurrentiel

La recherche favorise la commercialisation haut de gamme et les opportunités de gestion des profits, et elle tient compte des dimensions et de la volatilité du marché.

Cette section du rapport se concentre également sur le décodage précis du paysage concurrentiel avec une identification haut de gamme astucieuse des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion d’investissement, afin d’assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables.

Pour assurer un parcours en douceur et des retours commerciaux prometteurs malgré de nombreuses chances et des obstacles sans précédent, cette recherche a soigneusement évalué les faits relatifs aux avancées du portefeuille, à la présence géographique et à d’autres détails essentiels du marché.

Dynamique du marché mondial des motos électriques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance des investissements en recherche et développement pour ouvrir la voie aux innovations

Le nombre croissant de collaborations stratégiques sur le marché a entraîné une augmentation des fonds à allouer à la croissance et au développement de technologies/machines avancées et automatisées. De plus, la croissance du niveau d’investissement dans les compétences en recherche et développement ouvrirait la voie aux innovations relatives aux moteurs électriques.

Deux-roues pour stimuler la demande et l’offre dans les pays émergents

Le taux de production croissant des deux-roues tels que les motos et les scooters élargira encore le champ de croissance du marché. Bien que la pénétration soit extrêmement faible à 0,8 % en Inde, il existe une grande marge de croissance à l’avenir. De plus, l’augmentation du taux de trafic et les problèmes de congestion du trafic induisent une croissance de la demande de véhicules électriques.

Croissance et expansion de l’industrie automobile pour présenter de nombreuses opportunités

En raison de la croissance économique mondiale, il existe un énorme potentiel de croissance pour l’industrie automobile et des transports. Les principaux fabricants se concentrent de plus en plus sur l’application de technologies de pointe qui élargiront le champ de la croissance. En outre, l’industrie automobile indienne devrait enregistrer une forte croissance après s’être remise des effets de la pandémie de COVID-19.

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation stimulent la croissance de la valeur marchande. Les préoccupations croissantes en matière de conservation de l’environnement, les progrès technologiques croissants dans la technologie de fabrication et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres déterminants de la croissance du marché. En outre, les progrès de la technologie de fabrication offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les réglementations strictes imposées sur les émissions des véhicules étendront encore la croissance future du marché.

Des coûts élevés pour limiter l’ampleur de la croissance à long terme

Les coûts élevés associés à l’investissement initial ralentiront le taux de croissance du marché à long terme. De plus, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement créeront des obstacles pour le marché. Le prix élevé des batteries est une autre source de préoccupation pour le marché.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement menaceront la croissance sans précédent de la demande du marché

Avec le nombre croissant de restrictions dans le monde en raison de la pandémie, la demande et l’offre de matériaux pour batteries ont été touchées. En outre, les fluctuations des prix des matières premières couplées à la pénurie de disponibilité de la substance brute s’avéreront être un démérite pour le marché. Par conséquent, cela mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché.

Also, dearth of awareness in underdeveloped regions and large scale availability of alternatives will act as growth restraints for the market. Lack of infrastructural solid facilities in the backward economies, lack of chargeable stations in the developing economies and design and performance standard concerns will also challenge the market growth rate.

This electric motorcycles market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the electric motorcycles market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Basé sur les segments de marché de l’industrie des motos électriques:

Gamme de véhicules

En dessous de 75 milles

75–100 milles

Au-dessus de 100 milles

Sur la base de l’autonomie des véhicules, le marché des motos électriques a été segmenté en moins de 75 milles, 75 à 100 milles et plus de 100 milles.

Type de batterie

Li-ion

Plomb-acide

Nickel-hydrure métallique

Sur la base du type de batterie, le marché des motos électriques a été segmenté en Li-ion, plomb-acide et hydrure métallique de nickel.

Tension

En dessous de 24 volts

24–48 V

48–60 volts

Au-dessus de 60 volts

Sur la base de la tension, le marché des motos électriques a été segmenté en moins de 24 volts, 24–48 volts, 48–60 volts et plus de 60 volts.

Application

Courses

Trajet quotidien

Utilisation hors route

Autres

Sur la base de l’application, le marché des motos électriques a été segmenté en course, trajet quotidien, utilisation hors route et autres.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial des motos électriques. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Analyse régionale du marché des motos électriques:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points saillants du rapport

Évaluations de la part de marché des motos électriques pour les segments nationaux et régionaux

Planification paysagère combative des courants coutumiers significatifs

Tendances du marché des motos électriques qui impliquent une analyse des produits et de la technologie, des moteurs et des contraintes, l’analyse des cinq forces de PORTER

Conseils prémédités dans des segments d’activité essentiels basés sur les estimations du marché

Orientation intentionnelle pour les nouveaux entrants

Le marché des motos électriques prophétise tous les segments, sous-segments et marchés régionaux suggérés

Table des matières : Marché mondial des motos électriques

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des motos électriques , par type de déploiement

7 Marché mondial des motos électriques, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des motos électriques, par canal de vente

9 Marché mondial des motos électriques, par application

10 Marché mondial des motos électriques, par région

11 Marché mondial des motos électriques, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

