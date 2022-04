Taille du marché des moteurs diesel à cylindre, perspectives régionales, paysage concurrentiel, analyse et prévisions des revenus jusqu’en 2026

La montée en puissance de l’urbanisation et du marché automobile ainsi que son déploiement dans divers secteurs verticaux alimentent la croissance du marché des moteurs diesel à cylindre.

Taille du marché – 178,32 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 4,4 %, tendances du marché – Adoption croissante des équipements agricoles dans le secteur agricole.

Le marché mondial des moteurs diesel à cylindre devrait atteindre 253,09 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le moteur diesel à cylindre a le rendement effectif le plus élevé parmi tous les autres. Les moteurs diesel à cylindre ont un bon comportement en matière d’émissions d’échappement et peuvent accepter une pression de suralimentation ou de suralimentation sans aucune limite naturelle.

La diminution de la disponibilité de la main-d’œuvre et l’augmentation des salaires de la main-d’œuvre à l’échelle mondiale ont alimenté le marché du marché des moteurs diesel à cylindre. L’augmentation de l’urbanisation et l’amélioration du niveau de vie ont augmenté le marché des véhicules utilitaires, encourageant ainsi le marché. Avec l’augmentation de la R&D et son application dans le secteur agricole a donné naissance à l’équipement agricole automoteur.

On estime que l’APAC détient la plus grande part de marché en raison de la forte croissance du secteur automobile et de la construction en hausse. La Chine, le Vietnam et l’Inde sont les principaux pays moteurs de la demande en APAC. Avec la croissance des infrastructures, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole, les réformes technologiques dans le secteur agricole encouragent toutes le marché.

Les principaux acteurs de ce marché sont Mahindra & Mahindra Ltd., Simpson & Co. Ltd., Bajaj Auto Ltd., Tata Motors Ltd., Cummins, Deere, YuChai, Scania, Yanmar et Volvo, entre autres.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1290

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

moteur diesel à cylindre offre de meilleures performances opérationnelles, ce qui en fait une option plus préférée que les moteurs à essence.

Avec de multiples recherches en cours, l’un de ces développements est l’introduction de la technologie d’échappement après traitement avec le moteur diesel. Les émissions des moteurs diesel sont faibles grâce à cette technologie et cela augmente également l’efficacité. Cette technologie devrait connaître une pénétration accrue du marché dans les années à venir.

L’augmentation de la main-d’œuvre qualifiée a réduit le nombre de main-d’œuvre agricole, donnant ainsi naissance à des équipements agricoles qui stimulent la croissance du marché.

Le déploiement du moteur diesel à cylindre dans les automobiles commerciales et de tourisme a augmenté la demande du marché.

Les moteurs diesel à grande vitesse sont généralement utilisés pour alimenter les générateurs électriques des grands navires. Depuis 2018, la plupart des moteurs à haut régime sont à injection directe.

L’application diesel à vitesse moyenne concerne principalement les grands générateurs électriques, la propulsion des navires et les applications d’entraînement mécanique telles que les gros compresseurs ou les pompes.

Les moteurs diesel à basse vitesse sont de grande taille et principalement utilisés pour propulser les navires. Ils ont une efficacité effective jusqu’à 55%.

L’APAC a la plus grande taille de marché en raison de l’augmentation des véhicules utilitaires comme les bus et les camions.

Pour identifier les principales tendances de l’industrie, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/cylinder-diesel-engine-market

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le cylindre mondial Marché des moteurs diesel sur la base du type HP, de la puissance de sortie, de la disposition des cylindres, de la capacité du moteur, de la vitesse du moteur, de l’application et de la région :

perspectives du type HP (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

<50 HP

50 – 100 HP

100 – 200 HP

> 200 HP

Power Output Outlook (Revenus, USD Millions ; 2018-2026)

Small < 188 kW

Medium 188 – 750 kW

Large > 750 kW

Cylindres Outlook (Revenus, USD Millions ; 2018-2026)

Straight

V

Boxer

Engine Capacity Outlook (Revenus , millions USD ; 2018-2026)

Marché des moteurs <5L

Marché des moteurs 5L – 10L Marché des moteurs

10L

la vitesse du moteur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

Perspectives

>

Moteurs à vitesse lente < 300 tr/min

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026

)

Con struction Machinery

Generator

Power Industry

Lawn and Garden

Marine

Regional Outlook (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1290

Principaux avantages du rapport sur les moteurs diesel à cylindres :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie des moteurs diesel à cylindre

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des moteurs diesel à cylindre sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com