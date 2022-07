taille du marché des mortiers de réparation pour béton 2017-2027, perspectives de l’industrie et du paysage, analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2027

Le marché mondial des mortiers de réparation pour béton devrait atteindre 3,65 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché constate un intérêt accru de la part des secteurs des infrastructures routières pour les applications manuelles en raison de leurs propriétés, notamment l’imperméabilité, la résistance à la traction, l’immunité aux contraintes et la thixotropie. De plus, ils sont également utilisés pour empêcher la corrosion des supports structurels internes, résultant d’une entrée d’eau indésirable. En outre, les investissements massifs des gouvernements de divers pays pour le développement de structures marines, de bâtiments durables et de routes devraient stimuler le marché des mortiers de réparation pour béton. Cependant, la nouvelle technologie de construction en plein essor remplace les matériaux de réparation, ce qui entravera la demande du marché.

Au cours de la période de prévision, les mortiers à base de ciment devraient être le type de mortiers de réparation de béton le plus largement utilisé, en raison de leur coût inférieur par rapport aux mortiers à base d’époxy. Ils sont également simples à utiliser et peuvent être utilisés pour des réparations structurelles et non structurelles, ce qui a contribué à leur popularité sur le marché. L’industrie de la construction connaît une expansion rapide, avec des investissements substantiels d’acteurs publics et privés dans des projets d’infrastructure. Le secteur en croissance de l’entretien de la construction stimule la demande de mortiers de réparation pour béton, en raison de la préférence croissante pour l’entretien et la restauration des anciennes infrastructures plutôt que pour la construction de nouvelles infrastructures à partir de zéro. Ces mortiers renforcent et réparent les structures en les protégeant contre la détérioration, les fissures et l’exposition à l’eau et aux substances chimiques. Ils existent également pour les corrections esthétiques et le reprofilage du réseau.

Les infrastructures de transport, qui constituent également un domaine d’application crucial pour les mortiers de réparation du béton, connaissent une croissance saine, les décideurs politiques se concentrant de plus en plus sur le développement des infrastructures dans les économies en développement. À l’échelle mondiale, la croissance démographique croissante a contribué à la croissance du trafic, ce qui a entraîné une demande accrue de services de transport. L’aggravation du trafic a également exercé une pression accrue sur le réseau actuel, qui a un besoin urgent d’entretien. Les mortiers de réparation du béton prolongent la durée de vie et la longévité de ces infrastructures de transport en augmentant leur efficacité structurelle, tout en atténuant l’usure causée par les conditions fluctuantes. Ils corrigent également les dommages structurels tels que les nids-de-poule, garantissant que les infrastructures de transport telles que les autoroutes restent sécurisées et robustes. L’Asie-Pacifique est un important marché d’infrastructures routières, ainsi qu’un marché clé pour les mortiers de réparation du béton. Avec la croissance croissante des industries de la construction et des transports, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, le marché de l’Asie-Pacifique devrait continuer à se développer dans les années à venir. Les consommateurs des économies développées telles que les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie devraient dépenser davantage pour restaurer et préserver les anciennes infrastructures, donnant ainsi plus d’élan au marché de la réparation du béton.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande d’une pandémie qui a réduit le besoin de mortiers de réparation pour béton basés sur le marché. Une séquence de chocs positifs et négatifs surviendra dans quelques mois, à mesure que les producteurs et leurs vendeurs s’adapteront aux demandes changeantes des clients. Les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables, avec une situation mondiale malheureuse. Les marchés mondiaux des mortiers de réparation pour béton sont remodelés par l’impact de cette pandémie lorsque certains fabricants ferment ou diminuent leur production en raison d’un manque de demande en aval. Alors que certains voient leur production suspendue par mesure de précaution par les gouvernements de leurs nations respectives pour lutter contre la propagation du virus. Pour certains pays, les consommateurs s’attachent à être plus régionaux en regardant l’ampleur de l’épidémie et les actions conséquentes des autorités nationales elles-mêmes. Dans ces situations, la dynamique des entreprises dans les régions d’Asie-Pacifique était très dynamique, s’affaiblissant régulièrement, rendant difficile leur stabilisation.

Les principaux participants sont Pidilite Industries Ltd., Fosroc International Ltd., The Euclid Chemical Company, BASF SE, Saint-Gobain Weber SA, SIKA AG, Flexcrete Technologies Ltd. ., Adhesive Technology Corp., Remmers Baustofftechnik GmbH et Mapei SpA, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

, selon le type, les mortiers à base d’époxy ont généré un chiffre d’affaires de 0,34 milliard USD en 2019 et devraient croître avec un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision, en raison de leurs caractéristiques fondamentales supérieures telles que la flexibilité, la durabilité. , anti-taches, et sont principalement utilisés pour réparer les sols en béton fissurés ou cassés, fournissant une résistance supplémentaire au béton et le rendant utile pour une plus longue durée.

Les secteurs des infrastructures routières devraient croître avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision, car des routes de bonne qualité réduisent le temps de transport, ainsi que ses coûts. Il est également nécessaire d’entretenir périodiquement l’infrastructure routière pour prévenir les mésaventures ou les accidents.

L’application manuelle est le principal contributeur du marché. L’application manuelle de la région Asie-Pacifique est le principal actionnaire du marché et détenait environ 55,7 % du marché en 2019, car elle peut être utilisée pour la réparation de bâtiments verticaux et horizontaux, généralement utilisée pour les fissures d’une profondeur de 10 à 75. mm.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2019. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La zone Asie-Pacifique contrôlait environ 36,0 % du marché, suivie de l’Amérique du Nord, qui détenait environ 28,0 % du marché en 2019.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des mortiers de réparation du béton en fonction du produit, de l’utilisateur final, application et région :

Ce que propose le rapport mondial sur les mortiers de réparation du béton :

Analyse complète du marché incluant les risques et les opportunités

Détails des stratégies commerciales et des plans entrepris par les principaux acteurs du marché

Analyse des tendances actuelles et futures qui affecteront la croissance du marché dans le calendrier de prévision

Analyse approfondie des moteurs et des contraintes pour une meilleure compréhension du marché

Le rapport comprend une prévision détaillée pour les années 2017-2028

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

