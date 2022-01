Taille du marché des modules de sécurité matérielle, opportunités, croissance du secteur, risques, analyse, principaux leaders et prévisions 2028

L’étude menée dans le rapport sur le marché des modules de sécurité matérielle de classe mondiale couvre des marchés hétérogènes conformément aux exigences de l’industrie des SUV et recueille les meilleures solutions possibles et des informations méticuleuses sur les tendances du marché. Les informations granulaires sur le marché rassemblées dans ce rapport sur l’industrie seront utiles à l’industrie des SUV pour prendre des décisions commerciales compétentes. Le rapport met également en lumière l’évaluation des opportunités de croissance (GOA), les informations sur les clients (CI), la veille économique concurrentielle (CBI) et l’évaluation des canaux de distribution (DCA).

Le marché des modules de sécurité matériels devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Un module de modules matériels de sécurité peut être considéré comme un dispositif physique qui offre une sécurité supplémentaire pour les données sensibles . Cette catégorie d’appareils est utilisée pour des fonctions cruciales telles que le décryptage, le cryptage et l’ authentification pour l’utilisation d’applications, de bases de données et d’identités. Les entreprises peuvent utiliser des modules de sécurité matériels pour protéger les secrets commerciaux qui ont une valeur substantielle en confirmant que seules les personnes autorisées peuvent accéder au module des modules de sécurité matériels pour effectuer une transaction de clé de chiffrement.

Segmentation:

Sur la base du type , le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en LAN, PCIE et USB.

Sur la base du type de déploiement, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en sur site et dans le cloud.

Sur la base de l’application, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en traitement des paiements, signature de code et de document, couche de sockets sécurisée (SSL), sécurité de la couche de transport (TLS), authentification, cryptage de base de données, gestion des informations d’identification, cryptage au niveau de l’application.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des modules de sécurité matériels a été segmenté en BFSI, gouvernement, technologie et communication, industrie et fabrication, énergie et services publics, vente au détail et produits de consommation, soins de santé et sciences de la vie, éducation, divertissement et médias, l’automobile, le transport et l’hôtellerie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des modules de sécurité matériels sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des modules de sécurité matériels sont Gemalto NV, Thales eSecurity, Ultimaco GmbH, IBM, Futurex, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Atos SE, Yubico, Ultra Electronics, SWIFT, Securosys SA, CardContact Systems GmbH, Ledger SAS , SPYRUS, West One Technical Ltd., ASSA ABLOY, Micro Focus, SANSEC, Lattice Semiconductor, ellipticSecure et Realsec parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

