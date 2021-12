Taille du marché des médicaments psychédéliques 2021 – Application, tendances, croissance, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2028 | Jazz Pharmaceuticals, Inc. Janssen Pharmaceuticals, Pfizer Inc. Verrian Avadel Celon Pharma SA

Le marché des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 567,52 USD millions d’ici 2028 contre 2 823,67 millions USD en 2020. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le LSD et les produits chimiques extraits des plantes. Les drogues psychédéliques ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalés pour faciliter les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en substances empathogènes et dissociatives (telles que la PCP) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) telles que le LSD.

Portée du marché mondial des Drogues psychédéliques :

Toutes les analyses par pays du marché mondial des drogues psychédéliques sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en dissociatifs, empathogènes et autres. Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. Sur la base des demandes, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés et autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oraux, inhalations et injectables. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Analyse concurrentielle du marché

Le paysage concurrentiel du marché des drogues psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l'entreprise, le lancement de produits, les pipelines d'essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et largeur, dominance des applications et courbe de sécurité technologique.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Janssen Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.)

Pfizer Inc.

Verrien

Avadel

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

F. Hoffmann-La Roche Ltée

Hikma Pharmaceuticals PLC

NeuroRx, Inc.

PharmaTher Inc.

usonainstitute.org

Segmentation : Marché mondial des drogues psychédéliques :

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique domine car la plupart des produits sont fabriqués à partir de produits chimiques fabriqués par l’homme avec très peu de produits tels que la psilocybine à base d’ingrédients naturels.

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en dissociatifs, empathogènes et autres. En 2021, le segment des empathogènes produit des expériences de communion émotionnelle, d’unité, de parenté et est utilisé pour le traitement de la cataplexie, de la narcolepsie et des troubles connexes.

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. En 2021, le segment de l’acide gamma-hydroxybutyrique domine, car le xyrem de Jazz Pharmaceutical est l’un des plus anciens médicaments psychédéliques disponibles sur le marché, détenant une part importante et appartenant à la classe des médicaments.

Sur la base des demandes, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés et autres. En 2021, le segment de la narcolepsie domine car le xyrem de Jazz Pharmaceutical est utilisé pour son traitement et il est le principal actionnaire du marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oraux, inhalations et injectables. En 2021, le segment oral est dominant car il est préféré aux diverses autres voies d’administration de l’administration de médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché des médicaments psychédéliques en raison du nombre élevé de patients et la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision de médecins.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. En 2021, le segment des pharmacies hospitalières détient la plus grande part de marché, car un plus grand nombre de patients sont traités dans les hôpitaux et la demande de médicaments en pharmacie hospitalière augmente.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent : le marché mondial des drogues psychédéliques

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 MARCHÉ DES MÉDICAMENTS PSYCHÉDÉLIQUES AUX ÉTATS-UNIS, ANALYSE DES PIPELINES PAR ENTREPRISE WISE

TABLEAU 2 MARCHÉ DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES AUX ÉTATS-UNIS, ANALYSE DES PIPELINES DE L’INSTITUT DE RECHERCHE

TABLEAU 3 RECHERCHES PSYCHÉDÉLIQUES, EN EUROPE

TABLEAU 4 MALADIE MENTALE CHEZ LES ADULTES AMÉRICAINS, EN 2018

TABLEAU 5 TROUBLES MENTAUX, CHEZ LES ADULTES AMÉRICAINS, EN 2018

TABLEAU 6 PLUS D’UNE PERSONNE SUR SIX DANS LES PAYS DE L’UE A UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE

TABLEAU 7 LES HOMMES SONT PLUS PROBABLES DE MORT PAR SUICIDE, DANS TOUS LES PAYS DE L’UE

TABLEAU 8 TROUBLES MENTAUX CAUSÉS PAR L’USAGE DE TROUBLES DE SUBSTANCE, DANS LE MONDE, EN 2017

TABLEAU 9 VOIES DE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS POUR L’APPROBATION DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS PAR LA FDA

TABLEAU 10 LA CONVENTION DES NU DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

TABLEAU 11 COT DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES

TABLEAU 12 COTS TOTAL (DIRECTS ET INDIRECTS) DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE DANS LES PAYS DE L’UE, EN MILLIONS ET EN PART DU PIB, EN 2015

TABLEAU 13 ACTIVITÉS DE R&D SUR LES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES

TABLEAU 14 MARCHÉ MONDIAL DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES, PAR SOURCE 2020-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 15 MONDIAL SYNTHÉTIQUE SUR LE MARCHÉ DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

Continuez…

Questions clés répondues dans ce rapport de marché

Quelle était la taille du marché en 2021 ? Comment est l’état actuel du marché? Quel sera l’état du marché au cours de la période de prévision ? Quels sont les mouvements ou les actions des acteurs clés ? Quelle région est au plus haut niveau sur le marché mondial ? Comment l’analyse concurrentielle du marché est-elle incluse? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché ? Quelle sera la position du marché au cours de la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché en 2021 et quel sera le taux de croissance ? Quelles sont les principales tendances du marché ? Qu’est-ce qui motive ce marché? Quels sont les défis pour la croissance du marché? Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché ? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces du marché auxquelles sont confrontés les principaux fournisseurs ? Quelles sont les nouveautés du marché ?

Points clés à analyser dans le rapport

Principales tendances du marché

Acteurs et marques majeurs

Moteurs et contraintes du marché

Taille du marché historique et actuel et projection jusqu’en 2028

Les principaux acteurs de cette industrie, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies clés

Développements clés sur le marché

Lancements de produits par les meilleurs acteurs et marques

Volume du marché

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Les défis de la croissance du marché

Les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

L’analyse du marché donne les indications suivantes :