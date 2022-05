Taille du marché des médicaments et dispositifs d’ophtalmologie, croissance des revenus, opportunités commerciales, tendances futures, principaux acteurs clés, part et analyse mondiale par prévision jusqu’en 2029

Un rapport sur le marché mondial des médicaments et dispositifs d’ophtalmologie estime la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. En cette ère de mondialisation, de nombreuses entreprises demandent des études de marché mondiales pour soutenir la prise de décision. Les rapports d’études de marché aident les entreprises ou les organisations dans tous les domaines du commerce à prendre de meilleures décisions, à répondre aux questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Il donne des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui peuvent aider les entreprises à deviner sur la réduction ou l’augmentation de la production d’un produit particulier.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des médicaments et dispositifs d’ophtalmologie croît à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les dispositifs médicaux ophtalmiques traitent du traitement des troubles oculaires avec la technologie laser. Des médicaments sont utilisés pour détecter certaines malformations oculaires dans les yeux.

Définition du marché

Le nombre croissant de personnes gériatriques est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché. En outre, la prévalence croissante du diabète, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, l’augmentation des troubles oculaires et la présence de médicaments émergents en développement devraient également stimuler la croissance des médicaments et dispositifs ophtalmologiques. Cependant, le manque d’assurance maladie parmi la population, en particulier dans les pays en développement, limite les médicaments et dispositifs ophtalmologiques, alors que le manque d’assurance couvrant tous les types de lentilles intraoculaires ou de lentilles de contact dans les pays développés mettra à l’épreuve la croissance des médicaments et dispositifs ophtalmologiques.

En outre, l’augmentation de l’incidence et de la prévalence des troubles oculaires tels que la presbytie et la dégénérescence maculaire créera de nombreuses opportunités pour les médicaments et dispositifs ophtalmologiques.

Analyse PESTLE du marché des médicaments et dispositifs d’ophtalmologie

? Politique (Politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

? Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coût des matières premières

et taux de change)

? Social (Évolution de la démographie familiale, des niveaux d’éducation, des tendances culturelles, des

changements d’attitude et des changements dans les modes de vie)

? Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

? Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementation et restrictions internationales et commerciales)

? Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

Sur la base du produit, l’étude de marché sur les médicaments et dispositifs d’ophtalmologie affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par dispositifs (dispositif chirurgical, dispositifs de diagnostic et de surveillance, soins de la vue) Médicaments (médicaments contre le glaucome, médicaments contre les troubles rétiniens, médicaments contre la sécheresse oculaire, médicaments contre la conjonctivite allergique et l’inflammation, autres médicaments)

Par type de livraison (capsules et comprimés, gels, gouttes ophtalmiques, pommade ophtalmique, solutions ophtalmiques)

Par utilisation finale (hôpitaux, centres de diagnostic, autres)

La concurrence sur le marché des médicaments et dispositifs ophtalmologiques par les TOP Players est,

Carl Zeiss AG, Novartis AG, Johnson & Johnson Services, Inc., Allergan, Topcon Corporation, NIDEK CO., LTD., GROUPE HAAG-STREIT, Ziemer Ophthalmic Systems….

Étendue du marché mondial des médicaments et dispositifs d’ophtalmologie et taille du marché

Le marché des médicaments et dispositifs ophtalmologiques est segmenté en fonction des dispositifs, des médicaments, du type de livraison et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des appareils, le marché est segmenté en appareils chirurgicaux, appareils de diagnostic et de surveillance et soins de la vue. Les dispositifs de diagnostic et de surveillance sont en outre segmentés en tomographie par cohérence optique, systèmes d’imagerie par ultrasons ophtalmiques, marché des caméras de fond d’œil, ophtalmoscopes, rétinoscope, pachymètre, aberromètres à front d’onde, périmètres/analyseur de champ visuel, autoréfracteurs/phoroptère, microscope spéculaire, topographes cornéens et autres. Les dispositifs chirurgicaux sont en outre segmentés en dispositifs de chirurgie de la cataracte, dispositifs de chirurgie du glaucome, dispositifs de chirurgie réfractive et dispositifs de chirurgie vitréo-rétinienne.

Le marché des médicaments et dispositifs ophtalmologiques a également été segmenté en fonction du médicament en médicaments contre le glaucome, les médicaments contre les troubles rétiniens, les médicaments contre la sécheresse oculaire, la conjonctivite allergique et les médicaments contre l’inflammation et d’autres médicaments.

Sur la base du type de livraison, le marché des médicaments et dispositifs ophtalmologiques a été segmenté en gélules et comprimés, gels, gouttes ophtalmiques, pommades ophtalmiques et solutions ophtalmiques.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des médicaments et dispositifs ophtalmologiques a été segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres.

