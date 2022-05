Taille du marché des médicaments contre le cancer du sang, analyse future, perspectives régionales jusqu’au rapport de recherche 2028 | Mises à jour DBMR

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Marché mondial des médicaments contre le cancer du sang par type (leucémie, lymphome, myélome), type de thérapie chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée), type de traitement (médicament, transfusion sanguine, chirurgie), type de mécanisme d’action (inhibiteurs de la tyrosine kinase, inhibiteur du protéasome , inhibiteur de la protéine lymphome-2 des cellules B, inhibiteur de l’isocitrate déshydrogénase-1, inhibiteur de la voie Hedgehog, anticorps anti-CD20, autres) , voie d’administration, voie orale, injectable), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres) , Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse du marché: marché mondial des médicaments contre le cancer du sang

Le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang devrait augmenter progressivement pour atteindre un TCAC sain de 10,5 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation des cas de troubles hématologiques-oncologiques et la concentration progressive sur l’innovation de nouvelles thérapies sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Analyse concurrentielle : marché mondial des médicaments contre le cancer du sang

Le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du cancer du sang pour l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Acteurs clés du marché: marché mondial des médicaments contre le cancer du sang

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang, peu sont Eli Lilly and Company, Merck & Co., Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, GlaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson Services. Inc., AbbVie Inc., Amgen Inc., Bayer AG, Pfizer Inc., AstraZeneca, CELGNE CORPORATION, Gilead Sciences, Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited, Daiichi Sankyo Company, Limited, UCB SA, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd , Otsuka Holdings Co., Ltd, Astellas Pharma Inc . et plein d’autres.

Définition du marché: marché mondial des médicaments contre le cancer du sang

Le cancer du sang est un trouble oncologique potentiellement mortel dans lequel le cancer commence à se développer dans la moelle osseuse, où le sang est produit. Ces tumeurs empêchent le sang de fonctionner. Les patients atteints d’un cancer du sang ressentent des douleurs abdominales, des douleurs osseuses, une perte de poids, des taches brunes, des ecchymoses excessives ou faciles et une faiblesse. Selon la statistique publiée dans l’American Cancer Society 2019, on estime que plus de 8 110 cas sont diagnostiqués avec un lymphome hodgkinien aux États-Unis cette année en cours. Elle est plus fréquente chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans. L’incidence croissante du lymphome de Hodgkin dans le monde et l’accélération de la demande de traitements cliniques et de nouvelles thérapies indiquent la croissance significative du marché.

Facteurs de marché

L’augmentation de l’incidence et du taux de prévalence de la maladie stimulera la croissance du marché

Augmentation des investissements gouvernementaux et non gouvernementaux dans la recherche et le développement

Accélérer la demande de thérapies et de traitements innovants

Augmentation de l’efficacité des médicaments pour le traitement des troubles hémato-oncologiques

Contraintes du marché

L’expiration des brevets de médicaments vedettes entraînera une concurrence entre génériques et biosimilaires

Un traitement efficace est soit indisponible, soit coûteux

Connaissance insuffisante des cancers du sang dans les pays en développement

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, AbbVie Inc. a annoncé avoir reçu l’approbation de la FDA pour Venclexta (vénétoclax), qui est un inhibiteur sélectif de la protéine B-2 (BCL-2) oral en association avec l’obinutuzumab pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. Avec l’approbation de Venclexta élargi le portefeuille de la société dans le domaine thérapeutique de l’oncologie

En mars 2018, Novartis AG a reçu l’approbation élargie par la FDA de Tasigna (nilotinib), un inhibiteur de kinase pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif en phase chronique (LMC Ph+-PC) chez les patients pédiatriques âgés d’un an ou plus. plus âgée. Cette approbation élargit l’indication clinique de Tasigna

