Taille du marché des médicaments antifongiques, tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2021-2030

Le marché mondial des médicaments antifongiques la taille était de 13,81 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des investissements à forte valeur ajoutée dans le secteur de la santé et les initiatives de recherche et développement (R&D) de diverses grandes entreprises est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. En outre, la prévalence croissante de diverses infections cutanées fongiques avec une sensibilisation croissante aux maladies fongiques pour une identification et une prévention précoces entraîne une croissance des revenus du marché.

La majorité des infections fongiques potentiellement mortelles infligent aux individus une fonction immunitaire altérée, comme le VIH/SIDA, la chimiothérapie anticancéreuse et l’hématologie, entre autres. L’incidence croissante des infections fongiques invasives ainsi que des maladies d’immunodéficience est un autre facteur majeur qui stimule la demande de médicaments antifongiques. De plus, la facilité d’application des traitements antifongiques sous forme de comprimés oraux, de crème/pommade topique et de gouttes IV, ainsi que leur disponibilité en tant que médicaments en vente libre, est un facteur clé qui augmente la demande de médicaments antifongiques par les soins de santé. secteur. De plus, l’augmentation de la R&D pour de nouveaux médicaments formulés pour le traitement des infections fongiques contribue à la croissance du marché. Le 21 mai 2021, MSN Labs a lancé Posaconazole sous la marque PosaOne, pour le traitement des champignons noirs mortels à la fois sous forme d’injections et de comprimés à libération retardée. PosaOne, un médicament antifongique triazolé recommandé pour le traitement des patients atteints de mucormycose, a été introduit sous forme de comprimés à libération retardée de 100 mg et d’injections de 300 mg.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement à l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Le rapport propose une ventilation complète de l’analyse régionale du marché et une analyse ultérieure par pays. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2021-2030.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Le rapport offre un aperçu complet du paysage concurrentiel et couvre les profils d’entreprise, la capacité de production et de fabrication, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations, partenariats, lancements de produits et promotions de marques, entre autres.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

GSK Group of Companies, Novartis AG, Pfizer Inc., Bayer AG, Merck & Co., Inc., Abbott, Astellas Pharma Inc., Enzon Pharmaceuticals, Inc., Glenmark Pharmaceutical Inc. et Leadiant Biosciences, Inc., Autres

En outre, le rapport divise le marché des médicaments antifongiques en segments et sous-segments clés pour offrir une analyse du type de produit et du spectre d’application de l’industrie. Il propose également des prévisions sur les segments qui devraient afficher une croissance significative au cours de la période prévue.

Perspectives du type de médicament (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

o Azoles

ou Polyènes

o Échinocandines

o allylamines

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Dermatophytose

o Candidose

o Aspergillose

o Autres

voies d’administration Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

o Topique

o Orale

_ parentéral

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Pharmacies en ligne

o Pharmacies de détail et drogueries

o Pharmacies hospitalières

Aperçu du rapport sur le marché des médicaments antifongiques :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limites de l’industrie Médicaments antifongiques

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

