Taille du marché des matériaux réfléchissants, principaux acteurs, stratégies de croissance, tendances, prévisions jusqu’en 2030

mondial des matériaux réfléchissants devrait atteindre 40,90 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 5,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les préoccupations croissantes concernant la gestion de la sécurité du travail et de la circulation sont un facteur clé de la croissance des revenus du marché. Les matériaux réfléchissants sont utilisés pour mettre en évidence ou réfléchir la lumière sur une surface ou un objet, afin de permettre de le voir ou de l’observer clairement. Ils sont généralement utilisés dans les panneaux de signalisation, les marquages ​​et les applications temporaires de contrôle de la circulation.

Le matériau réfléchissant est composé de minuscules perles de verre qui réfléchissent la lumière directement vers sa source, en raison de leur capacité à renvoyer l’énergie incidente vers sa source, quelle que soit la direction d’incidence. Les matériaux réfléchissants sont largement utilisés dans la fabrication d’une large gamme de produits, tels que des feuilles, des rubans, des films, des peintures, des adhésifs, des encres et d’autres produits spécialisés, et sont également utilisés pour fabriquer des logos de transfert thermique afin de fournir des solutions efficaces et flexibles aux fabricants de vêtements. .

Les matériaux réfléchissants sont utilisés dans les systèmes solaires photovoltaïques (PV) pour la production d’électricité, le pompage et l’entretien de l’eau et les systèmes de santé. La croissance des revenus du marché devrait être tirée par la demande croissante de motifs de camouflage fabriqués à l’aide de textiles réfléchissants infrarouges (IR), afin d’empêcher la détection des combattants par les capteurs infrarouges ennemis.

Les fluctuations du taux d’inflation et la volatilité des prix des produits de base, tels que l’aluminium réfléchissant, le cuivre, les billes de verre et les microprismes, devraient constituer des contraintes majeures pour la croissance des revenus du marché. De plus, la position instable de l’offre et de la demande, ainsi que les changements continus dans les lois réglementaires environnementales concernant l’utilisation de matériaux à faible impact et le recyclage des produits, devraient entraver la croissance des revenus du marché des matériaux réfléchissants.

Les principaux leaders opérant sur le marché sont :

3M, Avery Dennison, ORAFOL, Dominic Optical, Changzhou Hua R Sheng Reflective Material, Coats Group, Nippon Carbide Industries, Paiho Group, Asian Paints PPG et Reflomax.

Quelques points saillants du rapport :

En mars 2021, Tata Motors a lancé une nouvelle ambulance compacte. Cette ambulance est livrée avec des décalcomanies rétroréfléchissantes certifiées AIS 125, un gyrophare et une sirène, et peut accueillir cinq accompagnateurs, en plus du conducteur et du patient.

Le segment des revêtements représentait la plus grande part des revenus en 2021, en raison de sa propriété rétroréfléchissante. De plus, il existe une demande croissante de revêtements réfléchissants dans les industries de la construction et du textile, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Les revenus du segment Bâtiment et construction devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué au besoin croissant de contrôler l’intensité lumineuse dans diverses applications stratégiques, telles que les lentilles d’éclairage, les réflecteurs, les garnitures décoratives, les panneaux d’affichage et la gestion de l’énergie.

Le segment micro prismatique représentait une part de revenus significativement importante en 2021. La technologie micro prismatique aide à produire un aspect réfléchissant brillant sur les vêtements et accessoires et à améliorer la réflectivité des matériaux, en intégrant des prismes microscopiques rétroréfléchissants formés sur un film polymère. L’adoption croissante de produits offrant un degré élevé de réflectivité, afin d’améliorer la sécurité, stimule la demande de technologie microprismatique.

Le marché en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021. La croissance des industries, telles que l’automobile, les transports, la construction et les infrastructures dans la région, contribue à la croissance des revenus du marché. Les matériaux réfléchissants sont utilisés à diverses fins, telles que les vêtements de sécurité, les marquages ​​routiers, les panneaux de signalisation et les marquages ​​à grande visibilité, entre autres. De plus, l’augmentation de la production de billes et de microsphères de verre, qui sont utilisées comme matières premières primaires pour la production de tout produit de matériau réfléchissant, devrait soutenir la croissance des revenus du marché.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les matériaux réfléchissants fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres.

L’industrie des matériaux et des produits chimiques couvre des produits tels que les détergents, les savons, les parfums et les produits chimiques nécessaires à la recherche et à la fabrication. Certains des produits fabriqués par l’industrie sont directement achetés par les consommateurs tandis que d’autres sont utilisés comme intermédiaires pour fabriquer d’autres produits. L’industrie utilise une large gamme de matières premières et il y a eu une innovation croissante dans la fabrication et la production pour trouver de nouvelles façons de répondre aux consommateurs de plus en plus exigeants et soucieux de l’environnement à travers le monde. La disponibilité des matières premières à des prix abordables, la mondialisation et l’industrialisation rapides et les progrès des technologies de production sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits chimiques et de matériaux provenant de sources nationales et les opportunités d’exportation devraient créer des opportunités lucratives pour les principales entreprises du marché.

Segmentation du marché des matériaux réfléchissants :

perspectives des produits

tissu

feuilles

Revêtements

Peintures et encres

Rubans et films

Produits spécialisés

Autres

Perspectives d’application

Bâtiment et construction

Textile

Automobile

Santé

Contrôle du trafic

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

