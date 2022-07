Taille du marché des matériaux magnétiques doux, part, acteurs clés, tendance de croissance et prévisions,2021-2027

Le marché mondial des matériaux magnétiques doux devrait atteindre 44,91 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît un intérêt accru de la part des industries électriques et automobiles avec les besoins croissants en casques, manettes et contrôleurs, téléphones portables, alternateurs et moteurs électriques. Cependant, la volatilité des prix des matières premières rend nécessaire l’exploration et l’adoption d’autres contenus comme substitut pour réduire le coût global de l’opération et, par conséquent, entravera la demande du marché des matériaux magnétiques doux.

L’urbanisation rapide a changé le mode de vie des individus et, par conséquent, a élargi l’omniprésence de l’industrie électronique à des fins commerciales sur un large aspect, augmentant ainsi la demande pour le produit du marché. De plus, les matériaux magnétiques doux possèdent une quantité importante de pertes par courants de Foucault, d’où la nécessité d’explorer d’autres aspects pour surmonter ces pertes, encourageant le marché à adopter des produits de substitution susceptibles d’entraver la croissance du marché des matériaux magnétiques doux.

L’avènement de l’utilisation de matériaux magnétiques doux soutenu par le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, le ministère des Sciences et de la Technologie, le ministère du Commerce et de l’Industrie et le Centre international de recherche avancée pour la métallurgie des poudres et les nouveaux matériaux (ARCI), du gouvernement indien , en tant que marché des matériaux magnétiques doux en Inde, est le principal contributeur à l’ensemble du secteur manufacturier, créant ainsi une demande pour le produit sur le marché. Les scientifiques de l’ARCI, un centre de recherche et développement indépendant du Département des sciences et technologies (DST), ont récemment mis au point un nouveau schéma de procédé métallurgique pour la réalisation d’alliages magnétiques doux à base de Fe-P qui pourrait les aider dans le développement du l’industrie automobile du pays. De plus, d’autres pays comme la Chine, le Japon et les États-Unis sont également soutenus par leur gouvernement respectif, ce qui les aide à conserver leur position sur le marché et à augmenter le potentiel d’augmentation des dépenses dans le secteur Matériaux magnétiques doux. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’augmentation de l’utilisation de matériaux magnétiques doux.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande requise d’une pandémie, qui a réduit le besoin de matériaux magnétiques doux sur le marché. Dans quelques mois, il y aura une série de chocs positifs et négatifs, à mesure que les fabricants et leurs fournisseurs répondront aux besoins changeants des fournisseurs. Avec une situation mondiale malheureuse, les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables. Les marchés mondiaux des matériaux magnétiques doux sont remodelés par les effets de cette pandémie, car certains fournisseurs ferment ou réduisent leur production, en raison d’un manque de demande du marché en aval. Alors que certains voient leur production suspendue par les gouvernements de leurs pays respectifs par mesure de précaution pour lutter contre la propagation du virus. Dans certaines régions, les marchés se concentrent sur une plus grande localisation, en examinant la gravité de l’épidémie et les actions qui en découlent par les autorités nationales individuelles. Dans ces circonstances, les conditions de marché dans les régions d’Asie-Pacifique ont été très fluides, déclinant chaque semaine, ce qui rend difficile sa stabilisation.

Les principaux participants sont Powder Metal Group (PMG), Vacuumschmelze GmBH & Co., Arnold Magnetic Technologies, GKN Sinter Metals, SG Technologies Ltd., Hitachi Metals Ltd. , Steward Advanced Materials, Sintex A/S, Mate Co. Ltd. et Toshiba Materials Co. Ltd., entre autres.

que l’industrie de l’électronique et des télécommunications devrait croître avec un TCAC de 8,2 % pour la période de prévision en raison de sa grande variété d’applications qui incluent les relais, les solénoïdes, les aimants magnétiques et les électroaimants utilisés dans les circuits de transmission de signaux radio.

Le secteur des moteurs est le principal contributeur du marché des matériaux magnétiques doux, qui devrait atteindre 16,17 milliards USD d’ici 2027. Le secteur automobile de la région Asie-Pacifique est le principal actionnaire du marché des matériaux magnétiques doux, détenant environ 36% du marché en comparaison avec les divisions d’autres domaines pour l’année 2027, en raison de ses avantages tels que les faibles besoins d’entretien, le contrôle automatisé et la longue durée de vie, connaissant une demande proliférante d’appareils électroménagers comme la machine à laver, le réfrigérateur et le climatiseur.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux magnétiques doux. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Asie-Pacifique détient environ 48,8% du marché des matériaux magnétiques doux, suivie de l’Amérique du Nord, qui contient environ 21,5% du marché par zone en 2019.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des matériaux magnétiques doux en fonction du type de matériau, de l’application, de la fin -industrie utilisatrice et région :

Perspectives du type de matériau (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

ferrite douce

Acier électrique

amorphe Acier

laminé à froid

Cobalt

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Alternateurs

Moteurs

Transformateurs

Solénoïdes Électro

aimants

Autres

Perspectives de l’industrie de l’utilisateur final (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Électricité

, électronique et télécommunications

Automobile

Autres

Analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Sa Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

