Taille du marché des matériaux légers, tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2021-2028

La du marché mondial des matériaux légers devrait atteindre 303,82 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 8,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché est attribuée à l’attention croissante portée à l’amélioration des performances automobiles et de l’efficacité énergétique. Les matériaux légers, y compris le polycarbonate, le polyamide, le plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) et l’aluminium aident à réduire le poids des véhicules, des navires et des avions, entre autres, et améliorent ainsi le rendement énergétique en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre (GES) , réduisant ainsi l’impact environnemental.

L’accent accru sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules automobiles et la croissance des investissements dans le secteur des énergies renouvelables sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial des matériaux légers.

Des études montrent qu’une réduction d’environ 10,0 % du poids total du véhicule entraînerait une augmentation de l’efficacité énergétique de plus de 5,0 %. De plus, les matériaux légers permettent plus de flexibilité et de nouveauté dans la conception de formes aérodynamiques, qui sont normalement difficiles à réaliser avec des matériaux tels que l’acier, le fer et autres.

L’augmentation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables est un moteur clé de la croissance du marché des matériaux légers. Actuellement, l’énergie éolienne représente environ 10% de l’approvisionnement mondial en énergie, et on estime que cela augmentera considérablement dans les années à venir. Les entreprises opérant dans l’industrie de l’énergie éolienne se concentrent sur l’augmentation de la longueur des pales d’éoliennes pour permettre une augmentation de la production d’énergie à moindre coût. L’utilisation de matériaux légers tels que les plastiques renforcés de fibres de verre permet aux pales de tourner plus rapidement et de capter les vents à faible vitesse.

Toutes les informations clés ont été démontrées via des tableaux, des graphiques, des graphiques et des images pour donner aux acteurs commerciaux une compréhension globale du marché des matériaux légers. Le rapport sur l’industrie mondiale des matériaux légers évalue les performances des acteurs de l’industrie à travers le monde, la stratégie d’expansion adoptée par le, leurs initiatives commerciales et l’analyse SWOT ont été incluses dans cette étude.

Opportunité du rapport:

L’étude couvre différents aspects du marché, des perspectives de croissance au paysage concurrentiel entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices des zones géographiques incluses dans le rapport. Cela offre au lecteur un aperçu global de la concurrence existante dans le secteur. Plusieurs acteurs de premier plan du marché des matériaux légers ont été présentés dans le rapport avec tous les détails pertinents dans un segment bien structuré. Le rapport examine également les domaines de développement importants, les lancements de projets, la vue d’ensemble des activités, les spécifications des produits/services, l’analyse des cinq forces de Porter, les opportunités d’investissement, la génération de revenus et les tendances émergentes.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Formosa Plastics Corporation, SABIC, PPG Industries Inc., Precision Castparts Corporation, Solvay SA, Alcoa Corporation, Toray Industries Inc., Evonik Industries AG, Novelis Inc. et Covestro AG.

L’enquête explique également les défis auxquels sont confrontées les entreprises existantes dans l’industrie et comment le lecteur peut les éviter pour capitaliser sur les opportunités présentes dans le même espace.

Ils se concentrent également sur la présence d’éminents acteurs de l’industrie des matériaux légers sur les marchés régionaux et sur les stratégies adoptées par à générer une croissance durable au cours des années de prévision. L’objectif principal de cette étude est d’offrir une vue d’ensemble de la dynamique du marché, l’évaluation des données historiques, les tendances observées, la valeur et le volume actuels du marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’examen des industries en amont et en aval, les derniers développements technologiques, le coût analyse et le cadre réglementaire efficace dans le secteur en s’appuyant sur des méthodologies de recherche robustes.

rapport

@ du Polycarbonate Acrylonitrile Butadiène Styrène Polyamide Polyuréthane Polypropylène Autres Métaux Aluminium Acier à haute résistance Titane Autres Composites Plastique renforcé de verre Plastique renforcé Autres Élastomères



Perspectives du canal de distribution (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) directes indirectes



(Revenus, milliards USD ; 2018 –2028) Automobile Aérospatiale Énergie Marine Autres



L’étude fournit une enquête de grande envergure sur le marché des Matériaux Légers dans les principales régions. Avec l’analyse du marché mondial des matériaux légers, les analystes tentent de mettre en évidence les perspectives de croissance que les acteurs du marché tentent de dominer les différents marchés régionaux. Notre équipe prédit avec précision la part de marché, le TCAC, la capacité de production, le taux de consommation, le coût, les revenus et tout autre aspect critique qui influencera la montée des marchés régionaux étudiés dans ce rapport.

Résumé des points clés du rapport sur le marché des matériaux légers : –

En juin 2021, Nexeo Plastics, qui est une entreprise engagée dans la distribution de résines thermoplastiques, a annoncé la conclusion d’un accord avec Covestro AG pour la distribution de filament Polycarbonate/ABS utilisé dans l’impression 3D .

Parmi les segments de types de produits, le segment des plastiques représentait la plus grande part des revenus en 2020. La sensibilisation croissante à la détérioration de l’écosystème par les émissions de GES et la demande croissante de véhicules électriques (VE) sont des facteurs qui alimentent une demande constante de plastiques. L’utilisation de plastiques dans la construction automobile et aéronautique contribue à améliorer l’efficacité énergétique et offre une liberté et une flexibilité de conception supplémentaires. En outre, les plastiques sont largement utilisés dans l’industrie de l’emballage car ils permettent de réduire le poids total de divers produits emballés.

Parmi les segments d’application, les revenus du segment aérospatial devraient augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes concernant la pollution causée par les émissions des avions se traduisent par des efforts continus des principaux acteurs de l’industrie aéronautique pour augmenter l’efficacité énergétique en réduisant le poids des avions grâce à l’utilisation de matériaux plus légers dans la fabrication des composants. En plus de contribuer à réduire l’empreinte carbone de l’industrie aéronautique, les avions légers contribuent à améliorer les performances de vol, offrent une résistance et une rigidité structurelles supérieures et permettent une meilleure accélération.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020 et devrait enregistrer le TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la forte demande de matériaux légers des pays en développement tels que la Chine et l’Inde. L’augmentation des ventes de véhicules, en particulier de véhicules électriques, est un facteur clé qui contribue de manière significative à la croissance des revenus du marché dans la région. En outre, la présence d’acteurs de premier plan sur le marché tels que SABIC et Toray Industries devrait stimuler la demande de matériaux légers en Asie-Pacifique.

rvices DNS gérés

