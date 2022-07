Taille du marché des matériaux aérospatiaux, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2021-2028

La taille du marché mondial des matériaux aérospatiaux devrait atteindre 37,36 milliards USD avec un TCAC de 6,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le taux de croissance constant des revenus du marché mondial des matériaux aérospatiaux peut être attribué à l’accent croissant mis sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des avions en allégeant et en utilisant des matériaux et des technologies plus avancés. Les constructeurs d’avions font des investissements substantiels et déploient des efforts pour concevoir et développer des avions plus légers selon le concept de l’aviation verte. L’aviation représente 12 % des émissions de CO2 de toutes les sources de transport.

En outre, le rapport contient les derniers changements dans le scénario de marché et les ratios de demande et d’offre en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport de recherche propose une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie et offre des informations aux entreprises pour surmonter les difficultés soulevées par la crise.

Certains des acteurs clés et émergents opérant sur le marché sont présentés dans le rapport pour offrir un aperçu complet du paysage concurrentiel. Ces acteurs comprennent Alcoa Corporation, Huntsman International LLC, DuPont, Constellium NV, Teijin Ltd., Kobe Steel Ltd., Solvay Ltd., Hexcel Corporation, SABIC et Materion Corporation.Le rapport couvre en outre les initiatives stratégiques prises par les entreprises telles que les fusions et acquisitions, les lancements de produits et les promotions de marques, les collaborations et coentreprises, les accords et partenariats et les accords gouvernementaux, entre autres. Les initiatives stratégiques offrent aux entreprises une chance d’étendre leur présence dans l’industrie et d’acquérir une position mondiale significative.

Segmentation du marché des matériaux aérospatiaux

Emergen Research a segmenté le marché mondial des matériaux aérospatiaux en fonction du type de matériau, de l’application, du type d’avion et de la région :

perspectives du type de matériau (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Alliages d’aluminium

Alliages de titane

Alliages d’acier

Super alliages

Plastiques

Composites

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Cadre structurel

Intérieurs de cabine

Système de propulsion

Autres

perspectives du type d’avion (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Avions commerciaux

Avions militaires

Giravions

Avions généraux et d’affaires

Vaisseau spatial

Quelques points saillants du rapport

En janvier 2021, Thyssenkrupp Aerospace a signé un contrat de fourniture de matériaux de trois ans avec la Corée du Sud, Korea Aerospace Industries (KAI). Conformément à l’accord, Thyssenkrupp Aerospace fournira des matériaux pour les programmes d’avions militaires et civils de KAI et gérera la chaîne d’approvisionnement.

Parmi les segments de types de matériaux, les revenus du segment du titane devraient augmenter à un rythme considérablement rapide au cours de la période de prévision. Les alliages de titane trouvent une application étendue dans les sections de cellule fortement chargées, la peau d’avion à vitesse Mach élevée, les pièces de train d’atterrissage, le fuselage, le train d’atterrissage, les moteurs à réaction et diverses autres pièces et composants d’avion qui nécessitent une ténacité à la rupture, une résistance élevée et une résistance à la fatigue. De plus, les alliages de titane sont idéaux pour réduire le poids des avions, tout en offrant un rapport résistance/poids élevé.

Parmi les segments d’application, le segment des cadres structurels représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les matériaux, tels que l’aluminium, sont considérés comme parfaitement adaptés à la production de cadres d’avions, en raison de leur légèreté et de leur résistance. De plus, les matériaux aérospatiaux utilisés dans les cadres structuraux sont plus légers que l’acier et permettent ainsi une charge utile d’avion plus élevée et améliorent le rendement énergétique. De plus, l’aluminium est très résistant à la corrosion, ce qui améliore la sécurité des aéronefs.

Le marché mondial des matériaux aérospatiaux devrait connaître une augmentation significative de la génération de revenus et devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport segmente davantage l’industrie des matériaux aérospatiaux en types de produits offerts par le marché et le spectre d’applications. En outre, il propose une analyse régionale approfondie du marché des matériaux aérospatiaux en ce qui concerne le ratio de production et de consommation, l’offre et la demande, le comportement des consommateurs, l’importation / exportation, la part de marché et la taille du marché, la contribution aux revenus et l’analyse des principaux acteurs opérant dans L’industrie.

L’analyse régionale couvre les zones géographiques clés suivantes du monde :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation est disponible selon la demande. Veuillez nous contacter pour en savoir plus, et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

