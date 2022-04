Taille du marché des masques faciaux d’ici 2027 | Segmentation de l’industrie par type, nouvelles clés et profils des principales entreprises

Le marché mondial des masques faciaux offre des connaissances et des informations approfondies sur le marché des masques faciaux concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs d’influence de la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial des masques faciaux, validées et vérifiées par les experts et les professionnels du secteur. Le rapport sur le marché mondial des masques faciaux contient une estimation historique, actuelle et prévisionnelle de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché des masques faciaux dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

Les tendances actuelles du marché Masque facial, combinées à un large éventail d’opportunités de croissance, de moteurs clés, de contraintes, de défis et d’autres aspects critiques, ont été détaillées de manière détaillée dans le rapport sur le marché Masque facial. En outre, le rapport prend en compte diverses dynamiques de marché, qui, à leur tour, génèrent une pléthore de perspectives de développement pour les principaux acteurs impliqués dans l’industrie du masque facial.

Analyse d’impact COVID-19 :

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché des masques faciaux suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Masque facial. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Masque facial. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Les masques faciaux sont généralement composés de couches de polypropylène non tissé. Le polypropylène soufflé par fusion est utilisé comme couche intermédiaire de divers masques médicaux certifiés et dans la production de respirateurs, y compris N-99 et N95, en raison de sa capacité de filtrage très efficace. Les fibres de propylène bloquent les particules en suspension dans l’air tout en facilitant la circulation de l’air. Le principal avantage offert par l’utilisation de propylène non tissé est une réduction de prix significative par rapport aux filés tissés ou tricotés en raison de la technique utilisée pour produire le matériau.

Le marché des masques faciaux en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020, attribuée à la présence d’une grande population entraînant une plus grande base de consommateurs et une prévalence croissante des maladies respiratoires infectieuses. En outre, l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante de masques jetables dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine sont à l’origine d’une croissance régulière des revenus du marché dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont Alpha Pro Tech Ltd., Cardinal Health Inc., The 3M Company, Ambu A/S, Cantel Medical Corporation, Medline Industries Inc., Honeywell International Inc., Makrite, Owens & Minor Inc. et Uvex. Grouper.

Avant 2020, les masques faciaux étaient généralement utilisés dans les établissements de santé pendant les chirurgies/opérations et par les travailleurs industriels et les personnes séjournant dans des zones fortement polluées. De plus, la sensibilisation des consommateurs aux avantages du masque facial était faible plus tôt, contrairement à pendant la pandémie. Cependant, pendant la pandémie, les masques faciaux ont connu une augmentation en spirale de la demande, qui devrait progressivement baisser à mesure que la situation sera maîtrisée dans la dernière partie de la période de prévision, entraînant une baisse du taux de croissance du marché des masques faciaux à la fin 2021.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

L’épidémie de SRAS-CoV-2 a entraîné une augmentation drastique de la demande de protection respiratoire individuelle, comme les masques faciaux, comme mesure de sécurité pour éviter de contracter le virus infectieux et pour freiner sa propagation. Le coronavirus se propage principalement d’une personne à l’autre via des gouttelettes respiratoires et l’utilisation de masques faciaux fournit une barrière pour empêcher les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée d’atteindre les autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des masques faciaux en fonction du type de produit, du type de matériau, de la convivialité, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de produit (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Masques chirurgicaux

Respirateurs

Série N Série

P Série

R

Autres

Type de matériau Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Polyuréthane

Polypropylène

Polyester

Coton

Perspectives d’utilisation (Revenus, USD millions ; 2018-2028)

jetables

réutilisables

Perspectives d’utilisation finale

Hôpitaux et cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Instituts de recherche

Industries

Particuliers

