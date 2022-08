Taille du marché des maladies tropicales négligées, part, opportunités de croissance, perspectives commerciales et rapport sur le paysage concurrentiel d’ici 2029

Le marché des maladies tropicales négligées est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert à plusieurs fins et donne à l’entreprise un avantage concurrentiel. Pour se démarquer de la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Ce rapport de marché présente les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. En outre, les profils systémiques des entreprises couverts dans le rapport à grande échelle sur les maladies tropicales négligées expliquent également les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions en cours par les nombreux acteurs et marques clés du marché.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

GlaxoSmithKline plc.

Bayer AG

Novartis AG

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Pfizer Inc

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Gilead Sciences, Inc

Astellas Pharma Inc

Sanofi

Eisai Co., Ltd

Merck KGaA

Dynamique du marché des maladies tropicales négligées

Conducteurs

La hausse des cas de MTN dans les pays tropicaux et subtropicaux

Une initiative gouvernementale accrue, une sensibilisation accrue aux MTN et une augmentation des cas de MTN dans les pays tropicaux et subtropicaux devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. On note également une augmentation des cas d’ulcère de Buruli et de dengue dans le monde, ce qui va accélérer la croissance du marché des maladies tropicales négligées.

Intervention du gouvernement dans la sensibilisation aux maladies tropicales négligées

Les organisations gouvernementales des principaux pays du monde prennent des mesures pour sensibiliser le public aux maladies tropicales négligées et accroître la disponibilité des médicaments utilisés pour traiter ces maladies. Une augmentation du nombre de ces initiatives devrait stimuler les perspectives de croissance du marché mondial des maladies tropicales négligées dans les années à venir.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Marché des maladies tropicales négligées, par région:

Le marché mondial des maladies tropicales négligées est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des maladies tropicales négligées sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des maladies tropicales négligées en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables aux patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et des infrastructures de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Portée du marché mondial des maladies tropicales négligées

Le marché des maladies tropicales négligées est segmenté en fonction de la maladie et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Dengue

Rage

Trachome

Ulcères de Buruli

Embardée

Lèpre

La maladie de Chagas

Trypanosomiase humaine africaine

Leishmanioses

Helminthiases transmises par le sol

Les autres

Sur la base de la maladie, le marché des maladies tropicales négligées est segmenté en dengue, rage, trachome, ulcère de Buruli, pian, lèpre, maladie de Chagas, trypanosomiase humaine africaine, leishmanioses, helminthiases transmises par le sol et autres.

Produit

Drogues

Vaccins

Sur la base des produits, le marché des maladies tropicales négligées est segmenté en médicaments et vaccins.

