Taille du marché des logiciels ERP 2022 Analyse des acteurs clés par part, tendances, produits, applications, demandes, opportunités commerciales et prévisions de stratégie de croissance jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des logiciels ERP contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des logiciels ERP par région.

La taille du marché mondial des logiciels ERP était de 42,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des logiciels ERP devrait atteindre 110,41 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les logiciels de planification des ressources d’entreprise ou ERP permettent aux organisations d’automatiser les processus métier. Un logiciel ERP intègre de nombreuses parties d’une entreprise dans une seule base de données, notamment le marketing, les ventes, le développement de produits, la production et la planification de produits.

Facteurs influençant le marché

L’adoption croissante de l’ERP basé sur le cloud dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de la fabrication, de la pharmacie et du textile devrait alimenter la croissance du marché des logiciels ERP.

La demande croissante de logiciels ERP basés sur le cloud profitera au marché dans les années à venir. Le déploiement de la technologie basée sur le cloud est en augmentation. De plus, les solutions ERP basées sur le cloud aident les organisations à stocker efficacement des données volumineuses et à les partager avec plusieurs ressources. En outre, les entreprises peuvent également accéder aux informations via n’importe quel système et à tout moment. En conséquence, il accélérera la croissance du marché mondial des logiciels ERP au cours de la période d’étude.

Les principaux fournisseurs, dont SAP et Oracle, fournissent un ERP basé sur le cloud pour fournir des plans de récupération du stockage et une sauvegarde des données afin de gérer les principales fonctions commerciales telles que le CRM, les RH, la gestion des stocks et des commandes et la comptabilité. De plus, l’ERP basé sur le cloud permet aux organisations de minimiser les coûts initiaux de l’infrastructure informatique, comme l’installation facile, le matériel et les serveurs de données. De plus, il offre une meilleure sécurité des données, ce qui stimulera davantage la croissance du logiciel ERP dans les années à venir.

Le nombre croissant de partenariats et d’acquisitions devrait profiter au marché des logiciels ERP. Par exemple, Salesforce a acheté MuleSoft en 2018 pour environ 6,5 milliards de dollars. Cette acquisition vise à intégrer les applications cloud de Salesforce à la plateforme d’intégration SAAS de MuleSoft. De plus, SAP a acquis Qualtrics dans le but de se faire une place dans la catégorie de la gestion de l’expérience.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact favorable sur le marché des logiciels ERP en raison des fermetures imposées par le gouvernement. De plus, les réglementations d’arrêt ont augmenté le nombre d’utilisateurs de smartphones. De plus, les entreprises ont également commencé à fonctionner en mode virtuel. Ainsi, le marché mondial des logiciels ERP a connu une croissance importante en raison de la pandémie de COVID-19.

Les sociétés de publicité bénéficieraient de cette hausse car elles pourront diffuser davantage d’annonces sur cette plateforme pour attirer les clients intéressés. De plus, les consommateurs sont désormais conscients des publicités réelles et fausses car ils passent la majorité de leur temps sur les smartphones, ce qui leur a fourni des connaissances pertinentes sur les publicités. En conséquence, le marché mondial des logiciels ERP a connu une croissance importante en raison de la pandémie.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des logiciels ERP au cours de la période de prévision. La présence d’un grand nombre de fournisseurs de logiciels ERP infonuagiques au Canada et aux États-Unis fera progresser le marché au cours des prochaines années. De plus, la pénétration croissante des nouvelles technologies contribuera à la croissance rapide du marché des logiciels ERP de la région. De plus, les entreprises d’Amérique du Nord migrent d’un ERP sur site vers un ERP basé sur le cloud en raison de la baisse des dépenses de maintenance et des coûts de mise en œuvre. En conséquence, il propulsera le marché des logiciels ERP vers l’avant.

Concurrents sur le marché

Deskera

Epicor Software Corporation

Si Ab

Informations

Microsoft Corporation

Oracle Corporation

Groupe Sage Plc

Sève Sé

Syspro

Workday, Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

En fonction du type de déploiement, le marché des logiciels ERP est segmenté en

Sur site

Nuage

Sur la base du type de fonction, le marché des logiciels ERP est segmenté en

GRC

Ventes

Comptabilité

Autres

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels ERP est segmenté en

PME

Grandes Entreprises

Basé sur la verticale de l’industrie, le marché des logiciels ERP est segmenté en

Détail

Fabrication

Instituts bancaires et financiers

Aérospatial et Défense

Autres

Basé sur la région, le marché des logiciels ERP est segmenté en

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

