Taille du marché des logiciels de sciences de la vie, part, tendances, croissance par segments, produits, entreprises, régions, statistiques, aperçu et prévisions du secteur

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels de sciences de la vie, qui était de 15,44 milliards USD en 2021, atteindrait 40,76 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Les logiciels pour les sciences de la vie comprennent une collection d’outils de gestion de flux de travail et de documents standardisés pour servir les industries biopharmaceutiques, de technologie médicale, de génériques et de soins cliniques. Les entreprises peuvent utiliser ce logiciel pour enregistrer, stocker et conserver en toute sécurité des données sous forme de photos et de textes. Ce logiciel convertit les données dans un format électronique, permettant aux professionnels de la santé d’accéder rapidement aux données et d’acquérir des informations utiles. L’identification et la validation de médicaments, la gestion de laboratoire, l’administration d’essais cliniques et l’invention de dispositifs médicaux sont quelques-unes des applications logicielles des sciences de la vie.

Définition du marché

Les sciences de la vie traitent de l’étude scientifique des organismes, y compris les micro-organismes, les êtres humains et les animaux. La biologie, l’anatomie, les sciences de la santé, les sciences médicales et la médecine ne sont que quelques-unes des nombreuses disciplines d’étude des sciences de la vie. Les logiciels pour les sciences de la vie aident à offrir des solutions complètes et intégrées au secteur des sciences de la vie, y compris la qualité des produits, la réglementation, la rapidité de mise sur le marché, la rentabilité et bien d’autres, dans l’environnement de soins de santé en pleine croissance d’aujourd’hui.

Dynamique du marché des logiciels pour les sciences de la vie

Conducteurs

Utilisation croissante de l’analyse pour les applications de vente et de marketing

La pression croissante pour réduire les coûts des soins de santé, l’acceptation accrue des solutions d’analyse dans les essais cliniques et la demande croissante d’une plus grande normalisation des données sont autant de moteurs de l’industrie des logiciels pour les sciences de la vie. Au cours de la période prévue de 2022 à 2029, les progrès technologiques et l’adoption de tactiques d’acquisitions et de fusions entre diverses sciences de la vie généreront de nouvelles opportunités pour le marché des logiciels de sciences de la vie.

Des avancées technologiques continues

La disponibilité des mégadonnées dans l’industrie des sciences de la vie, l’adoption croissante de solutions d’analyse dans les hôpitaux et les cliniques, ainsi que dans l’industrie pharmaceutique pour les ventes et le marketing, et le besoin croissant d’améliorer la prestation des soins aux patients sont quelques-uns des principaux facteurs qui motivent la croissance du marché des logiciels pour les sciences de la vie. En outre, des facteurs tels que l’augmentation des maladies chroniques, la pression croissante pour réduire les dépenses de santé et l’accent croissant mis sur la médecine basée sur la valeur contribuent tous à la forte expansion du marché.

Adoption d’outils analytiques avancés pour la découverte de nouveaux médicaments

Le secteur des sciences de la vie à l’échelle mondiale a considérablement profité de l’évolution des solutions analytiques. Les technologies émergentes telles que l’IA ont un grand potentiel pour améliorer et accélérer la découverte de médicaments. De plus, les outils d’analyse des sciences de la vie pilotés par l’IA aident à la recherche et au développement de nouveaux médicaments, à la réorientation des médicaments, à l’augmentation de la productivité pharmaceutique, etc. De plus, la technologie de l’IA réduit la charge de travail humaine, élimine les erreurs humaines et atteint les objectifs dans un court laps de temps. Par conséquent, des entreprises clés du marché proposent des alliances stratégiques efficaces pour acquérir une place de choix sur le marché, ce qui peut également avoir un effet positif sur le marché mondial.

Opportunités

Adoption en plein essor de l’IA dans les soins de santé pour modifier la R&D et le secteur commercial

L’intelligence artificielle (IA) est largement répandue dans le social business, et en particulier dans le secteur de la santé. L’IA devient rapidement une technologie vitale pour l’industrie des sciences de la vie, en partie parce qu’elle fournit des données de qualité supérieure, des procédures de développement de médicaments meilleures et plus efficaces et qu’elle réduit les dépenses totales de santé. De plus, l’intégration de l’IA dans les logiciels d’analyse des soins de santé a le potentiel de modifier de nombreux éléments des soins aux patients, ainsi que des opérations administratives au sein des payeurs, des fournisseurs et des entreprises pharmaceutiques. Par conséquent, la sensibilisation croissante à la technologie de l’IA dans le secteur de la santé et donc son adoption accrocheuse au cours des dernières années, est l’un des principaux moteurs de la stimulation du marché.

Contraintes/Défis

Le coût élevé associé à la mise en œuvre de logiciels est le principal facteur, parmi d’autres, agissant comme un frein, et mettra davantage à l’épreuve la croissance du marché des logiciels de sciences de la vie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des logiciels de sciences de la vie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels de sciences de la vie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels pour les sciences de la vie

Covid-19 a eu un impact sur toutes les étapes de la recherche sur les médicaments, mais les essais cliniques ont été les plus durement touchés. Cela a ouvert la voie à des solutions technologiques pour surmonter ces obstacles. Suite à la pandémie, les essais virtuels sont devenus plus vitaux que jamais. Avant la pandémie, il y avait très peu de fusions et acquisitions liées aux essais virtuels, mais le marché a connu dix acquisitions de fusions et acquisitions en 2020. Les entreprises se combinent de plus en plus par le biais de fusions et acquisitions (M&A) pour améliorer leurs offres de technologies/services pour les essais décentralisés et capitaliser sur la croissance perspectives.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2021, IQVIA a acquis la division rivale de Myriad Genetics. Cette division, baptisée Myriad RBM, devrait être intégrée aux solutions Q2 d’IQVIA. Myriad RBM fournit des services de recherche sous contrat à l’industrie pharmaceutique, y compris le dépistage d’échantillons cliniques malades et non malades par rapport au menu de biomarqueurs de l’entreprise.

En juin 2021, Microsoft a présenté Kathy VanEnkevort en tant que nouvelle directrice générale de l’équipe de l’industrie de la santé et des sciences de la vie.

Portée du marché mondial des logiciels de sciences de la vie

Le marché des logiciels pour les sciences de la vie est segmenté en fonction du type, de l’application, du composant et de la solution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Prédictif

Descriptif

Prescriptif

Application

Commercialisation

Conformité

R&D

Pharmacovigilance

SCM

Composant

Logiciel

Service

La solution

Basé sur le cloud

Sur site

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels pour les sciences de la vie sont :

MEDICAL Information Technology Inc. (États-Unis)

SAP (Allemagne)

ICSP (États-Unis)

Méta (États-Unis)

Elinext (États-Unis)

EPIC Systems Corporation (États-Unis)

INFOR (États-Unis)

Cognizant (États-Unis)

Oracle (États-Unis)

Jag produits LLC (États-Unis)

Allscripts Healthcare LLC (États-Unis)

Optum Inc. (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Changer les soins de santé (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

athenahealth (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

