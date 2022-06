Taille du marché des logiciels de personnalisation du commerce électronique Volume, part, croissance de la demande, opportunité commerciale d’ici 2030

Le marché des logiciels de personnalisation du commerce électronique devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de XX % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Le processus consistant à offrir des expériences personnelles sur les sites de commerce électronique en affichant dynamiquement du contenu, des recommandations de produits et des offres spécifiques en fonction des actions précédentes, du comportement de navigation, de l’historique des achats, des données démographiques et d’autres données personnelles est la personnalisation du commerce électronique. La personnalisation est de plus en plus importante pour les marchands qui cherchent non seulement à engager les acheteurs, mais aussi à augmenter les achats répétés, à stimuler les ventes et à augmenter la conversion

Les outils de personnalisation du commerce électronique augmentent les ventes, l’engagement des clients et la fidélité des clients sont également là. La plupart des consommateurs disent qu’ils sont plus susceptibles de faire leurs achats sur un site de commerce électronique qui offre une meilleure personnalisation. La mise en place d’une expérience de commerce électronique personnalisée vraiment efficace a été considérée comme une proposition complexe impliquant de nombreuses pièces mobiles, mais avec le bon ensemble d’outils à portée de main, c’est beaucoup plus facile à réaliser.

Segmentation globale du marché Logiciel de personnalisation du commerce électronique :

Marché mondial des logiciels de personnalisation du commerce électronique, par type de produit

Basé sur le cloud

Basé sur le Web

Marché mondial des logiciels de personnalisation du commerce électronique, par utilisation finale

Grandes Entreprises

PME

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression de logiciels de personnalisation du commerce électronique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du logiciel mondial de personnalisation du commerce électronique, suivie de l’Asie-Pacifique.

Marché mondial des logiciels de personnalisation du commerce électronique, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des logiciels de personnalisation du commerce électronique :

OptinMonster

Monétiser

Barilliance

Evergage

Rendement dynamique

RichePertinence

Force de vente

Yousp

Apptus

Attrait

Bruant

CloudEngage

CommerceStack

Cxsens

Emarsys

GéoFli

Chat en direct

OmniConvert

Personnaliser

Pure360

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de personnalisation du commerce électronique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

