Taille du marché des logiciels de gestion des fournisseurs 2021 par part de l’industrie, principales conclusions, profils d’entreprise, stratégie de croissance, technologies en développement, opportunités d’investissement et prévisions par régions jusqu’en 2028

L’étude de marché du logiciel de gestion des fournisseurs couvre la taille actuelle et historique du marché et sa tendance de croissance avec les grandes lignes de l’entreprise des acteurs clés. Le marché des logiciels de gestion des fournisseurs est segmenté par région et en outre par pays, technologie, type, utilisateur final, principaux acteurs clés, parties prenantes et autres participants du marché mondial des logiciels de gestion des fournisseurs pourront viser une position forte car ce rapport sera sûrement profiter de leurs stratégies de marketing. Le rapport discute maintenant ; les différentes stratégies à adopter ou en cours d’adoption par les acteurs économiques du monde entier à différents niveaux de la chaîne de valeur.

Le marché mondial des logiciels de gestion des fournisseurs représentait 4 389,2 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 12 295,8 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le marché des logiciels de gestion des fournisseurs est dominé par la région nord-américaine en 2018. L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des logiciels de gestion des fournisseurs avec plus de 36% de part de marché, suivie de la région APAC et Europe. La présence de pays bien développés tels que les États-Unis et le Canada et la présence de grandes sociétés informatiques sont deux des principaux facteurs responsables de la croissance du marché des logiciels de gestion des fournisseurs dans cette région. Les États-Unis sont un pays technologiquement développé; par conséquent, l’adoption de technologies de pointe est élevée dans divers secteurs du pays.

Meilleurs joueurs clés : –

Logiciel Coupa inc.

Gardien (Cinergy Technology Limited)

HICX Solutions Ltd.

Société IBM

Intelex Technologies Inc.

Autre

Segmentation globale du marché des logiciels de gestion des fournisseurs

Marché mondial des logiciels de gestion des fournisseurs – par mode de déploiement

Sur site

Nuage

Marché mondial des logiciels de gestion des fournisseurs – par taille d’entreprise

PME

Grandes entreprises

Marché mondial des logiciels de gestion des fournisseurs – par secteur vertical

Vendre au détail

Fabrication

BFSI

informatique et télécom

Autres

Points clés traités dans le rapport sur le marché des logiciels de gestion des fournisseurs :

– Aperçu du logiciel de gestion des fournisseurs, définition et classification, perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence sur le marché des logiciels de gestion des fournisseurs par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion des fournisseurs

– Part, taille, revenus (valeur) du logiciel de gestion des fournisseurs par région (2021-2028)

– Analyse du marché des logiciels de gestion des fournisseurs par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Logiciel de gestion des fournisseurs Approvisionnement, consommation, exportation, importation par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

