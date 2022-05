Taille du marché des logiciels de finances personnelles, revenus des acteurs clés, analyse SWOT, PEST et Porter pour 2030

Selon un nouveau rapport publié par Reports and Data, le Marché des logiciels de finances personnelles Les logiciels de finances personnelles rationalisent la planification financière et permettent aux consommateurs de gérer facilement leurs dépenses personnelles et leur patrimoine, de la réception aux paiements. Il peut automatiser et simplifier l’ensemble du processus de gestion des finances personnelles et faciliter l’enregistrement facile de la sauvegarde, que ce soit sur un disque ou sur un service de stockage en nuage, garantissant ainsi que les progrès ne sont perdus en aucune circonstance. Les logiciels de finances personnelles offrent un moyen simple de gérer les finances, et les progrès de ces applications ont conduit à l’intégration de fonctionnalités telles que la réduction de la dette, la gestion des budgets et la fourniture de conseils financiers en tant que fonctionnalité supplémentaire. Les logiciels et applications de finances personnelles visent à permettre aux clients et aux utilisateurs de maîtriser les bases de la gestion financière, de devenir plus efficaces dans la régulation des dépenses et de les aider à découvrir et à rationaliser les moyens d’atteindre efficacement leurs objectifs financiers à long terme. Certains logiciels de finances personnelles aident également à la gestion du portefeuille d’investissement.

Aperçu du marché :

Le secteur des technologies de l’information et de la communication s’est considérablement développé au cours des dernières années en raison des progrès rapides du secteur des TIC, de l’introduction d’outils et de techniques innovants et de l’augmentation demande de produits avancés. Il y a eu une augmentation rapide de la demande de services TIC dans divers secteurs, notamment les hôpitaux, les entreprises et les multinationales, en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et la gestion de grandes bases de données. Des facteurs tels que l’adoption rapide de la numérisation, la demande croissante d’appareils intelligents et d’électronique grand public tels que les mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables, le nombre croissant d’utilisateurs et la demande croissante de réseaux sans fil devraient alimenter la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation des investissements dans le développement de produits avancés, le besoin croissant de gestion de données volumineuses et l’adoption croissante de l’IoT et des services basés sur le cloud devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des logiciels de finances personnelles est extrêmement concurrentiel et comprend divers acteurs clés opérant aux niveaux régional et mondial. Ces acteurs clés sont impliqués dans l’adoption de diverses stratégies telles que des partenariats, des lancements de nouveaux produits, des collaborations, des fusions et acquisitions pour acquérir une assise solide sur le marché et améliorer leur base de produits. Le rapport offre des détails sur chaque acteur du marché mondial des logiciels de finances personnelles, y compris la situation financière, le positionnement mondial, les investissements en R&D, le contrat de licence et les services produits. Certains des principaux acteurs sont énumérés ci-dessous :

Quicken Inc.

Moneyspire Inc.

doxo Inc.

BUXFER INC.

Personal Capital Corporation

The Infinite Kind

You Need a Budget LLC

Microsoft

Money Dashboard

PocketSmith Ltd.

marché mondial des logiciels de finances personnelles : segmentation

détaillée dans notre rapport :

pour les besoins de ce rapport, le marché mondial des logiciels de finances personnelles a été segmenté sur la base du type de produit, de l’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Logiciel Web

Mobile-based Software

End-Use Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Small Entreprises

Utilisateurs individuels

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

