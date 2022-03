Taille du marché des logiciels de construction intelligente, tendances émergentes, part de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

L’« Analyse du marché mondial des logiciels de construction intelligente jusqu’en 2028 » fournit une étude spécialisée et approfondie par The Insight Partners, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des logiciels de construction intelligente avec une segmentation détaillée du marché par type d’appareil, application, utilisateur final et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des logiciels de construction intelligente et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les logiciels de construction intelligents contiennent un système de contrôle sophistiqué qui contrôle le fonctionnement des bâtiments tels que la ventilation, la climatisation, le chauffage, l’éclairage et d’autres systèmes, composés de capteurs, d’actionneurs et de micropuces. Le marché gagne du terrain car ces bâtiments offrent des capacités pour réduire les coûts d’exploitation, la gestion des locataires, la gestion de la sécurité et la gestion des performances des bâtiments.

Principaux acteurs : Acuity Brands, Inc., Buddy Technologies Limited, ComfortClick Building Automation, Compta Emerging Business, ecobee, Entelec Control Systems, Facility Solutions Group, GridPoint, IBM Corporation, Siemens AG.

Dynamique du marché

L’adoption croissante des BMS compatibles IoT stimule la croissance du marché des logiciels de construction intelligente. Cependant, le coût élevé de la mise en œuvre peut freiner la croissance du marché des logiciels de construction intelligente. En outre, l’essor de la ville intelligente à travers le monde devrait créer des opportunités de marché pour le marché des logiciels de construction intelligente au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le marché mondial des logiciels de construction intelligente est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. En fonction du type de produit, le marché des logiciels de construction intelligente est segmenté en : configuration, gestion et surveillance. Sur la base de l’application, le marché des logiciels de construction intelligente est segmenté en : exploitants de bâtiments, gestionnaires et autres.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché Logiciel de construction intelligente, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse du logiciel Smart Building, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

Le scénario de rapport d’étude de marché sur les logiciels de construction intelligente d’Insight Partners comprend:

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des logiciels de construction intelligente.

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des logiciels de construction intelligents segmentées par déploiement, composant, solution, application et géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir, soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial des logiciels de construction intelligente.

Le chapitre 3 présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre 4 fournit un bref aperçu du paysage du marché Avantages Smart Building Software. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST sur des scénarios mondiaux ainsi qu’une analyse de l’écosystème et des avis d’experts.

Le chapitre 5 met en évidence les tendances et les perspectives du marché des avantages des logiciels de construction intelligente et les facteurs dominants qui stimulent le marché, ainsi que les obstacles à la croissance du marché, ainsi que leur analyse d’impact.

