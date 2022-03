Taille du marché des logiciels anti-blanchiment d’argent, analyse SWOT, indicateurs clés, tendances de l’industrie et prévisions 2029

Anti-Money Laundering Software Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il est doté d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employées par les différents acteurs clés sont bien expliqués par les profils systémiques des entreprises couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. En tant que rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source d’orientation importante pour les entreprises et les organisations.

Un logiciel anti-blanchiment d’argent est un logiciel utilisé pour surveiller les données des clients et détecter toute transaction inhabituelle et est largement utilisé dans les secteurs financier et juridique. Une transaction inhabituelle comprend une augmentation ou un retrait soudain d’une grande quantité d’argent. Le système de surveillance des transactions, le système de surveillance de l’identité des clients, les rapports sur les transactions actuelles et les logiciels de gestion de la conformité sont quelques-uns des logiciels courants utilisés dans les logiciels AML. Le logiciel AML est utilisé pour la gestion des données, l’analyse prédictive, le filtrage procédural, etc.

Le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent devrait une valeur estimée de 3167,56 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 15,25% au cours de la de prévision 2026. La demande croissante de solutions basées sur le cloud stimule la croissance de ce marché.

Segmentation : marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent

Par composant Logiciel Service

Par produit Surveillance des transactions Rapports sur les transactions en devises Gestion de l’identité client Gestion de la conformité

Par type de déploiement Nuage Sur place

Par utilisation finale BFSI Défense et gouvernement Soins de santé Informatique & Télécom Vendre au détail Transport et Logistique Les autres

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Chainalysis a annoncé le lancement de sa nouvelle solution de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) – Know Your Transaction (KYT). Ceci est spécialement conçu pour que lors de chaque transaction. Le principal est de réduire la volatilité des prix et de fournir une technologie à travers une suite complète de crypto-monnaies et de jetons.

En août 2017, 3i Infotech Limited a annoncé le lancement de ses nouvelles solutions anti-blanchiment AMLOCKLite – FS spécialement conçues pour les sociétés financières non bancaires afin qu’elles puissent détecter les activités anormales. Son objectif principal est d’améliorer l’efficacité en minimisant les pertes. Cela aide également à simplifier le processus KYC et à identifier les transactions inhabituelles.

Analyse compétitive

Le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des logiciels anti-blanchiment d’argent pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des logiciels anti-blanchiment sont Accenture, SAS Institute Inc., Fiserv, Inc, Open Text Corporation, Experian Information Solutions, Inc., Oracle, FICO TONBELLER, Ascent Business, EastNets.com, Trulioo., BAE Systems., ACI Worldwide, Inc., Actimize, NameScan, Verafin Inc., LexisNexis, INETCO Systems Ltd, Global RADAR, Experian plc.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions de marché des logiciels anti-blanchiment d’argent en termes de TCAC, mais également étudié le marché en fonction de paramètres clés, notamment la croissance d’une année sur l’autre (YoY). , pour comprendre la certitude du marché et pour trouver et présenter les opportunités lucratives sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

