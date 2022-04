Taille du marché des levés hydrographiques, aperçu avec analyse détaillée, paysage concurrentiel, prévisions jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des levés hydrographiques avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. La consommation d’importation / exportation du marché des levés hydrographiques, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le marché des levés hydrographiques était évalué à 97,19 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 155,91 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2020 à 2027.

Au cours des dernières années, plusieurs ports de pêche ont été conçus à des emplacements pratiques, éliminant ainsi la nécessité d’examiner attentivement les facteurs environnementaux tels que les récifs inexplorés, la hauteur des vagues, la profondeur de l’eau et les changements de courant de marée. Plusieurs structures marines ont été agrandies à travers le monde, et de nombreux problèmes autrefois considérés comme mineurs sont maintenant devenus majeurs. Des levés hydrographiques ou des levés bathymétriques sont utilisés pour arpenter les plans d’eau afin de s’assurer qu’ils sont exempts de problèmes majeurs qui pourraient entraîner des besoins d’entretien élevés à l’avenir. La portée des levés hydrographiques comprend l’inspection des rivières intérieures et des réservoirs de contrôle de l’eau, des évaluations périodiques de l’état des canaux de navigation fédéraux côtiers (pour éliminer les obstructions) et des projets de navigation intracôtière, et l’exécution de levés structurels sous-marins. Des relevés des brise-lames, des revêtements, des jetées et d’autres structures de contrôle des rivières sont effectués pour évaluer l’état du sous-sol des structures. Les levés hydrographiques assurent la sécurité des navires. Il permet aux navires de voyager en toute sécurité dans les ports, ce qui évite les pertes de vies et de biens et protège l’environnement. Par ailleurs, dans les zones côtières, la gestion de l’environnement dépend des modifications du milieu marin, qui peuvent être suivies à l’aide de levés hydrographiques capables d’identifier les modifications de la bathymétrie et des caractéristiques des fonds marins. Par conséquent, la demande pour le marché des logiciels de levés hydrographiques augmente à un rythme rapide dans le monde. Le nombre croissant de projets d’infrastructure offshore, y compris les systèmes d’évacuation des effluents, les ponts et les ports, contribue à l’augmentation de la demande de logiciels et de services de levés hydrographiques. De plus, la flambée des dépenses consacrées aux projets pétroliers et gaziers offshore stimule la croissance du marché des levés hydrographiques.

Les acteurs opérant sur le marché des levés hydrographiques se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En janvier 2021, IIC Technologies et XOCEAN ont réalisé une étude révolutionnaire du fond marin des lacs supérieurs pour le Service hydrographique du Canada (SHC). Pour ce projet, deux navires de surface sans équipage XOCEAN (USV) se sont rendus sur le lac Supérieur cet hiver pour entreprendre des travaux d’enquête pionniers pour le SHC. CHS a engagé IIC Technologies pour acquérir un levé haute résolution du fond marin à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 200 m, sur plus de 800 km2 au large de Thunder Bay, en Ontario, à l’aide de la technologie USV.

En décembre 2020, BeamworX BV avait lancé une nouvelle version de la suite logicielle BeamworX (version 2020.3). Ce nouveau logiciel NavAQ prend en charge l’AIS, l’automatisation et la multi-détection Mbe.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

BeamworX BV

Eye4Software BV

HYPACK / Xylem Inc.

IIC Technologies

Norcom Technology Limitée

Teledyne Marine (Teledyne Technologies Incorporated)

Imagerie Triton, Inc.

OceanWise Limitée

Moga Software srl

Services de positionnement de qualité BV (QPS)

Esri

Impact de Covid-19 sur le marché des levés hydrographiques

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché des Levés hydrographiques. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de confinement ; de plus en plus d’entreprises adoptent les levés hydrographiques. Par conséquent, la demande d’applications de parcmètres augmente pendant le COVID-19 et devrait également augmenter pendant la période de prévision.

Aperçu du marché des levés hydrographiques

La demande croissante de projets énergétiques et électriques dans les pays en développement alimente la croissance du marché des levés hydrographiques

Les pays en développement, en particulier dans la région APAC, sont susceptibles d’offrir de nombreuses opportunités de croissance aux fournisseurs de levés hydrographiques au cours de la période de prévision. La croissance de l’industrialisation de ces économies a conduit à l’urbanisation, entraînant une augmentation rapide de la consommation d’énergie. De plus, la demande d’énergie et d’électricité devrait augmenter avec l’augmentation des revenus des ménages et l’expansion des industries manufacturières et lourdes. Le nombre de projets énergétiques et électriques, y compris les projets éoliens et solaires, augmente rapidement dans divers pays asiatiques. De plus, en Inde, la Solar Energy Corporation of India (SECI) Ltd a mené des levés hydrographiques pour les centrales solaires photovoltaïques flottantes installées à de nombreux endroits. Ces centrales sont une forme en développement de systèmes photovoltaïques, flottant sur des lacs de carrière et des réservoirs d’eau potable. Les centrales solaires photovoltaïques flottantes sont également mises en œuvre au Japon, en Chine (le plus grand acteur du solaire photovoltaïque flottant), en Australie, en Indonésie et en Malaisie. Ainsi, l’augmentation de la demande d’énergie et d’électricité – entraînant l’escalade des projets connexes – en particulier dans les pays en développement de l’APAC, devrait offrir de nombreuses opportunités commerciales rentables aux acteurs du marché des levés hydrographiques au cours de la période de prévision.

