Taille du marché des laxatifs, croissance, tendances de l’industrie, demandes, revenus, principaux leaders, développements à venir et investissements futurs par prévision jusqu’en 2029

Le marché mondial des laxatifs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 834,32 millions USD. d’ici 2028.

Bref aperçu sur le laxatif :

Selon Data Bridge Market Research, le marché des laxatifs en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché des laxatifs. Le leader du marché est Bayer AG, qui représente une part de marché estimée à environ 27,68 % et 12,94 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des médicaments laxatifs en vente libre associés au traitement de la constipation et du syndrome du côlon irritable dans tous les pays et en approuvant rapidement les produits.

En janvier 2012, Meta Mucil, une marque de Procter, a été présentée lors de la conférence du mois de la santé cardiaque. Les médecins ont expliqué toute l’importance de Meta Mucil en tant que supplément de fibres. Meta Mucil est utilisé pour améliorer la santé alimentaire. Le produit Meta Mucil a été fabriqué et distribué aux magasins de détail pharmaceutiques et aux pharmacies hospitalières. Il avait augmenté le pouvoir d’achat des clients. Les médecins avaient recommandé Meta Mucil aux patients cardiaques. Il a amélioré la gamme de produits et généré une croissance linéaire du marché

La recherche sur le marché mondial des laxatifs 2021 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de la part de marché mondiale des laxatifs est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse ses sites de fabrication Laxatifs, sa capacité, sa production, son prix départ usine, ses revenus et sa part de marché sur le marché mondial.

Les segments et sous-sections du marché Laxatif sont présentés ci-dessous:

Par type (laxatifs osmotiques, laxatifs stimulants, laxatifs en vrac et laxatifs lubrifiants et émollients)

Par Saveurs (Avec Saveur et Sans Saveur),

Par source (naturelle, synthétique et autres), par indication (constipation chronique, syndrome du côlon irritable avec constipation, constipation induite par les opioïdes, constipation aiguë et autres)

Par mode d’achat (sur ordonnance et en vente libre)

Par forme posologique (comprimés, capsules, poudre, liquide et gels, suppositoires et autres), par voie d’administration (orale et rectale)

Par type de population (enfants et adultes)

Par canal de vente (hôpitaux, centres de soins pour personnes âgées, soins à domicile, pharmacies, épiciers/magasins de santé et de beauté et autres)

Par canal de Distribution (Ventes Directes, Grossistes et Autres),

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché des laxatifs est –

Boehringer Ingelheim International GmbH

GlaxoSmithKline plc

Bayer AG

Fresenius Kabi Autriche GmbH

Prestige Consumer Healthcare Inc

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Sanofi

ENREGISTREMENT

Mallinckrodt

Hikma Pharmaceuticals PLC

Abbott

Avrio Santé SEC

Laboratoires du Dr Reddy Ltd

HERMÈS PHARMA

LNK INTERNATIONAL INC

Cipla Inc.

Albert David Ltée

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd

…..

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché Laxatif, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (tels que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les nouvelles de l’industrie (comme les fusions, acquisitions et investissements). L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude classe les données mondiales sur la répartition des laxatifs par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et Porter. Analyse des cinq forces.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Bayer AG cible-t-elle ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché européen des laxatifs et des leaders du marché ciblant l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché mondial des laxatifs devient de plus en plus compétitif avec des entreprises telles que Bayer AG et Fresenius Kabi Austria GmbH, car ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des laxatifs, ayant un nombre maximal de revenus nets, des acquisitions pour la production de médicaments laxatifs. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des laxatifs.

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial des laxatifs, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Portée du marché mondial des laxatifs.

Le marché mondial des laxatifs est segmenté en fonction des pays suivants: États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, Lituanie, Suisse, Turquie, Belgique et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Taïwan, Corée du Sud, Australie, Singapour, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Israël, Égypte et Reste du Moyen Afrique de l’Est.

Toutes les analyses par pays du marché mondial des laxatifs sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée.

Le marché mondial des laxatifs est segmenté en fonction du type, qui sont les laxatifs osmotiques, les laxatifs stimulants laxatifs en vrac et les laxatifs lubrifiants et émollients. Les laxatifs osmotiques sont ensuite sous-segmentés en laxatifs osmotiques avec électrolytes PEG (polyéthylène glycol) et laxatifs osmotiques sans électrolytes. Les laxatifs osmotiques avec électrolytes (polyéthylène glycol) sont en outre sous-segmentés en golytely, colyte et autres. Le laxatif osmotique sans électrolytes est ensuite sous-segmenté en solution d’hydroxyde de magnésium, sel d’Epsom, lactulose et autres. Les laxatifs stimulants sont ensuite divisés en bisacodyl, huile de ricin, séné, phénolphtaléine et autres. Les laxatifs en vrac sont ensuite divisés en psyllium, méthylcellulose, polycarbophile et autres.

Sur la base des saveurs, le marché mondial des laxatifs est sous-segmenté en avec saveur et sans saveur. Le segment avec saveur est en outre sous-segmenté en saveur de fruit, saveur à base de plantes et autres.

Sur la base de la source, le marché mondial des laxatifs est sous-segmenté en naturel, synthétique et autres. Le segment naturel est en outre sous-segmenté en psyllium, rhubarbe, séné et orme glissant. Le segment synthétique est en outre sous-segmenté en phénolphtaléine, bisacodyle, picosulfate et oxyphénisatine.

Sur la base des indications, le marché mondial des laxatifs est segmenté en constipation chronique, syndrome du côlon irritable avec constipation, constipation induite par les opioïdes, constipation aiguë et autres.

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial des laxatifs est segmenté en prescription et en vente libre.

Sur la base de la forme posologique, le marché mondial des laxatifs est segmenté en comprimés, gélules, poudre, liquides et gels, suppositoires et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des laxatifs est segmenté en oral et rec Sur la base du type de population, le marché mondial des laxatifs est segmenté en enfants et adultes.

Sur la base du canal de vente, le marché mondial des laxatifs est segmenté en hôpitaux, centres de soins pour personnes âgées, soins à domicile, pharmacies, épiceries / santé et magasins de beauté, etc.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des laxatifs est segmenté en ventes directes, grossistes et autres.

Avec des tableaux et des chiffres aidant les analyses dans le monde entier, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des laxatifs :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché mondial des laxatifs

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial des laxatifs.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du laxatif mondial

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché mondial des laxatifs Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2010-2021

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial Laxatif qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Global Laxative Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

