Taille du marché des lasers accordables d’une valeur de 1 888,7 millions de dollars américains d’ici 2028 | CAGR 9,5 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des lasers accordables jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, utilisateur final, technologie et longueur d’onde », le m Augmentation des initiatives stratégiques par les principaux acteurs pour offrir des opportunités de croissance au marché des lasers accordables au cours de la période 2021-2028, le marché était évalué à 1 000,1 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 888,7 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 9,5 % de 2021 à 2028.

En mars 2021, Freedom Photonics a annoncé le lancement de nouveaux lasers à diode à mode spatial unique. Ces lasers ont une puissance de sortie inédite (1 W) dans un mode pratiquement limité par la diffraction et un rendement électrique-optique élevé de plus de 50 %.

En mars 2021, Santec Corporation a lancé le laser accordable TSL-570, qui a un temps de balayage rapide et une excellente stabilité. L’expérience de 33 ans de Santec dans la fabrication de lasers accordables est mise à profit dans le TSL-570. Il présente une architecture de cavité optique unique avec une résolution inférieure au picomètre, une précision et un contrôle précis de la vitesse jusqu’à 200 nm/s.

Aperçu du marché des lasers accordables

L’Asie-Pacifique est un gros consommateur et fabricant de lasers, notamment de lasers accordables. Les matières premières essentielles à la production de solutions laser sont abondantes dans quelques grands pays, comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon. Les lasers accordables reposent fortement sur des semi-conducteurs et des composants électroniques (lasers à semi-conducteurs, etc.). L’Asie-Pacifique devrait être une source majeure d’importations pour de nombreuses entreprises fabriquant des produits laser accordables dans d’autres parties du monde. Les collaborations entre les entreprises opérant dans la région stimulent davantage la croissance du marché. Par exemple, en février 2019, Electro Scientific Industries (ESI), une filiale de MKS Instruments, Inc., a déclaré qu’elle fournirait une solution de perçage au laser pour le processus des circuits imprimés flexibles (FPC) en Chine. La société souhaite également fournir des solutions liées au laser, ce qui élargirait l’équipement du marché des lasers accordables dans la région.

Le marché des lasers accordables est segmenté en fonction du type, de l’utilisateur final, de la technologie, de la longueur d’onde et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en laser à semi-conducteurs, à gaz, à électrons libres (FEL) et autres. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en fabrication, télécommunications, médecine et biotechnologie, aérospatiale, électronique et semi-conducteur, etc. Basé sur la technologie, le marché des lasers accordables est segmenté en laser à diode à cavité (DBR), laser à réflecteur de Bragg distribué (DFB), lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL), système microélectromécanique (MEMS) et autres. Sur la base de la longueur d’onde, le marché est segmenté en moins de 1000 nm, 1000 nm à 1500 nm et au-dessus de 1500 nm.

Cohérent, Inc. ; solutions lumière du jour ; EXFO Inc. ; HÜBNER GmbH & Co. KG; TECHNOLOGIES KEYSIGHT ; Luna Innovations Inc. ; Société NeoPhotonics ; CORPORATION SANTEC ; Liberté Photonique LLC ; Toptica Photonics SA ; Lumentum Operations LLC ; FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. ; EMCORE Corporation ; Photonique pure ; et ID Photonics GmbH font partie des acteurs clés présentés lors de l’étude de marché des lasers accordables. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de l’étude de marché pour obtenir une vue holistique du marché mondial et de son écosystème.

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

