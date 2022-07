Taille du marché des lasers à fibre d’une valeur de 4 765,4 millions de dollars américains d’ici 2028 | CAGR 11,1 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Fiber Laser Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type and Application», le marché était évalué à 2 286,16 millions de dollars américains en 2021 et il est projeté atteindre 4 765,4 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 11,1 % de 2021 à 2028.

Les applications de découpe croissantes (découpe de tôles plates, découpe de tubes et découpe 3D) des systèmes laser à fibre dans plusieurs domaines, y compris l’aérospatiale (composants à haute résistance pouvant résister aux pressions de l’espace), militaire et dans d’autres secteurs de fabrication équipements multiples, crée une énorme opportunité de croissance pour le marché des lasers à fibre. Les lasers à fibre peuvent être utilisés pour couper du silicium pour les cellules solaires et les semi-conducteurs, couper des pièces à façonner dans des environnements de fabrication et industriels, couper des stents pour l’industrie médicale et couper des pierres précieuses pour une utilisation dans l’industrie de la bijouterie. En outre, les lasers à fibre sont utilisés pour la découpe de plaques de stator et de feuilles de batterie dans l’industrie automobile. De plus, l’industrialisation rapide à travers le monde a augmenté la demande de lasers à fibre pulsée dans les applications de découpe pour remplacer les méthodes conventionnelles telles que l’impression à base d’encre et la gravure chimique, ce qui devrait alimenter la croissance du marché des lasers à fibre. Il y a une augmentation de la demande de lasers à fibre dans les applications de découpe en raison d’une consommation d’énergie bien moindre que les techniques de découpe traditionnelles et d’un gaspillage de beaucoup moins de matériau. De plus, l’ensemble du processus de découpe au laser est sans contact, ce qui réduira les temps d’arrêt et augmentera les bénéfices grâce à un moindre risque de blessures corporelles, à l’absence d’usure des pièces mobiles et à l’absence de dommages matériels dus au contact. Ainsi, la large utilisation des lasers à fibre pour les applications de découpe dans de multiples domaines crée d’énormes opportunités de croissance pour les fournisseurs de lasers à fibre.

Aperçu du marché des lasers à fibre

La pandémie de COVID-19 affecte toutes les entreprises du monde depuis décembre 2019. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises. Le secteur manufacturier a subi de lourdes pertes en raison de fermetures temporaires d’usines et de faibles volumes de production, qui ont entravé la croissance des secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs, de l’automobile et de la vente au détail. De plus, les mesures de distanciation sociale ou physique imposées par les gouvernements ont limité les opérations des prestataires de services logistiques et autres. Cette perturbation a entraîné le déclin de l’application de la solution laser à fibre dans toutes les régions.

Malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19, le commerce devrait augmenter à l’avenir car les affaires reprennent après une longue mesure de verrouillage. Avec les mesures de distanciation sociale en vigueur, les industries de l’automobile, de l’électronique et des semi-conducteurs et d’autres industries manufacturières ont repris leurs activités avec une capacité de main-d’œuvre réduite.

