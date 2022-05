Taille du marché des kits de test à domicile, part en 2021 en croissance rapide avec les tendances récentes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2028 | Dit l’analyste DBMR

Data Bridge Market Research a ajouté un nouveau rapport intitulé Marché des kits de test à domicile avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport sur le marché mondial des kits de test à domicile contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ce rapport joue un rôle très important pour assurer la croissance et le succès de l’entreprise sur ce marché concurrentiel pour l’industrie des kits de test à domicile. Le rapport Kits de test à domicile est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, et la disponibilité au niveau mondial dans des domaines tels que Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché des kits de test à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 243,61 millions de dollars d’ici 2028. La sensibilisation accrue de la population à la santé aide le marché des kits de test à domicile à se développer à un rythme significatif.

Scénario de marché des kits de test à domicile en Amérique du Nord

Les kits de test à domicile désignent des instruments de test qui aident une personne à effectuer des tests à domicile et lui donnent des résultats rapides en une minute. Il comprend également des équipements de surveillance de la santé pour vérifier et contrôler en permanence la santé du patient diabétique. Les tests à domicile sont très pratiques à effectuer confortablement à la maison et sont disponibles à un tarif très abordable. Les autotests sont généralement les versions avancées des kits de test rapide au point de service qui ont été initialement conçus pour les professionnels de la santé et peuvent être effectués par une personne ordinaire.

L’adoption croissante des kits de test d’auto-assistance et de bricolage (DIY) en raison de la commodité et des résultats rapides est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché des kits de test à domicile. Les utilisateurs finaux doutent de la fiabilité des kits de test rapide à domicile, ce qui pourrait entraver la croissance du marché des kits de test à domicile. Il est devenu urgent pour les entreprises d’apporter les kits de test rapide pour COVID-19 afin de réduire le taux de mortalité et d’augmenter le taux de détection des patients, ce qui crée une énorme opportunité pour le marché des kits de test à domicile. La forte concurrence sur le marché est un défi majeur pour la croissance du marché des kits de test à domicile.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des kits de test à domicile en Amérique du Nord fournit également les dernières données des entreprises et les tendances futures de l'industrie, vous permettant d'identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l'industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l'enquête et la discussion sur les tendances importantes de l'industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l'industrie.

Les segments et sous-sections du marché des kits de test à domicile en Amérique du Nord sont présentés ci-dessous:

Par type de test (test de grossesse, kit de test du VIH, diabète, maladies infectieuses, tests de glycémie, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie et autres types de test), type (cassette, bandelette, médiane, panel de test, carte d’immersion et autre forme Types), âge (pédiatrique, adulte et gériatrique), type d’échantillon (urine, sang, salive et autres types d’échantillons), utilisation (jetable et réutilisable), canaux de distribution (pharmacies de détail, pharmacies, supermarchés/hypermarchés et pharmacies en ligne)

Principaux fabricants ou acteurs clés (cette liste n’est peut-être pas exhaustive et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

Abbott, ACON Laboratories, Inc

Rapikit

BTNX INC

bioLytical Laboratories Inc

OraSure Technologies, Inc

BD

Cardinal Health

… ..

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché des kits de test à domicile en Amérique du Nord. L’analyse du marché mondial des kits de test à domicile en Amérique du Nord est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché des kits de test à domicile en Amérique du Nord fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique du Nord Amérique

du Sud

Asie et Pacifique

Europe

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte, tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud , Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Portée du marché des kits de test à domicile et taille du marché

Le marché des kits de test à domicile est segmenté en fonction du type de test, du type, de l’âge, du type d’échantillon, de l’utilisation et des canaux de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test à domicile est segmenté en test de grossesse, kit de test du VIH, diabète, maladies infectieuses, tests de glycémie, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie et autres types de tests. En 2021, le segment des tests de glycémie augmente le marché des kits de test à domicile en raison de la sensibilisation croissante des gens à rester en bonne santé.

On the basis of type, the at-home testing kits market is segmented into cassette, strip, midstream, test panel, dip card and other form types. In 2021, cassette segment dominates the overall at-home testing kits market as people are adopting self-tests to verify their health conditions at a convenience of home at low costs.

On the basis of age, the at-home testing kits market is segmented into pediatric, adult and geriatric. In 2021, adult segment holds the maximum at-home testing kits market share as self-testing is very convenient, economical and it provides privacy to the person.

On the basis of sample type, the at-home testing kits market has been segmented into urine, blood, saliva and other sample types. In 2021, urine segment dominates the at-home testing kits market as increasing the testing capacity and favourable government policies for self-tests are driving the segment growth.

On the basis of usage, the at-home testing kits market is segmented into disposable and reusable. In 2021, disposable segment augments the at-home testing kits market due to the high prevalence of HIV which has fuelled the adoption of HIV self-test kits.

