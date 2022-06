Taille du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord, part, demande de l’industrie, tendances futures, statistiques de croissance des entreprises

La dernière étude de marché mondiale sur les kits de culture de marijuana en Amérique du Nord publiée a évalué le potentiel de croissance future du marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord et fournit des informations et des statistiques utiles sur la structure et la taille du marché. Le rapport d’étude de marché sur l’huile de CBD de première classe étudie divers paramètres tout au long du rapport qui analyse en détail l’état du marché. Ce document de marché analyse et évalue les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché, la demande, les revenus, les estimations de parts de marché et le volume des ventes avec lesquels l’industrie Kits de culture de marijuana en Amérique du Nord peut tenter sa chance avec les stratégies visant à augmenter le retour sur investissement (ROI). Il offre des mesures clés, le statut des fabricants et est une source majeure de direction pour les entreprises et les organisations. De telles informations sur le marché peuvent être réalisées avec ce rapport de marché complet qui prend en compte tous les aspects du marché actuel et futur. En outre, le document sur le marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord prédit la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, le type de segment et l’application du marché.

Le marché des kits de culture de marijuana à des fins récréatives devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 495 227,41 mille USD d’ici 2029. L’adoption croissante de boîtes de culture automatisées pour contrôler automatiquement le pH et les autres apports en nutriments des plantes sans surveillance fréquente est le facteur de croissance du marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord.

Portée du rapport

Par produit (système de culture de lumière LED hydroponique, tente de culture, kit de clonage, pots de plantes de marijuana, ampoule hydroponique Spectrum, support de séchage suspendu, autres)

Par utilisateur final (résidentiel et commercial)

Régions géographiques : Pays d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique du Sud, Pays d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée), Pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie), Autres pays (Moyen-Orient, Afrique, CCG)

L’étude Global North America Marijuana Grow Kits comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord – Profils des entreprises

VIVOSUN

Assez vert Budz

Tente de culture de gorille

Californie LightWorks

DEL BESTVA

Chien noir Grow Technologies, Inc

Mars Hydro

Le producteur de bourgeons, LLC

TopoCroissance

…..

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord pour la période 2022 à 2029. L’étude est une étude professionnelle et approfondie avec environ – non. de tableaux qui fournit des statistiques sur le scénario réel de l’industrie et agit comme un guide précieux pour diriger les entreprises et les particuliers intéressés par le domaine.

L’étude élabore des facteurs du marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord tels que les opportunités de marché, les risques, les avantages, les pertes d’opportunités et les bénéfices, ainsi que la perspective des clients interrogés en vue des objectifs à court et à long terme, etc. Les profils détaillés de l’entreprise / du fabricant comprenaient les ventes chiffres, revenus et prix des produits North America Marijuana Grow Kits.

Scénario de marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord

La forte adoption de la marijuana dans le secteur médical a attiré l’attention de nombreux fabricants à investir dans le secteur de la culture de la marijuana pour la culture en intérieur de la marijuana en plein air, car elle n’est toujours pas légale dans de nombreux pays. Dans la plupart des pays, la marijuana est toujours illégale, de sorte que la plupart des fabricants ont acheté leurs propres terres pour la culture de marijuana en intérieur afin de les utiliser davantage dans les produits médicaux et pour d’autres industries, ce qui stimule encore la demande. Le processus complexe de culture en intérieur peut freiner la croissance du marché car la plante de marijuana nécessite un large éventail de sécurité et de surveillance à chaque étape pour une croissance appropriée.

Les kits de culture de marijuana ont les opportunités de croissance les plus larges et plus de la moitié de la population adopte ces produits pour cultiver leurs propres cultures afin de les utiliser pour la fabrication de divers produits médicaux et récréatifs et ce facteur peut stimuler la croissance du marché. Le salaire annuel du travailleur moyen est assez élevé pour la main-d’œuvre qualifiée ainsi que pour la main-d’œuvre non qualifiée, ce qui augmente les dépenses globales de l’ensemble du processus et ce facteur peut ralentir la croissance du marché.

Marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord pour la portée récréative et la taille du marché

Le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord à des fins récréatives est segmenté en deux segments notables basés sur le produit et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en système de culture de lumière LED hydroponique, tente de culture, kit de clonage, pots de plantes de marijuana, ampoule hydroponique à spectre, séchoir suspendu et autres. En 2020, le segment des systèmes de culture hydroponiques à LED domine le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord à des fins récréatives, car les systèmes de culture hydroponiques à LED consomment 60% d’énergie en moins pour donner le même niveau de lumière. Ils émettent moins de chaleur et fournissent une lumière plus utilisable que les systèmes d’éclairage traditionnels, donc largement adoptés dans la région.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel et commercial. En 2020, le segment résidentiel domine sur le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord à des fins récréatives, car la plupart des fabricants de la région ont acheté le terrain et cultivent leur propre marijuana et évitent l’interruption par un tiers.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2029 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord?

Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord dans différentes régions?

Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord?

Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord

Comparaison de la taille des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord (volume des ventes) par type (2022-2029)

Taille des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord (consommation) et comparaison des parts de marché par application (2022-2029)

Comparaison de la taille (valeur) des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord par région (2022-2029)

Ventes, revenus et taux de croissance des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord (2022-2029)

Situation et tendances concurrentielles des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord

Acteurs/fournisseurs Distribution de base de fabrication de pigments haute performance, zone de vente, type de produit [, écrans montés sur la tête, lunettes de réalité assistée, écrans holographiques de réalité mixte, casques intelligents]

Analysez les concurrents, y compris tous les paramètres importants des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord

Analyse des coûts de fabrication des kits de culture de marijuana dans le monde en Amérique du Nord

Analyse de la stratégie marketing, conclusion de la recherche

En conclusion, le rapport sur le marché des kits de culture de marijuana en Amérique du Nord est une source fiable pour accéder aux données de recherche qui devraient accélérer de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit des informations telles que des scénarios économiques, des avantages, des limites, des tendances, des taux de croissance du marché et des chiffres. L’analyse SWOT est également intégrée dans le rapport, ainsi que l’enquête sur l’accessibilité des spéculations et l’enquête sur le rendement du capital-risque.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est ou juste l’Asie de l’Est.