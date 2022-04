Taille du marché des jeux mobiles 2021 par part de l’industrie, principales conclusions, profils d’entreprise, stratégie de croissance, technologies en développement, opportunités d’investissement et prévisions par régions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des jeux mobiles contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des jeux mobiles par région.

En 2020, la taille du marché mondial des jeux mobiles valait plus de 60 milliards USD, et au cours de la période de prévision, 2021-2027, le marché devrait croître à un TCAC d’environ 14 %. La pénétration des smartphones et le développement des technologies de jeux mobiles ont été des facteurs majeurs dans le développement de l’industrie des jeux mobiles en raison de la pénétration croissante des smartphones et des progrès de la technologie.

Facteurs ayant une incidence sur le marché des jeux mobiles

Globalement, l’industrie du jeu vidéo devient de plus en plus dynamique, et le smartphone est l’un des facteurs clés de ce changement. Le développement de jeux mobiles pour l’industrie du jeu a entraîné une évolutivité en raison de l’évolution de la technologie.

Le développement de jeux mobiles innovants a également conduit au développement de plateformes de réseaux sociaux, telles que Facebook et Instagram, qui assurent une forte différenciation des produits et leur permettent d’améliorer leur publicité grâce à des jeux engageants.

Il existe de nombreuses régions du monde où la pénétration des jeux mobiles augmente, malgré les tensions géopolitiques et la croissance effrénée des smartphones. De plus, cette technologie permet également aux entreprises de jeux mobiles de se développer sur de nouveaux marchés.

Les tendances du marché telles que les jeux basés sur la localisation, les jeux en nuage, les jeux basés sur la blockchain et les jeux mobiles capables d’utiliser la technologie AR/VR font également une énorme différence dans la demande de jeux mobiles. Au contraire, par rapport aux jeux VR et AR qui sont plus appréciés sur les appareils mobiles, les jeux mobiles sont plus populaires.

Impact du Covid-19

En raison de l’épidémie de COVID-19 qui a provoqué une augmentation rapide de la demande de jeux mobiles en raison de la mise en œuvre de réglementations de verrouillage et de politiques de travail à domicile dans le monde entier, la demande de jeux mobiles a décuplé. La propagation du COVID-19 a également entraîné une augmentation des jeux en ligne, les répondants passant plus de temps à jouer avec d’autres humains sur Internet. Dans un article publié par le Hollywood Reporter, on estime qu’environ 29 % des joueurs américains jouent davantage avec leurs amis en ligne depuis l’annonce de la pandémie de COVID-19. Près de 17 % des répondants au Royaume-Uni ont également répondu qu’ils jouaient plus en ligne que hors ligne, contre 12 % des répondants en France.

Perspectives régionales

Plusieurs segments géographiques ont été identifiés sur le marché mondial des jeux mobiles, tels que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique. Parmi les principales régions du marché des jeux mobiles, l’Asie-Pacifique détient la plus grande part, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Il a également été noté que la baisse du coût des forfaits de données Internet facilite la croissance des jeux mobiles en ligne, en particulier dans les marchés émergents. Alors que la majorité des entreprises de la région produisent des formats innovants pour les jeux mobiles, les entreprises de la région Asie-Pacifique apparaissent comme l’un des contributeurs les plus importants à la croissance de l’industrie des jeux mobiles à l’échelle mondiale. Les revenus des jeux vidéo provenant d’appareils mobiles représentaient 55 à 60 % en Chine et 35 à 40 % aux États-Unis en 2019. De plus, il est prévu qu’au cours de la période de prévision entre 2015 et 2022, l’Asie-Pacifique dominera le marché mondial des jeux mobiles en termes de revenus. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché mondial des jeux mobiles

Un grand nombre de petits acteurs mènent leurs activités dans plusieurs pays à travers le monde, ce qui conduit à un marché très fragmenté pour les jeux mobiles. Dans le marché mondial actuel, les entreprises suivantes opèrent dans le secteur des jeux mobiles :

PUBG

Pokémon Go

Candy Crush Saga Roi

Tencent

Supercellule

Roi ludo

Aniplex

Explosion de dessin animé

Choc des clans

Honneur du roi

Fornite

Roblox

Choc royal

Concours Marvel des champions

Slotomanie

Objectif du rapport

Selon le rapport, la taille du marché mondial des jeux mobiles est délimitée en fonction des types, des plates-formes et des options d’abonnement.

Segmentation basée sur le Type

Aventure

Casino

Éducatif

Des sports

Stratégie

Courses

Action

Autres

Segmentation basée sur la plateforme

Android

iOS

Autres

Segmentation basée sur l’abonnement

Libre

Prime

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

