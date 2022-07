Taille du marché des isolants en laine minérale, opportunités, tendances, produits , Analyse des revenus, Pour 2017-2027

Le marché mondial des panneaux isolants en laine minérale devrait atteindre 5,80 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La laine minérale, ou en d’autres termes, les fibres minérales artificielles sont fabriquées à partir de minéraux naturels et synthétiques, notamment les fibres céramiques, la fibre de verre et la laine de roche. La laine minérale peut être utilisée dans la filtration, la germination des semis, l’isolation thermique et l’insonorisation. Lorsque la laine minérale est compressée en couches minces, elles deviennent d’excellents isolants thermiques, très bénéfiques dans l’industrie automobile. Des propriétés telles que la faible conductivité thermique et le stockage de chaleur le rendent très fiable pour résister aux chocs thermiques. De plus, il possède des propriétés réfractaires qui peuvent être utilisées dans des capacités d’usinage. Le souci accru d’économiser l’énergie et l’isolation phonique dans la construction, l’automobile et d’autres industries devrait stimuler la croissance du marché des panneaux d’isolation en laine minérale. Lors de la fabrication de la laine minérale, très peu de déchets sont déposés, ce qui devrait stimuler le marché et constituer une opportunité pour développer l’utilisation de la laine minérale dans les industries. Il est prévu que l’utilisation de matières premières alternatives lors de la fabrication de panneaux isolants en laine minérale contribuera à la protection de l’environnement, ce qui sera bénéfique pour la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact à la baisse massif sur le marché mondial de l’isolation des panneaux de laine minérale en 2020, la raison étant l’arrêt des applications industrielles et commerciales, qui étaient responsables de la demande importante en termes de parts de marché en 2019. Après la pandémie, cependant, les tendances discutées dans l’étude du marché se maintiennent.

De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les arrêts de production ont entraîné une dégradation des perspectives pour les applications résidentielles, qui constituent un marché important, ce qui aura des impacts à court terme sur les ventes du marché qui pourraient avoir des effets durables. Alors que l’industrie s’attend à ce que les choses reviennent à un état proche de la normale bien avant la fin de 2020, le choc négatif de la demande causé par la crise devrait durer.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

la laine de verre a une faible densité et est souvent utilisée pour isoler les surfaces planes telles que les dalles de plafond, l’isolation des murs creux, les murs-rideaux ainsi que des conduits, des tuyaux et pour l’insonorisation. La laine de verre représentait donc la deuxième plus grande part de marché en 2019.

Les applications résidentielles constituaient le principal segment de marché en 2019, avec une part de marché significative.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché de l’isolation en laine minérale en termes de consommation en raison de la croissance du marché automobile et de la protection incendie.

Diverses applications incluent les joints, l’eau et les revêtements de chaudière utilisés dans les zones de combustion, le blindage thermique, l’isolation des tuyaux, la protection contre les incendies, l’isolation de support pour les éléments versables et la maçonnerie, les revêtements de cheminée, les ensembles de brûleurs, les revêtements pour les fours et fours industriels, et les buses peuvent être utilisées. partout où l’isolation contre les hautes températures est une condition préalable.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance lucrative au cours des prochaines années en raison de la croissance de l’industrie de la construction.

L’escalade des investissements en Europe par les principaux constructeurs automobiles, ainsi que la croissance du marché des équipementiers automobiles, devraient stimuler le marché dans les années à venir.

Les principaux participants sont Rockwool International, Guardian Fiberglass, Owens Corning, CertainTeed Corporation, Industrial Insulation Group, Johns Manville, Knauf Insulation GmbH, Multisorb Technologies, Paroc, Uralita SA, entre autres.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’isolation des panneaux de laine minérale sur la base du type, des ventes Canal, application et région :

type de perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

roche, laine

verre, laine

de laitier

Perspectives du canal de vente

,

affaires

Perspectives des applications du marché secondaire du fabricant/distributeur/fournisseur de services (chiffre d’Milliards USD ; 2017-2027)

résidentielles

industrielles

commerciales

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis

Europe Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique latine Brésil



