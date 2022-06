Taille du marché des investissements alternatifs en ligne, dernières tendances, perspectives de recherche, profil clé et applications d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des investissements alternatifs en ligne devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision (2022-2030) . Les gens pensent généralement aux actifs traditionnels comme les actions, les obligations et les liquidités lorsqu’ils pensent à investir. Les investissements traditionnels sont les lieux les plus populaires pour la plupart des investisseurs individuels, qu’il s’agisse d’un fonds indiciel dans un 401 (k) ou d’espèces dans un compte d’épargne. Cependant, ce n’est qu’une partie de l’histoire. Les investissements alternatifs sont un type d’investissement qui ne fait pas partie de la catégorie d’investissement typique. Les investissements alternatifs, étant l’une des classes d’actifs les plus volatiles, englobent une grande variété d’actifs aux caractéristiques distinctes.

De nombreuses alternatives deviennent de plus en plus accessibles aux investisseurs de détail ou individuels, par conséquent, tous les groupes d’investisseurs et d’experts du secteur doivent en être conscients. Ces investissements peuvent varier considérablement en termes d’accessibilité et d’organisation, mais ils ont toujours quelques caractéristiques fondamentales : ils ne sont pas réglementés par la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, ils sont illiquides, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être facilement vendus ou convertis en espèces, et ils sont volatils. Ils ont une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles, ils n’évoluent pas toujours dans le même sens que les autres actifs. Le facteur susmentionné est responsable de la limitation de la croissance du marché.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/online-alternative-investments-market

Définition du marché mondial des investissements alternatifs en ligne

Les investissements alternatifs en ligne incluent des allocations d’actifs au-delà des modes conventionnels comme les liquidités et les actions. L’augmentation du nombre de particuliers fortunés et leur volonté d’explorer avec de nouvelles stratégies d’allocation et de gestion d’actifs devraient stimuler la croissance. L’augmentation des fonds de pension est également un pas en avant substantiel et devrait être critique. Cependant, un manque de compréhension des investissements alternatifs en ligne parmi les investisseurs mondiaux devrait étouffer la croissance et limiter le plein potentiel du marché.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des investissements alternatifs en ligne

Le coronavirus s’est rapidement propagé dans divers pays et régions, entraînant un impact énorme sur la vie des gens et sur l’ensemble de la communauté . La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans les systèmes économiques et sociaux du monde entier. La pandémie mondiale a produit une volatilité sans précédent sur les marchés, encourageant les investisseurs à diversifier leurs investissements. Au lieu de se couvrir avec des actifs plus traditionnels, ils se sont davantage intéressés aux alternatives, qui sont considérées comme une méthode de diversification loin des actifs influencés par les préoccupations géopolitiques qui font fluctuer continuellement le marché.

Dynamique du marché mondial des investissements alternatifs en ligne

La demande croissante d’investissements plus flexibles et personnalisables dans le monde entier est susceptible d’augmenter la croissance du marché mondial des investissements alternatifs en ligne. Lorsque le marché boursier s’est effondré, de nombreuses personnes qui dépendaient auparavant en grande partie des investissements traditionnels ont vu la valeur de leurs investissements chuter, les incitant à se tourner vers des investissements alternatifs. Les actifs alternatifs et traditionnels ont une faible corrélation, ce qui leur permet d’évoluer dans des directions différentes. En conséquence, ils constituent un ajout judicieux aux portefeuilles des investisseurs visant à diversifier, répartir les risques et augmenter les bénéfices. Ainsi, la demande croissante d’investissements plus flexibles et personnalisables et l’évolution des investisseurs vers les investissements directs ont stimulé la croissance du marché. Vous pouvez acheter le rapport complet : https://www.marketstatsville.com/buy-now/online-alternative-investments-market?opt=2950

Portée du marché mondial des investissements alternatifs en ligne

L’étude classe le marché mondial des investissements alternatifs en ligne en fonction du type, du type d’organisation et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Financement participatif

Capital-investissement

Immobilier physique

Investissement artistique

Prêt entre pairs

Marchandises

Crypto-monnaie

Les autres

Par type d’organisation Perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

PME

Par Application Outlook ( Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Entreprises/Entreprises

Personnel

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Pérou Reste de l’Amérique latine



Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/online-alternative-investments-market

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Hongrie République tchèque Belgique les Pays-Bas Norvège Suède Danemark Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Birmanie Cambodge Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des investissements alternatifs en ligne a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que la région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des investissements alternatifs en ligne au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde. Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/online-alternative-investments-market

Principaux acteurs du marché des investissements alternatifs en ligne mondiaux

Les principaux acteurs du marché mondial de l’investissement alternatif en ligne sont :