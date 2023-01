Taille du marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, part, développement de l’industrie, tendances futures, analyse de la croissance et prévisions d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation était évalué à 2059,33 millions USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 5591,98 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 13,30% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Les intégrateurs de système spécifient la réalisation de sous-systèmes de composants ensemble et confirment que ces sous-systèmes fonctionnent ensemble. À l’ère d’aujourd’hui, les entreprises manufacturières présentent des systèmes de fabrication flexibles (FMS) pour rompre le compromis classique entre qualité et fiabilité. Les systèmes de fabrication flexibles (FMS) réduisent la variabilité des processus et de la main-d’œuvre, consistant en une production variée et en améliorant la qualité des produits. Une augmentation de l’adoption et de la croissance des appareils IOT et des investissements croissants dans le développement de technologies de pointe augmentent la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport de recherche sur le marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-system-integrator-market

Analyse du marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord comprennent:

Capgemini (France)

Accenture (Irlande)

IBM (États-Unis)

Infosys Limited (Inde)

Jitterbit Inc., (États-Unis)

Magic Software Enterprises (Israël)

HCL Technologies Limited (Inde)

Wipro (Inde)

Contrôles Johnson. (Irlande)

Cognizant (États-Unis)

Tata Consultancy Services Limited (Inde)

John Wood Group PLC (Royaume-Uni)

ATS Automation Tooling Systems Inc , (Canada)

Avanceon (EAU)

JR Automation (Pays-Bas)

Tesco Controls, Inc. (États-Unis)

Burrow Global LLC (États-Unis)

Prime Controls LP (États-Unis)

MAVERICK Technologies LLC (États-Unis)

Groupe de conception BW (États-Unis)

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2020, BTM Global a déclaré que Marshall Retail Group (MRG) était en ligne avec Oracle Retail Xstore Point-of-Service (POS) v18 dans le cloud. Celui-ci agit comme le référentiel central pour toutes les transactions en magasin, qui fournit les informations transactionnelles et les ventes nécessaires aux systèmes en amont et permet les retours inter-magasins.

En juin 2019, IBM Corporation a lancé AI Now, une solution complète de force de vente pour les produits de consommation et de vente au détail. L’intelligence artificielle (IA) pour le commerce connecté a été conçue pour répondre aux exigences importantes de la transformation du paysage de la vente au détail et des clients à travers les services, les canaux de vente et le marketing grâce à l’intégration. Cette croissance a aidé l’entreprise à se développer sur le marché et à augmenter son portefeuille de produits.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-system-integrator-market

Segmentation du marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord :

type de service

Des services de consultation

Intégration du système d’application

Intégration des infrastructures

Technologie

Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA)

Système de contrôle distribué (DCS)

Interface homme-machine (IHM)

Gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Système d’automatisation de la sécurité, logique de contrôleur programmable (PLC)

Système d’exécution de la fabrication (MES)

Contrôle de processus avancé (APC)

Simulateurs de formation des opérateurs (OTS)

type de produit

Code-barres et RFID

Point d’étagère

Appareil photo

Étiquettes de rayon électroniques

Autres

Utilisateur final

Détail

Biens de consommation

Analyse au niveau du pays du marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché des intégrateurs de systèmes pour la vente au détail et les biens de consommation en Amérique du Nord, car le gouvernement américain a augmenté ses investissements dans le secteur du commerce électronique, ce qui a accru la demande d’intégrateurs de systèmes pour les biens de consommation et de vente au détail. Le soutien croissant du gouvernement et des investissements favorables aux solutions innovantes devrait stimuler la croissance du marché dans la région Amérique du Nord.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Renseignez-vous avant d’ acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=north-america-system-integrator-market

Table des matières: marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, par types Marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, par application Marché des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, par utilisateur final des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord , paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-system-integrator-market

Parcourir les rapports associés :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-system-integrator-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-system-integrator-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-system-integrator-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-system-integrator-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com