Taille du marché des ingrédients protéiques, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2021-2028

La taille du marché mondial des ingrédients protéiques devrait atteindre 97,58 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 7,8 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de poudre de protéines végétales et l’adoption croissante de régimes nutritionnels et durables devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La mise en œuvre rapide de technologies de pointe et l’innovation croissante dans de nouvelles sources de protéines devraient également stimuler la croissance du marché mondial des ingrédients protéiques dans les années à venir.

La préférence croissante pour les protéines végétales conduit à une innovation croissante dans de nouvelles sources de protéines et à la mise en œuvre rapide de technologies d’extraction de protéines. L’augmentation des initiatives de recherche pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales afin d’assurer la durabilité avec des ingrédients naturels et une nutrition de qualité est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation des activités de recherche et développement des fabricants de protéines pour développer de nouvelles saveurs et ingrédients protéiques devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial.

Un nombre croissant d’avancées telles que le développement de nouveaux produits à base de biotine et de protéines organiques par les fabricants devrait également soutenir la croissance des revenus du marché mondial des ingrédients protéiques. Diverses start-up proposent les derniers suppléments de protéines pour la peau et les cheveux avec des ingrédients biologiques, ce qui augmente l’adoption d’ingrédients protéiques. En outre, la demande croissante d’ingrédients à base de protéines animales en raison de la présence d’acides gras oméga-3 et de vitamines D et B2 dans les produits augmente l’adoption des protéines animales. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial.

Cependant, le coût élevé des poudres de protéines et les préoccupations concernant les effets secondaires des ingrédients protéiques utilisés dans les produits alimentaires sont des facteurs qui pourraient entraver la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. Le manque d’antioxydants, de fibres et de minéraux dans les produits protéiques peut entraîner une nutrition insuffisante chez les individus, ce qui pourrait également entraver la croissance des revenus du marché. De plus, une surconsommation des besoins en protéines peut entraîner des problèmes de santé majeurs, tels qu’un taux élevé de cholestérol sanguin, une prise de poids et des maladies cardiaques et rénales. Il s’agit d’un autre facteur majeur qui peut limiter l’adoption d’ingrédients protéiques et, par conséquent, limiter la croissance des revenus du marché.

Quelques points saillants du rapport

Le segment de type sec devrait représenter la plus grande part de marché sur le marché mondial des ingrédients protéiques entre 2021 et 2028, en raison de la demande croissante d’ingrédients protéiques secs des fabricants d’aliments, de produits pharmaceutiques et d’aliments pour animaux.

Le segment des aliments et boissons devrait représenter des revenus de part de marché considérablement plus importants au cours de la période de prévision. La demande croissante de céréales à base de protéines et de produits de nutrition infantile parmi les consommateurs devrait stimuler la croissance de ce segment.

Le marché européen des ingrédients protéiques devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages nutritionnels des ingrédients protéiques et plusieurs start-ups axées sur la fabrication de protéines végétales dans les pays de la région devraient stimuler la croissance des revenus du marché des ingrédients protéiques en Europe.

Les entreprises décrites dans le rapport sur le marché mondial comprennent Cargill, Inc., Gelita AG, International Flavors & Fragrances, Inc., Omega Protein Corporation, Kewpie Corporation, AMCO Proteins, Burcon NutraScience Corporation, Fonterra Co-operative Group Limited, Foodchem International Corporation et FrieslandCampina NV

En novembre 2021, Fonterra Co-operative Group Limited a annoncé une collaboration avec VitaKey, Inc. pour améliorer la technologie et fournir des solutions personnalisées pour produire des produits laitiers. Les entreprises se concentreront sur la santé et le bien-être de leurs consommateurs avec des avantages durables et fonctionnels de leurs aliments et boissons.

En février 2021, International Flavor & Fragrances a annoncé sa fusion avec DuPont’s Nutrition and Biosciences. La société fusionnée opérera sous International Flavor & Fragrances, et ensemble, ils visent à fournir des solutions pour leurs produits alimentaires, leurs ingrédients et leurs expériences.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des ingrédients protéiques en fonction du type d’ingrédient, de l’application, de la source et de la région :

Perspectives des types d’ingrédients (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Type sec

Type liquide

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

L’alimentation animale

Nourriture et boissons

Soins personnels et cosmétiques

Médicaments

Source Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Protéine animale Protéine d’œuf Gélatine Protéine laitière

Protéine Végétale Protéine de blé Protéine Végétalienne Protéine de soja



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Suède BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



