Taille du marché des ingrédients probiotiques, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2027

Le rapport sur le marché mondial des ingrédients probiotiques fournit une analyse approfondie du marché en évaluant les tendances de croissance, les produits, les applications, le segment des utilisateurs finaux, les données historiques et les informations obtenues lors d’entretiens avec des experts de l’industrie. Ce rapport d’intelligence de marché comprend une évaluation complète du marché, discutant de la valeur, du volume, de la taille, de la part, du taux de croissance, des tendances clés, du ratio demande et offre, des revenus bruts, du paysage concurrentiel, de l’analyse régionale, des fabricants, des types de produits et des applications des utilisateurs finaux pour donner un aperçu à 360 ° de l’industrie mondiale des ingrédients probiotiques. L’étude fournit des informations clés relatives aux différents éléments qui propulsent ou freinent la croissance du secteur. Il établit des prévisions précises pour estimer la croissance potentielle de l’ensemble de l’entreprise.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des ingrédients probiotiques était évalué à 267,2 millions USD en 2019 et devrait atteindre 497,0 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 8,9%. Le terme « probiotique » signifie « pour la vie », et il est utilisé pour nommer les bactéries liées à des effets bénéfiques pour les humains et les animaux. Les avantages des aliments contenant des microbes vivants ajoutés (probiotiques) sur la santé humaine, et en particulier des produits laitiers sur les enfants et d’autres populations à haut risque, sont de plus en plus encouragés par les experts de la santé.

Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et fournit des informations sur les changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et la vue d’ensemble de l’industrie.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, y compris la R & D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance aux niveaux régional et mondial. Le rapport offre une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, les revenus bruts, la marge bénéficiaire, le ratio de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Le rapport projette le taux de croissance des principaux segments de marché pour les années à venir en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le ratio de demande et d’offre, la production et la consommation, les revenus, les défis et les opportunités de croissance sur le marché. La segmentation donnée dans l’étude vise à aider les lecteurs à identifier les domaines d’investissement prometteurs et à aider les entreprises à formuler de meilleures stratégies commerciales pour atteindre leurs objectifs souhaités.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. En plus de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les données statistiques clés ont été organisées en tableaux, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations picturales. Le rapport offre également des recommandations stratégiques aux principaux acteurs et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une base solide sur le marché.

Principaux participants :

Certains des principaux acteurs du marché sont Kerry (Irlande), DowDuPont (États-Unis), CHR. Hansen (Danemark), Biogaia (Suède), Probi (Suède), Glac Biotech (Taïwan), Bifodan (Danemark), Lallemand (Canada), UAS Laboratories (États-Unis) et Biena (États-Unis)

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Il existe des preuves provenant d’essais cliniques bien menés d’effets bénéfiques sur la santé des probiotiques dans une gamme de conditions cliniques

Les probiotiques sont normalement ajoutés aux aliments dans le cadre du processus de fermentation. L’accent mis sur la survie prolongée des probiotiques dans la matrice alimentaire a entraîné une altération de la fonctionnalité et de l’efficacité du produit alimentaire.

Les bactéries probiotiques ont des influences multiples et diverses sur l’hôte. Différents organismes peuvent influencer l’environnement luminal intestinal, la fonction de barrière épithéliale et muqueuse et le système immunitaire muqueux

Les nombreux types de cellules affectés par les probiotiques impliquent les cellules épithéliales, les cellules dendritiques, les monocytes / macrophages, les cellules B et les cellules T

L’efficacité des probiotiques est liée à leur capacité à survivre dans l’environnement acide et alcalin de l’intestin ainsi qu’à leur capacité à adhérer et à coloniser le côlon

Le segment Asie-Pacifique devrait atteindre 101,49 millions USD d’ici 2027 sur ce marché. De nombreux fabricants de produits sont concentrés dans cette région

Le sous-segment d’application des compléments alimentaires probiotiques devrait enregistrer un TCAC de 8,0% au cours de la période 2019-2027

Segments couverts dans le rapport:

Perspectives de la source d’ingrédients probiotiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2027)

Bactéries Lactobacilles Bifidobacterum Streptocoque Autre genre

Levure

Spores Formers

Perspectives d’application des ingrédients probiotiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2027)

Aliments et boissons probiotiques

Compléments alimentaires probiotiques

Probiotique pour l’alimentation animale

Perspectives d’utilisation finale des ingrédients probiotiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2027)

Probiotiques humains

Probiotiques animaux

Perspectives des ingrédients probiotiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2027)

Forme sèche

Forme liquide

Son et fibres

Perspectives régionales (volume de tonnes métriques, chiffre d’affaires, millions USD; 2019-2027)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine Brésil Reste de l’Amérique latine



Objectif des études :

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial des ingrédients probiotiques.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

