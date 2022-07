Taille du marché des infrastructures de mesure avancées: principaux acteurs, demandes, tendances futures, facteurs de croissance, stratégie, prix et marge brute jusqu’en 2027

Global Advanced Metering Infrastructure Market Research Report, Size and Forecast to 2027 est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial des infrastructures de mesure avancées en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes et les derniers développements technologiques. La demande croissante pour la ville intelligente et le réseau intelligent, et le besoin croissant d’énergie à travers le monde stimulent la demande du marché.

Le rapport sur le marché mondial des infrastructures de mesure avancées étudie le marché des infrastructures de mesure avancées pour offrir des estimations précises des revenus. Le marché des infrastructures de mesure avancées est sur le point d’atteindre une valorisation de 24,68 milliards USD d’ici 2027, par rapport à sa valorisation de 8,35 milliards USD en 2019, enregistrant un TCAC de 15,4 %. Le rapport met également en lumière les différents facteurs affectant la croissance du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/163

Le marché mondial des infrastructures de mesure avancées devrait représenter 24,68 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’industrialisation, l’urbanisation et la croissance démographique croissantes devraient stimuler la croissance du marché des infrastructures de compteurs avancés au cours de la période de prévision. La demande croissante de villes intelligentes et de projets de réseaux intelligents devrait également stimuler la croissance du marché sous peu.

Cependant, le manque de dépenses publiques pour les installations d’infrastructure et le manque de normes d’interopérabilité dans différentes régions devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Basé sur le type, le marché de l’infrastructure de mesure avancée est segmenté en:

Compteur de gaz intelligent

Compteur électrique intelligent

Compteur d’eau intelligent

basé sur l’application, le marché des infrastructures de mesure avancées est segmenté en :

Résidentiel

Industriel

Commercial

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/163

Sur la base du paysage concurrentiel, le rapport de marché analyse les principales entreprises opérant dans l’industrie :

Société IBM

Électrique générale

Schneider Electric SE

Groupe Elster Gmbh

Systèmes Cisco

Inc.

Siemens SA

Itron

Inc.

Eaton Corporation plc

Aclara Technologies LLC

Landis+Gyr

Vancouver, C.-B., 29 septembre 2020 – Selon un nouveau rapport d’Emergen Research, le marché mondial des infrastructures de mesure avancées devrait atteindre 24,68 milliards USD d’ici 2027. L’industrialisation, l’urbanisation et la croissance démographique croissantes devraient stimuler la croissance du marché des infrastructures de compteurs avancés au cours de la période de prévision. La demande croissante de villes intelligentes et de projets de réseaux intelligents devrait également stimuler la croissance du marché sous peu.

Cependant, le manque de dépenses publiques pour les installations d’infrastructure et le manque de normes d’interopérabilité dans différentes régions devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, cliquez ici @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/advanced-metering-infrastructure-market

Principaux avantages de l’achat du rapport Global Advanced Metering Infrastructure :

En mai 2018, un contrat pour former une coentreprise pour acquérir Acumen auprès du plus grand fournisseur d’énergie d’Australie, Origin Energy Limited, a été annoncé par Landis + Gyr et Pacific Equity Partners. La société fusionnée est sur le point de déployer une part importante des 8 millions de compteurs intelligents prévus à déployer en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale par l’acquisition de l’activité Acumen.

On s’attend à ce que le segment des compteurs électriques intelligents domine le marché au cours de la période de prévision. Soutenu par les dépenses gouvernementales et les réglementations appropriées sur les compteurs d’eau, le segment des compteurs d’eau intelligents devrait croître avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision.

Sur le marché des infrastructures de mesure avancées, le segment de l’intégration de systèmes devrait détenir le plus grand marché en raison de fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel améliorée, la fiabilité du service, la collecte de données importantes, les avantages en termes de coûts et un meilleur contrôle et analyse.

En raison de sa haute extensibilité, de sa flexibilité et de sa facilité de configuration, la solution de gestion des données des compteurs devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision.

En raison de la pénétration croissante des compteurs électriques intelligents par les clients, le secteur résidentiel devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, car il offre une plus grande transparence que les compteurs électriques traditionnels.

En raison de la mise en œuvre rapide d’appareils basés sur l’IoT dans diverses applications, telles que l’eau, l’électricité, le gaz et autres, dans différents pays, en particulier aux États-Unis et au Canada, le marché nord-américain devrait être le plus grand marché et dominent sur la période de prévision.

Demande de personnalisation sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/163

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport, veuillez nous contacter, et notre équipe s’assurera que le rapport est adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance