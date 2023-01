Taille du marché des huiles essentielles, opportunités, croissance du secteur, risques, analyse, principaux leaders et prévisions 2028

Le Worldwide Essential Oils Business Report contient un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché vous fait non seulement gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des huiles essentielles était de 16 millions de dollars en 2021 et atteindra 32,83 millions de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 9,4 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Un article d’étude de marché à grande échelle sur les huiles essentielles contient plusieurs détails qui sont très utiles pour que les lecteurs comprennent le contexte des informations présentées. Les types d’informations suivants aideront les lecteurs à savoir comment interpréter les résultats. Type de répondant : client, client potentiel ou grand public ; taille de l’échantillon : grande, petite, moyenne ; méthode de collecte des données ; période pour laquelle l’enquête a été menée ; etc.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Type (simple, mélange), produit (huile de lavande, huile de citron, huile d’orange, encens, huile de camomille, huile de citron vert, romarin, arbre à thé, huile de patchouli, huile de lavandin, huile de citronnelle, huile de citronnelle, baume, bergamote, huile de mandarine, Huile d’eucalyptus, huile de clou de girofle, huile de bois de cèdre, huile de coriandre, huile de basilic, huile de menthe de maïs, huile de menthe poivrée, huile de menthe verte, huile de licea cubeba, etc.), applications (spa et relaxation, nettoyage et maison, aliments et boissons, médical, etc. ), méthode d’extraction (distillation, extraction par pression à froid, extraction au dioxyde de carbone, extraction par solvant, etc.), circuit de distribution (direct, détail), Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée, Inde, Australie, Singapour, Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste d’Amérique du Sud acteurs du marché cible GrainCorp (Australie), Malteurop (France), Rahr Corporation (USA), Boortmalt (Belgique), Indesso, (Espagne), Lipoid Cosmetic AG, (Allemagne), The Herbarie at Stoney Hill Farm, Inc. (USA) International Flavors & Fragrances, Inc. (Pays-Bas), Bell Flavors & Fragrances (France), Rutland Biodynamics Ltd. (Écosse) Prakruti Products Pvt. Ltd (Inde), Ambe Phytoextracts Pvt. Ltd. (Autriche), The Green Labs LLC (Pays-Bas), Berje, Inc. (Italie), Umalaxmi Organics Pvt. Ltd. (Inde), DSM (Pays-Bas) chance Améliorer le revenu disponible et le niveau de vie

L’application de diverses huiles essentielles dans les produits de soins personnels se développe rapidement.

définition du marché

Les huiles essentielles sont des extraits concentrés de parties de plantes telles que les feuilles, les herbes et l’écorce. Ce sont des essences végétales volatiles et aromatiques avec des propriétés gustatives qui les rendent très utiles dans les aliments et les boissons, les cosmétiques, les soins et le nettoyage à domicile, l’ aromathérapie et les applications de parfumerie.

Dynamique du marché des huiles essentielles

chauffeur

Longue durée de conservation et demande croissante dans l’industrie des soins personnels

Les huiles essentielles ne s’oxydent pas et ne rancissent pas, elles ont donc une longue durée de conservation.Grâce à ces propriétés, elles ne se détériorent pas à haute température et à haute pression, elles sont donc utilisées dans divers produits de soin de la peau tels que les hydratants, les nettoyants pour le visage, les cicatrices. , et cicatrices. Produits de soins capillaires, y compris minimiseur de vergetures, gels anti-acné, revitalisants, crèmes démêlantes et sérums pour la repousse des cheveux.

Augmentation des applications dans les industries des suppléments et pharmaceutiques

Les huiles essentielles contiennent également une variété de vitamines et de minéraux , notamment des complexes de vitamines E et B, du silicium, du chrome, du cuivre, de l’iode et du zinc . En conséquence, il est utilisé comme complément alimentaire et ingrédient clé dans de nombreux produits pharmaceutiques pour le traitement des ulcères, des coupures, des ecchymoses, des brûlures, du pied d’athlète et des verrues. De plus, comme certaines graines de plantes peuvent être cultivées après cinq ans, les grandes entreprises investissent dans des activités de R&D pour développer des technologies innovantes et rentables afin d’assurer un approvisionnement continu en ressources pétrolières.

chance

L’augmentation du revenu disponible et du niveau de vie sont les principaux facteurs de croissance du marché des huiles essentielles. La demande croissante de produits de soins personnels stimule rapidement le marché. Diverses applications d’huiles essentielles dans les produits de soins personnels se développent rapidement, ce qui est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les fabricants du marché des huiles essentielles au cours de la période de prévision.

Restriction

Cependant, l’approvisionnement limité en matières premières et les normes de qualité strictes devraient entraver la croissance du marché. La consommation de réserves naturelles et les conséquences subséquentes associées à certaines huiles essentielles freinent la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des huiles essentielles détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. renseignements. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché des huiles essentielles, veuillez contacter l’ Analyst Brief de Data Bridge Market Research . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

En mai 2020, Firmenich a finalisé l’acquisition de Les Dérives Résiniques et Terpéniques, un leader mondial dans le développement et la fourniture d’ingrédients de haute qualité, renouvelables et d’origine naturelle. Application.

dôTERRA a annoncé en octobre 2020 plusieurs nouveaux produits et diffuseurs d’huiles essentielles, ainsi que trois nouveaux programmes de bien-être pour aider les gens à se concentrer sur des objectifs de santé spécifiques.

Givaudan a acquis Myrissi en février 2021. La stratégie Parfumerie & Beauté à long terme de Givaudan sera soutenue par l’acquisition de Myrissi. Leur expertise en IA aidera Givaudan à proposer de nouvelles approches sensorielles aux consommateurs.

Le marché des huiles essentielles est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la méthode d’extraction et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

méthode d’extraction

distillation

extraction par pression à froid

extraction du dioxyde de carbone

extraction par solvant

Autre

produit

huile de lavande

huile de citron

huile d’orange

encens

huile de camomille

huile de citron vert

Romarin

thé

huile de patchouli

huile de lavandin

huile de citronnelle

huile de citronnelle

baume

Bergamote

huile de mandarine

huile d’eucalyptus

huile de clou de girofle

huile de cèdre

huile de coriandre

huile de basilic

huile de menthe

huile de menthe poivrée

huile de menthe verte

huile de barre de cube de lycea

Autre

appliquer

spa et détente

aromathérapie

huile de massage

soins personnels

Parfum

produits de beauté

nettoyage et maison

Nourriture et boisson

Traitement médical

Autre

canal de distribution

directement

Manche

Supermarché/Hypermarché

vente au détail en ligne

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des huiles essentielles sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des huiles essentielles sont :

GrainCorp (Australie)

Maltulop (France)

Rahr Corporation (États-Unis)

Malt de botte (Belgique)

Indesso, (Espagne)

Lipoid Cosmetic AG, (Allemagne)

Herbry de Stoney Hill Farm, Inc. (États-Unis)

International Flavors & Fragrances, Inc. (Pays-Bas)

Bell Arômes & Parfums (France)

Rutland Biodynamics Ltd. (Écosse)

Produits Prakruti Pvt. Ltd (Inde)

AmbePhytoextracts Pvt. Ltd. (Autriche)

The Green Labs LLC (Pays-Bas)

Berje, Inc. (Italie)

Umalaxmi Organics Pvt. Ltd. (Inde)

DSM (Pays-Bas)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché des huiles essentielles

Partie 04 : Dimensionnement du marché des huiles essentielles

Partie 05 : Segmentation du marché des huiles essentielles par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

