Taille du marché des huiles comestibles en Amérique du Nord, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2029

L’analyse et la discussion des tendances centrales de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport complet sur le marché des huiles comestibles en Amérique du Nord . Ce rapport d’étude de marché identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les entreprises peuvent avoir une idée de l’analyse complète des antécédents qui comprend une évaluation du marché parental. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des huiles comestibles devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. 2027 et devrait atteindre 13 169,21 $. millions d’ici 2027. Au cours de cette pandémie de COVID-19, les gens sont de plus en plus soucieux de leur santé et exigent des produits plus sains qui les aideraient à rester en bonne santé, ce qui devrait stimuler la demande d’huiles comestibles hautement nutritives telles que les huiles d’olive et l’huile d’arachide. croissance du marché des huiles alimentaires.

Plusieurs pays sont impliqués dans la production d’ oléagineux et il existe donc une disponibilité abondante de matières premières pour une production constante d’huiles comestibles. La disponibilité facile de la matière première réduit les dépenses de transport ainsi que les aides à la production à grande échelle d’huile comestible, ce qui contribue à réduire le coût de production global. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la quantité estimée de soja et la production d’oléagineux en 2020 devrait être de 368,5 Mt et la production d’autres oléagineux devrait être de 155,3 Mt. La production moyenne d’autres oléagineux à l’exclusion du soja de 2015 à 2017 était de 1 46 793 kt. L’Amérique du Nord est classée troisième après l’Europe et l’Asie-Pacifique. Ainsi, la grande disponibilité des matières premières en Amérique du Nord est l’un des principaux facteurs qui ont stimulé la croissance du marché des huiles comestibles en Amérique du Nord.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-edible-oils-market&Sagar-paid=

Segmentation:

Sur la base du type, le marché des huiles comestibles est segmenté en huile de palme , huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, huile d’arachide, huile mélangée de spécialité, huile d’olive, huile de maïs, huile de lin, huile d’avocat, huile de noix , huile de graines de citrouille , huile de pépins de raisin et autres. En 2020, le segment de l’huile de soja domine le marché des huiles comestibles en raison de ses caractéristiques telles que le soutien de la santé des os, contient des acides gras oméga-3 et favorise une peau saine. En raison de la forte demande, le nombre de fabricants est impliqué dans la fabrication et la fourniture des produits sur le marché des huiles comestibles et, par conséquent, la génération de revenus est également élevée à partir du segment.

Sur la base du type d’emballage, le marché des huiles alimentaires est segmenté en récipients en fer blanc, récipients en PEHD (polyéthylène haute densité), bouteilles en PVC (chlorure de polyvinyle), bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) , verre, récipients semi-rigides, sachets en plastique souples et les autres. En 2020, le segment des conteneurs en fer blanc domine le marché des huiles alimentaires, car le fer blanc est léger et très résistant, ce qui facilite l’expédition et le stockage des emballages en fer blanc.

Sur la base du canal de distribution, le marché des huiles comestibles est segmenté en direct et indirect. En 2020, le segment indirect domine le marché des huiles comestibles car il facilite les clients avec une grande variété d’huiles et plusieurs marques d’huiles comestibles, ce qui les aide à prendre une meilleure décision d’achat.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des huiles comestibles est segmenté en ménages, services alimentaires , industriels et autres. En 2020, le segment domestique domine le marché des huiles comestibles car les huiles comestibles sont largement consommées à des fins domestiques pour la cuisine.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des huiles comestibles en Amérique du Nord sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des huiles comestibles en Amérique du Nord sont Bunge Limited, ADM, Cargill, Incorporated, ACH Food Companies, Inc., Adani Group, SALAD OILS INTERNATIONAL CORPORATION, American Vegetable Oils, Inc., BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL, Hebany Group, NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD (une filiale de Mewah Group), TITAN OILS Inc., Ragasa – Derechos Reservados, SOVENA, Sunora Foods entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir plus d’informations @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-edible-oils-market?Sagar-paid=

Analyse au niveau des pays

Le marché des huiles comestibles en Amérique du Nord est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des huiles comestibles en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Pays-Bas et Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam , Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient, Orient et Afrique (MEA).

Attractions du rapport sur le marché des huiles comestibles en Amérique du Nord: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de l’huile de soja en Amérique du Nord aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui surveille de près tous les marchés vitaux des huiles comestibles en Amérique du Nord.

Une vision concise du marché facilitera la compréhension.

Une vision concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM apportera-t-elle ?

Dernières tendances influençant l’industrie et le scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Assistance à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des huiles comestibles en Amérique du Nord

Partie 04 : Dimensionnement du marché des huiles comestibles en Amérique du Nord

Partie 05: Segmentation du marché des huiles comestibles en Amérique du Nord par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la TOC, TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-edible-oils-market&Sagar-paid=

Plus de rapports :

Marché des capteurs de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) automobiles

Marché de l’interface haptique à rétroaction tactile

Marché de l’inspection et de la certification des essais

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous nous engageons à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Nous réfléchissons à des marchés hétérogènes en fonction des besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge plonge sur les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Afrique pour n’en nommer que quelques-uns.

Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com