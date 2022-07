Taille du marché des huiles capillaires, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2021-2028

La taille du marché mondial des huiles capillaires était de 4,31 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 3,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par des facteurs tels que la hausse des investissements des grandes entreprises dans les activités de R&D et le lancement de produits nouveaux et innovants par les startups. Les huiles capillaires sont enrichies d’huiles essentielles, telles que l’arbre à thé, la lavande, la noix de coco et d’autres herbes, qui aident à la circulation du sang vers le cuir chevelu et préviennent les problèmes capillaires. Les huiles capillaires aident à soulager les démangeaisons, la sécheresse, nourrissent et alimentent le cuir chevelu, ce qui se traduit par des mèches plus douces, plus brillantes et plus saines. . Cette gamme de produits comprend des huiles capillaires et des gommages, entre autres. En outre, la connaissance accrue des clients sur les ingrédients utilisés dans leurs régimes de soins de la peau et des cheveux et la demande d’huiles capillaires légères et non grasses stimulent la croissance des revenus sur le marché. Par exemple, l’huile de jojoba est une huile légère chimiquement et structurellement similaire au sébum humain et se trouve principalement dans le sud des États-Unis et le nord du Mexique. Il contient également de la vitamine E et des acides gras oléiques et possède des propriétés antibactériennes et antioxydantes.

Cependant, la demande croissante de produits sans tracas, non gras et nouvelle génération dans des formats avancés et innovants entrave la croissance des revenus du marché. En outre, le fait que peu de fabricants utilisent de l’huile minérale dans leurs produits, ce qui dégrade la qualité des cheveux, les rendant plus rugueux et ingérables, devrait également freiner la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

L’Oréal, Unilever, Dabur.com, Procter & Gamble, CavinKare Group, Coty Inc., Marico, Johnson & Johnson Services, Inc., Sephora USA, Inc. et Natural Supply Co.

Paysage concurrentiel :

Le rapport estime la taille du marché dans la durée de prévision en étudiant sa valeur, volume, part de marché, taux de croissance et autres éléments essentiels du marché. Il donne des profils d’entreprise détaillés, dans lesquels les analystes expliquent les tactiques d’expansion adoptées par les leaders du marché, y compris les stratégies à long et à court terme, et d’autres facteurs concurrentiels vitaux des entreprises importantes sur le marché mondial des huiles capillaires.

Portée de l’étude

Un aperçu holistique du marché Huiles capillaires s’étendant à toutes les informations essentielles dudit marché.

La segmentation du marché est effectuée en fonction des types de produits, des applications et des industries des utilisateurs finaux, entre autres facteurs critiques. Les segments de marché étudiés dans ce rapport comprennent le graphène, le nanotube de carbone, l’argent, le cuivre et autres. L’analyse de marché du secteur des huiles capillaires est bien organisée et étayée par des recherches approfondies sur ces segments de marché.

L’étude détaillée relative au marché mondial des huiles capillaires met également en lumière l’analyse de la position sur le marché et de la taille du marché.

De plus, l’étude aborde également les facteurs stimulant la croissance du marché des huiles capillaires. Pour l’analyse approfondie, le rapport s’appuie sur des sources d’informations authentiques, principalement acquises grâce à des entretiens avec des experts de l’industrie.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des huiles capillaires en fonction du type de produit, du type d’huile, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Huile lourde Huile légère Huile de refroidissement Autres



Perspectives du type d’huile (Revenus , milliards USD ; 2019-2030) Huile de noix de coco Huile argan Huile amande Huile de ricin Autres



Perspectives des canaux de distribution (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Supermarchés / Hypermarchés Boutiques en ligne Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Particuliers Commerciaux Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste du Moyen-Orient et Afrique



Points saillants de ce rapport de recherche :

Le segment du ricin a enregistré une part de revenus stable en 2021. L’huile de ricin est principalement utilisée pour traiter la calvitie et la chute des cheveux et est riche en acides aminés essentiels et en acides gras oméga 6 et oméga 8, entre autres, qui hydratent le cuir chevelu et emprisonnent l’humidité et huiles naturelles dans les cheveux, les scellant en mèches. Il agit également comme un revitalisant naturel qui garde les cheveux brillants, doux et sains et possède des propriétés antifongiques et antibactériennes qui aident à prévenir les infections du cuir chevelu causées par l’humidité et la pluie. Il favorise également la croissance des cheveux et réduit l’acné du cuir chevelu, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus dans ce segment.

Le segment des supermarchés / hypermarchés représentait la plus grande part des revenus en 2021 en raison de la large disponibilité et des divers produits proposés. Les supermarchés offrent aux clients un cadre pratique pour évaluer et choisir parmi divers fabricants afin d’obtenir le produit et le prix qui répondent le mieux à leurs besoins, ce qui stimule la croissance des revenus de ce segment.

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide en raison de l’utilisation croissante des huiles capillaires par les particuliers. La croissance des revenus du marché est également tirée par la demande croissante d’huile capillaire sans produits chimiques et ayurvédique pour prévenir la chute des cheveux et stimuler la croissance des cheveux.

Nos rapports vous aideront à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

nos recherches et nos informations aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aide nos clients à investir ou désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement important d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations aident à avoir une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

nos recherches classent les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes futures, de leurs rendements et de leurs marges bénéficiaires. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

