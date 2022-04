Taille du marché des haut-parleurs Bluetooth, opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus, pour 2027

Le marché mondial des haut-parleurs Bluetooth devrait atteindre 3,13 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les haut-parleurs Bluetooth ont la capacité de diffuser du contenu audio sans fil et de prendre un minimum de place, par rapport aux autres systèmes de cinéma maison. Ces haut-parleurs fonctionnent sur piles et sont parfaits pour l’extérieur. Un autre avantage est leur entretien sans tracas, leurs bonnes fonctionnalités et leur durabilité accrue, ce qui propulsera la demande sur le marché.

Les données statistiques incluses dans le rapport proviennent de sources fiables et authentiques et ont été vérifiées et soutenues par des experts de l’industrie pour aider les lecteurs à formuler des plans d’investissement stratégiques. Le rapport étudie les informations financières recueillies par des recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précises sur le marché. Le rapport offre également un aperçu holistique de la part de marché, de la taille du marché, de la croissance des revenus du marché, des segments et sous-segments, ainsi que des recommandations stratégiques aux principaux acteurs du marché et aux nouveaux entrants. Le rapport met également l’accent sur les segments de marché naissants et fournit des informations sur les perspectives et les opportunités de croissance.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

Principaux participants :

Les principaux participants comprennent Harman International Industries Inc., Samsung Group, Bose Corporation, Apple Inc., VOXX Electronics Corp., Sony Corporation, Plantronics Inc., ULTIMATE EARS, Beats Electronics et 4COM Technologies, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Facile à monter, longue durée de vie et effort minimal sont quelques-uns des facteurs essentiels qui propulsent l’industrie automobile Bluetooth. L’émergence de nouvelles fonctionnalités de smartphone embarqué, de véhicules autonomes et de diagnostics de véhicules sont quelques-uns des facteurs qui feront progresser l’industrie dans les années à venir.

L’investissement croissant dans les véhicules intelligents et le transport intelligent stimulera également la croissance du marché. D’un autre côté, le taux de transfert de données lent, la portée limitée et la technologie de sécurité inadéquate dans Bluetooth sont des contraintes importantes sur le marché.

Le principal avantage de ce type de Bluetooth est sa facilité à écouter de la musique et à partager l’expérience sociale. Il permet aux gens d’écouter de la musique n’importe où et n’importe quand. La majorité des haut-parleurs sont petits et légers, ce qui ajoute à leur avantage.

L’Asie-Pacifique détenait une part importante en 2019 avec une valorisation de plus de 0,28 milliard de dollars, en raison de la croissance rapide de son secteur automobile, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et l’Inde. Ces économies émergentes étant les principaux centres manufacturiers du monde, sont également une base pour les principaux acteurs, ce qui a profité au segment Bluetooth automobile. L’Europe et l’Amérique du Nord devraient présenter des opportunités de croissance lucratives au cours de la période de prévision.

Market-O-Nomics:

Les progrès technologiques en électronique et l’avènement de technologies innovantes propulseront la demande pour le marché. L’augmentation de la demande d’appareils sans fil est un autre facteur de croissance.

Le piratage est une préoccupation croissante, et la disponibilité de haut-parleurs Bluetooth portables proposés à une fraction des prix, en particulier dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine, a un impact sur les ventes du produit réel. La prévalence des produits contrefaits entrave la demande du marché.

Les haut-parleurs Bluetooth fixes sont utilisés dans les automobiles et les espaces commerciaux tels que les hôtels, les restaurants et les bars, entre autres. Ils ont une forte demande dans les lieux commerciaux et devraient croître avec un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision.

Le secteur hors ligne détenait une part de marché de 46,1% en 2019. La disponibilité des haut-parleurs Bluetooth dans les points de vente de biens de consommation stimule la demande du marché.

L’Europe devrait croître en raison du revenu disponible élevé, et la construction croissante d’une maison intelligente augmente la croissance du marché. La région devrait croître avec un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché :

Perspectives de portabilité (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Portatif

Fixe

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

En ligne

Hors-ligne

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne Royaume-Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA



Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des haut-parleurs Bluetooth.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des haut-parleurs Bluetooth en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

