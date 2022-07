Taille du marché des grils électriques d’une valeur de 5,26 milliards de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 7,2 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Electric Grill Market to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis and Forecast – by Type (Indoor Grill and Outdoor Grill), End-use (Residential and Commercial), and Geography », le marché était évalué à 3,04 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5,26 milliards de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 7,2 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00013169/

Aperçu du marché des grils électriques

La popularité croissante des cuisines a propulsé les ventes de produits de grillades électriques, car les aliments grillés font désormais partie de la culture des amateurs de restauration rapide dans divers pays du monde. Selon Hearth, Patio & Barbecue Association (HPBA), les gens aux États-Unis considèrent les barbecues comme plus relaxants que de manger au restaurant; ainsi, une tendance de cuisson est élevée en Amérique du Nord. Les aliments grillés sont devenus une nouvelle tendance dans le cadre du mode de vie des consommateurs dans cette région avec une passion pour la saveur et le goût des aliments. Dans des pays comme les États-Unis et le Canada, la nourriture grillée au barbecue est devenue un choix préféré de la population lors de plusieurs célébrations et festivals. Selon l’étude HPBA, un grand nombre de personnes s’adonnent à des grillades au barbecue le week-end en été, car le gril électrique aide à cuisiner sans gaz ni charbon de bois. Les gens aiment les sorties culinaires pendant diverses fêtes nationales telles que Noël, le jour de l’indépendance, Thanksgiving et le réveillon du Nouvel An. De plus, l’augmentation des activités de camping et de trekking oblige également la demande de produits.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00013169/

Les pays analysés sur le marché nord-américain des grils électriques comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique. La population nord-américaine est technologiquement avancée et a une quête plus élevée de technologies robustes dans le but de faciliter la vie. Les pays mentionnés ci-dessus connaissent une augmentation de la construction d’infrastructures résidentielles et commerciales, ce qui génère une demande substantielle d’appareils de cuisine avancés, y compris les grils. De plus, la demande d’appareils électriques augmente régulièrement parmi la population nord-américaine, ce qui est principalement dû à la sensibilisation accrue à la dégradation de l’environnement causée par la combustion de gaz, de charbon ou de bois. Cela conduit la population à opter pour des produits électriques, y compris des grils électriques. Ce facteur est un moteur crucial pour le marché des grils électriques dans la région. De plus, l’autorisation d’utiliser des grils électriques cotés au Underwriter Laboratory (UL) dans les zones résidentielles et dans les zones commerciales agit comme une force motrice pour le marché des grils électriques.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00013169/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876