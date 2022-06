Taille du marché des gaz médicaux, part, tendances, aperçu de la croissance par segments, entreprises, régions, aperçu de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’activité du marché des gaz médicaux contient une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible A propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et des importations/exportations concernant l’industrie.

Un rapport d’étude de marché est l’un des facteurs clés utilisés pour maintenir la compétitivité par rapport aux concurrents. Le rapport de l’industrie comprend également des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Pour l’étude de segmentation du marché menée dans ce rapport, un marché de clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’application du produit, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique, etc.

Le marché mondial du gaz médical était évalué à 2,56 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,37 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «applications thérapeutiques» représentent le plus grand segment d’applications sur le marché des gaz médicaux au cours de la période de prévision en raison de sa forte demande en tant que médicaments et équipements associés dans les établissements de santé. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des gaz médicaux

La médecine moderne dépend fortement des gaz. Les gaz aident à la respiration et à l’anesthésie et permettent aux professionnels d’analyser le fonctionnement des poumons et du système cardiovasculaire. Ils sont également utilisés dans le diagnostic et la cryochirurgie. Les gaz médicaux désignent essentiellement des molécules gazeuses médicinales qui apportent des solutions médicales. Le gaz médical est stérile et exempt de contaminants. Il est utilisé dans les hôpitaux pour synthétiser, stériliser ou isoler des processus ou des produits bénéfiques pour la santé humaine et inhalés par les patients dans une pratique appelée gazothérapie.

Dynamique du marché des gaz médicaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Problèmes de santé à croissance rapide

Les facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et l’incidence croissante des naissances prématurées sont les facteurs les plus importants à l’origine de la croissance de ce marché. De plus, les niveaux de pollution croissants et la forte prévalence du tabagisme, qui causent diverses maladies respiratoires, devraient accélérer la croissance globale du marché.

En outre, l’augmentation des dépenses de santé des autorités publiques et privées et la demande croissante d’équipements avancés de gaz médicaux, tels que les systèmes de vide et les collecteurs, devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante des patients et des médecins aux maladies chroniques et l’augmentation des applications de soins à domicile amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. Une augmentation du financement des activités de recherche liées aux gaz médicaux, combinée à la hausse des investissements dans des activités de recherche et développement approfondies, devrait également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Les avancées et les innovations offrent des opportunités

De plus, on estime que diverses avancées technologiques dans les sciences médicales et l’expansion du marché dans les économies émergentes génèrent des opportunités lucratives pour le marché. L’introduction d’équipements avancés de gaz médicaux couplée à l’installation de systèmes de secours augmentera encore le taux de croissance du marché des gaz médicaux à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des gaz médicaux

Préoccupations concernant la défaillance de l’équipement de gaz médical

Les divers incidents passés concernant la défaillance des équipements de gaz médicaux ont entraîné des décès et des blessures, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

L’imposition de diverses réglementations et normes strictes relatives aux équipements de gaz médicaux devrait défier le marché des gaz médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, la modification des normes d’étalonnage des gaz médicaux et la baisse du remboursement fédéral des thérapies respiratoires limitent également la croissance globale du marché.

Ce rapport sur le marché du gaz médical fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des gaz médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché des gaz médicaux

Le marché des gaz médicaux a été largement impacté par l’épidémie de COVID-19 . Avec le début du COVID-19, les services de santé se sont avérés surchargés et insuffisants. Les gaz médicaux ont connu une croissance de la demande et les équipements de gaz médicaux ont connu une évolution similaire. Plusieurs administrations auraient sanctionné des établissements de santé temporaires ainsi que des mises à niveau des infrastructures. Cependant, les réseaux d’approvisionnement ont été interrompus en raison des restrictions à la mobilité des personnes et des produits, qui ont eu un impact mineur sur la croissance industrielle. Le marché devrait progressivement gagner du terrain au cours de la période de prévision à court terme, les conditions se stabilisant et le commerce international montrant des signes de reprise.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2020, Air Liquide SA a accepté d’acheter la plus grande installation de production d’oxygène d’Afrique du Sud. Sasol et Air Liquide ont conclu un accord pour qu’Air Liquide achète et exploite l’usine. Cette décision a été prise afin d’augmenter la capacité de production globale de l’entreprise et, par conséquent, sa position sur le marché.

Portée du marché mondial des gaz médicaux

Le marché des gaz médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la méthode de séparation et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Gaz médicaux

Équipement de gaz médical

Sur la base du produit, le marché des gaz médicaux est segmenté en gaz médicaux et équipements de gaz médicaux. Les gaz médicaux ont été subdivisés en gaz médicaux purs et en mélanges de gaz médicaux. Les gaz médicaux purs ont été divisés en type et forme de livraison où le type a été classé en dioxyde de carbone, oxygène, azote, protoxyde d’azote, air médical et hélium. La forme de livraison a été classée en bouteilles de liquide, bouteilles à haute pression et livraison en vrac. Les mélanges de gaz médicaux ont été divisés en mélanges laser-gaz, mélanges de diffusion pulmonaire, mélanges sang-gaz, mélanges gaz anaérobies, mélanges protoxyde d’azote-oxygène, mélanges gaz aérobies, mélanges dioxyde de carbone-oxygène, oxyde d’éthylène et mélanges hélium-oxygène. Les équipements de gaz médicaux ont été subdivisés en concentrateurs d’oxygène, produits cryogéniques, accessoires d’équipement et systèmes de distribution de gaz. Les accessoires de l’équipement ont été divisés en débitmètres, collecteurs, tuyaux optiques, régulateurs, systèmes de vide, régulateurs d’aspiration, compresseurs d’air médical, sorties, systèmes de surveillance (alarmes et moniteurs) et vannes avec régulateurs de pression intégrés (VIPRS).

Application

Fabrication et recherche pharmaceutiques

Applications diagnostiques

Applications thérapeutiques

Les autres

Sur la base des applications, le marché des gaz médicaux est segmenté en fabrication et recherche pharmaceutiques, applications de diagnostic, applications thérapeutiques et autres. Les applications thérapeutiques enregistreront un taux de croissance important en raison de sa forte demande en tant que médicaments et équipements associés dans les établissements de santé. La fabrication et la recherche pharmaceutiques ont été subdivisées en fabrication pharmaceutique, découverte de médicaments, contrôle de la qualité et développement de processus. Les applications diagnostiques ont été subdivisées en imagerie médicale et utilisation générale en laboratoire. Les applications thérapeutiques ont été subdivisées en maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, cryochirurgie, anesthésie et autres.

Méthode de séparation

Séparateurs physiques

Distillation fractionnée

Tamis moléculaire

Membrane semipermeable

Les autres

Sur la base de la méthode de séparation, le marché des gaz médicaux est segmenté en séparateurs physiques, distillation fractionnée, tamis moléculaire, membrane semi-perméable et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Soin à domicile

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Institutions académiques et de recherche

Fournisseurs de services d’urgence

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des gaz médicaux est divisé en hôpitaux, soins de santé à domicile, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, institutions universitaires et de recherche, fournisseurs de services d’urgence et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché du gaz médical

Le marché des gaz médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application, méthode de séparation et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des gaz médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des gaz médicaux en raison des tendances d’acceptation relativement plus élevées observées parmi les utilisateurs finaux et de la forte prévalence de patients souffrant de troubles respiratoires dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du vieillissement de la population, de la sensibilisation croissante aux soins de santé et du développement des infrastructures de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des gaz médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des gaz médicaux, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des gaz médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gaz médical

Le paysage concurrentiel du marché des gaz médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des gaz médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des gaz médicaux sont Air Products Inc., (États-Unis), Linde Plc (Allemagne), Air Liquide (France), Ellenbarrie Industrial Gases (Inde), Praxair Technology, Inc., (États-Unis), TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, (Japon), AIMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (Inde), scicalgas (États-Unis), SOL Group (Italie), Atlas Copco AB (Suède), Zaburitz Pearl Energy Co., Ltd., (Myanmar), Rotarex ( Luxembourg), Messer Group GmbH (Allemagne), Amico Group, (EAU) et GCE Group (Suède) entre autres.

Méthodologie de recherche : marché mondial des gaz médicaux

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

