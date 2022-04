Taille du marché des gastroscopes, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises leaders, technologies en développement, aperçu régional et atteindra 2993,50 millions USD d’ici 2028

Marché mondial des gastroscopes rapport de recherche fournit les meilleures réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Le rapport a une portée très étendue qui comprend des scénarios de marché, des prix comparatifs entre les principaux acteurs, ainsi que le coût et le profit des régions de marché spécifiées. Pour exécuter l’étude de marché; des outils et des techniques compétents et avancés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés. De plus, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport permettent de savoir comment le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournissent également des estimations sur l’utilisation future.

Le marché des gastroscopes devrait croître à un TCAC de 6,91%% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 993,50 millions USD d’ici 2028. Le nombre croissant de patients souffrant de maladies chroniques accélérera le taux de croissance du marché.

De plus, la sensibilisation accrue des médecins et des patients aux avantages des gastroscopes mondiaux offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des gastroscopes.

Principaux acteurs clés :

Systèmes EndoMed Tous droits réservés.

Société FUJIFILM

Huger Medical Instrument Co., Ltd

KARL STORZ

Société Olympe

Société scientifique de Boston

Laborie, Inc.

PENTAX Médical

SonoScape Medical Corp.

SOFMEDIC

PerkinElmer Inc.

Richard Wolf GmbH.

Stryker

Produits d’endoscopie HMB

AED.MD

Johnson & Johnson Services, Inc.

Medtronic

Société CONMED.

Smith médical

Getinge AB

Scénario de marché du marché mondial des gastroscopes

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial des gastroscopes devrait croître en raison des dépenses en recherche et développement pour faire progresser la technologie impliquée et exploiter les marchés inexploités, ce qui entraînera également la promotion du taux de croissance à l’avenir au cours de la période de prévision. de 2021 à 2028. Cependant, le coût élevé de cette procédure réduira le champ de croissance du marché des gastroscopes. L’absence de politiques de remboursement favorables limitera également la portée de la croissance au cours de la période de prévision susmentionnée.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des gastroscopes ? Data Bridge Market Research a estimé que la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses pour améliorer les infrastructures de santé, associée à la sensibilisation et à l’adoption de solutions médicales avancées.

Les gastroscopes sont les dispositifs médicaux utilisés pour observer le tractus gastro-intestinal et détecter tout type de problèmes indésirables dans celui-ci. Ainsi, il est également connu sous le nom d’endoscopie gastro-intestinale. La gastroscopie est une procédure médicale dans laquelle un tube appelé gastroscope est inséré dans le corps pour observer le fonctionnement de l’œsophage, de l’intestin grêle et de l’estomac. Le gastroscope a une lumière et une caméra à une extrémité qui servent à la détection, au diagnostic et à la surveillance. La procédure n’est pas douloureuse à réaliser mais peut perturber le niveau de confort d’un individu. La gastroscopie aide à diagnostiquer et à exclure toute affection liée à l’estomac comme la gastrite et les ulcères gastro-duodénaux. Il y a aussi des effets secondaires de subir cette procédure médicale. Douleurs à l’estomac, respiration agitée, température élevée et vomissements sont les plus courants d’entre eux.

L’augmentation de la population gériatrique associée à l’augmentation des maladies gastro-intestinales est à l’origine de l’augmentation de la demande de gastroscopes. L’augmentation de la notoriété et de la popularité de la technologie et des procédures avancées de gastroscopie alimente également la demande de gastroscopes, en particulier dans les pays en développement. L’augmentation des dépenses consacrées aux compétences en recherche et développement pour faire progresser la technologie impliquée et exploiter les marchés inexploités entraînera également la promotion du taux de croissance à l’avenir.

Cependant, la possibilité de développer une infection après avoir subi une gastroscopie ralentira le taux de croissance du marché des gastroscopes. De plus, le coût élevé de cette procédure réduira le champ de croissance du marché des gastroscopes. L’absence de politiques de remboursement favorables limitera également la portée de la croissance.

Ce rapport sur le marché des gastroscopes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des gastroscopes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des gastroscopes

Le marché mondial des gastroscopes est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des gastroscopes sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché des gastroscopes est segmenté en gastroscopes standard, gastroscopes transnasaux, gastroscopes thérapeutiques, gastroscopes à double canal et autres. Sur la base de l’application, le marché des gastroscopes est segmenté en contre-indications, ulcère gastrique, gastrite chronique, muqueuse normale et autres. Le marché, basé sur la gastrite chronique, a été divisé en gastrite superficielle et gastrite atrophique. Par utilisateur final, le marché des gastroscopes a été segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Les gastroscopes sont les appareils médicaux qui ont l’habitude d’observer le canal et de détecter tout problème raisonnablement indésirable dans celui-ci. Ainsi, il est également connu sous le nom d’examen du canal. L’endoscopie peut être une procédure par laquelle un tube appelé endoscope est inséré dans le corps pour examiner le fonctionnement de la gorge, de l’intestin et de l’abdomen.

