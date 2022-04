Taille du marché des gants en nitrile, part, tendances, croissance, demande, analyse de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

L’utilisation croissante par les professionnels de la santé, l’incidence croissante des maladies chroniques et les exigences croissantes en matière d’interventions chirurgicales pour le traitement de diverses maladies sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus

marché . dude 13,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’utilisation croissante des gants en nitrile par les professionnels de la santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et les besoins croissants en intervention chirurgicale pour le traitement de plusieurs problèmes de santé devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La préférence croissante pour les gants en nitrile dans les applications industrielles des industries pétrolière et gazière, chimique, métallurgique et mécanique et automobile, afin de maintenir la sécurité des employés sur le lieu de travail, devrait stimuler la croissance du marché mondial des gants en nitrile au cours de la période de prévision. Les gants en nitrile surpassent les autres gants jetables en termes de résistance chimique, car le caoutchouc nitrile est plus résistant aux produits chimiques, aux acides et aux huiles que le caoutchouc naturel. Les gants en nitrile sont également non poudrés, ce qui élimine le risque d’allergènes.

Les gants en nitrile sont couramment utilisés dans les laboratoires pour manipuler des produits chimiques et également lors d’interventions chirurgicales. En outre, les professionnels de la santé préfèrent de plus en plus les gants en nitrile aux gants en latex, en raison de l’incidence croissante des allergies au latex. Cependant, les gants en nitrile sont fabriqués à partir de caoutchouc nitrile synthétique et certains produits chimiques sont ajoutés lors de la fabrication des gants en nitrile, ce qui peut provoquer des allergies chez certaines personnes. Certaines personnes ont signalé une irritation cutanée en portant des gants en nitrile, ce qui pourrait limiter leur adoption et ainsi entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment de qualité médicale représentait une part importante des revenus en 2021. L’utilisation croissante de gants en nitrile de qualité médicale dans les hôpitaux et les établissements de santé en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses stimule la croissance du segment.

Les revenus du segment jetable devraient croître à un TCAC considérablement élevé au cours de la période de prévision. L’épidémie de COVID-19 et l’imposition ultérieure de règles gouvernementales strictes pour la sécurité des travailleurs devraient stimuler l’adoption des gants en nitrile et stimuler la croissance de ce segment.

Le marché des gants en nitrile en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La hausse des coûts des soins de santé, l’augmentation de la population âgée et la sensibilisation croissante aux maladies acquises par les soins de santé devraient stimuler la croissance des revenus du marché des gants en nitrile en Amérique du Nord.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Hartalega Holdings Berhad, Ansell Limited, Dynarex Corporation, United Glove Inc., Kossan Rubber Industries Berhad, Rubberex Corporation (M) Berhad, Top Glove Corporation Berhad, Unigloves (UK) Limited, YTY Group et Ressources Riverstone Sdn Bhd.

En juin 2021, Rubberex Corp (M) Bhd a proposé un placement privé pouvant atteindre 83,2 millions d’actions, soit 10 % de son capital social, pour lever 18,7 millions de dollars. La société a déclaré que le produit à lever, sur la base d’un prix d’émission indicatif de 94,5 sen par action de placement, serait utilisé pour acquérir 28 lignes de production de gants jetables en nitrile à double formation dans le cadre de son expansion à Perak, tandis que 2,1 millions de dollars supplémentaires seront être utilisé pour le fonds de roulement.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché des gants en nitrile :

type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Gants en nitrile sans

poudre Gants en nitrile enduits

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

jetables

durable

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Qualité médicale Qualité

industrielle

de qualité alimentaire

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Lisse

Micro

Texture agressive

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Soins de santé

Aliments et boissons

automobile

Construction

Pétrole et gaz

Pharmaceutique

Chimie

Métaux et machines

Salles blanches

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Sud h Corée Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous proposons également des rapports personnalisés en fonction des besoins du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le meilleur rapport personnalisé.

