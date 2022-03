Taille du marché des filtres et composants, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des filtres et composants comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le marché mondial des filtres et composants est en croissance avec un TCAC de 17,5 % dans les prévisions d’ici 2027 et devrait atteindre 32 938,78 millions USD d’ici 2027.

La demande croissante de services de réseau de télécommunication plus rapides est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. L’industrie propose de nouveaux produits pour l’amélioration de la connectivité du réseau qui stimule la croissance du marché.

Portée du marché mondial des filtres et composants et taille du marché

Sur la base du type de produit, le marché des filtres et composants est segmenté en filtres à ondes acoustiques de surface (SAW), filtres à ondes acoustiques de masse RF (BAW), filtres en céramique et autres. En 2020, les filtres à ondes acoustiques de surface (SAW) représentaient la plus grande part de marché car ces filtres et composants sont largement utilisés par l’industrie des télécommunications. La disponibilité du montage flexible et de la couverture moyenne fréquence aide le segment à dominer le marché.

Sur la base de la fréquence, le marché des filtres et composants est segmenté en bas , moyen , haut et très haut. En 2020, les filtres à moyenne fréquence dominent le marché en raison de l’adoption massive des smartphones, ordinateurs portables et autres avec un soutien légal autorisé par les gouvernements.

Sur la base de la technologie de connectivité, le marché des filtres et composants est segmenté en technologie cellulaire, ISM, Wi-Fi , GNSS , Bluetooth et autres. En 2020, le segment de la technologie cellulaire domine le marché car il offre une connectivité améliorée pour les appareils électroniques et contribue à améliorer la connectivité avec la vitesse.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des filtres et composants est segmenté en communications mobiles , connectivité sans fil, navigation et communications par satellite, diffusion pour les applications civiles, industrielles et militaires. En 2020, le segment des communications mobiles domine le marché alors que l’industrie se développe à un rythme effréné avec l’augmentation du nombre de connexions et l’exigence d’Internet haut débit.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des filtres et composants sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et l’Australie. , Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis représentaient la plus grande part de marché pour le segment de type filtres à ondes acoustiques de surface RF (SAW), car l’adoption croissante des smartphones et des appareils électroniques crée une demande majeure pour les conceptions avancées de filtres et de composants. L’Allemagne représentait la plus grande part de marché pour le segment des filtres à ondes acoustiques de surface RF (SAW) en Europe en raison de la demande de réseau de connectivité sans fil pour atteindre une vitesse rapide pour les particuliers et les entreprises. Cependant, le Japon représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique pour le segment des filtres à ondes acoustiques de surface RF (SAW) en raison de l’automatisation industrielle croissante et de la nécessité pour les services Internet plus rapides d’adopter une technologie de pointe.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Filtres et composants comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Qualcomm Technologies, Inc., Molex, Microsemi (une filiale de Microchip Technology Inc.), Qorvo, Inc, Anatech Electronics, Inc., API Technologies Corp., Crystek Corporation, CTS Corporation, Murata Manufacturing Co., Ltd., SAWTRON Inc., RFM Integrated Device, Inc., RALTRON ELECTRONICS, ECS Inc. International, Abracon, Johanson Technology, Microsaw OY, Euroquartz Ltd, Cobham Limited, Syworks Solutions, Inc., TAI-SAW TECHNOLOGY CO ., LTD., TAIYO YUDEN CO., LTD., TDK Corporation, Wainwright Instruments GmbH, KYOCERA Corporation, Hangzhou Freqcontrol Electronic Technology Ltd., ITF Co., Ltd., SPK ELECTRONICS CO., LTD., SUNTSU ELECTRONICS, INC. et Taoglas, entre autres. De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance des filtres et

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché Filtres et composants.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché Filtres et composants sur la base de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la force Porte Five, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse au niveau national du marché pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Filtres et composants.

