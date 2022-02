Taille du marché des filtres à air industriels, 10 973,38 millions de dollars d’ici 2028, TCAC de 7,9 % dirigé par le filtre à poussière – Rapport de recherche exclusif de The Insight Partners

According to our latest market study on “Industrial Air Filters Market Forecast to 2028 – Impact of COVID-19 and Global Analysis – by Product, Application and Geography”, the market is expected to grow from USD 6,441.34 million in 2021 and is expected to reach $10,973.38 million by 2028; it is expected to grow at a CAGR of 7.9% from 2021 to 2028.

The demand is mainly driven by end-users’ preference for environmentally friendly air filters to reduce health risks to industrial workers. Manufacturers are increasingly creating energy-efficient air filters, such as rigid cell filters, pleated filters, and bag filters, that are both efficient and simple to install. Clarcor, for example, is a market player that produces high-efficiency HVAC filters and antimicrobial filters that work in all climates. Additionally, the growing desire for better environmental conditions in the residential and commercial sectors can present profitable prospects for the industrial air filters market. Additionally, Camfil launched the Absolute V, an energy-efficient HEPA air filter, in February 2020. It saves 20% of the energy used. Additionally, in April 2020, Parker introduced an energy-efficient HVAC filter. HVAC systems for food processing, microelectronics production, clean manufacturing facilities, hospitals and healthcare facilities, and industrial manufacturing use Parker QuadSEAL 4 in filters. Thus, the growing demand for energy efficient and higher performance air filtration technologies is expected to propel the industrial air filters market. microelectronics production, clean manufacturing facilities, hospitals and healthcare facilities, and industrial manufacturing use Parker QuadSEAL 4 in filters. Thus, the growing demand for energy efficient and higher performance air filtration technologies is expected to propel the industrial air filters market. microelectronics production, clean manufacturing facilities, hospitals and healthcare facilities, and industrial manufacturing use Parker QuadSEAL 4 in filters. Thus, the growing demand for energy efficient and higher performance air filtration technologies is expected to propel the industrial air filters market.

Le système de filtre à air industriel capture les particules de poussière et de fumée indésirables de l’air et le purifie afin qu’il soit sans danger pour une utilisation industrielle ou l’inhalation humaine. Les systèmes de filtre à air existent sous différentes formes, tailles et modèles. Les ventilateurs internes aspirent l’air dans un système de filtre à air, qui passe à travers une succession de filtres à air dont la capacité à absorber les polluants atmosphériques et les particules en suspension dans l’air telles que les odeurs, le pollen, les bactéries et la poussière varie. Les systèmes de filtrage d’air industriels sont utilisés dans diverses industries, de la fabrication et de la transformation à l’utilisation résidentielle essentielle.

Le marché des filtres à air industriels est segmenté en fonction du produit et de l’application. Sur la base du produit, le marché des filtres à air industriels est divisé en filtre à poussière, filtre à brouillard, filtres à manches, collecteurs et filtres à cartouche (CC et F), filtre HEPA, épurateurs humides et épurateurs secs. En 2020, le segment des épurateurs par voie humide détenait une plus grande part de marché. Sur la base des applications, le marché des filtres à air industriels est divisé en ciment, aliments et boissons, métaux, production d’énergie, pharmaceutique, chimique, pétrole et gaz, etc. En 2020, le segment de la production d’électricité représentait la plus grande part de marché. Géographiquement, le marché des filtres à air industriels est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des filtres à air industriels

La pandémie de COVID-19 a touché la plupart des entreprises à travers le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les autorités gouvernementales respectives à imposer des restrictions respectives à la circulation des personnes, des biens et des marchandises avec des restrictions de voyage, des fermetures de masse et des fermetures d’entreprises. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de matières premières et de biens, et a également réduit la fréquence des offres de services. La fabrication, les semi-conducteurs et l’électronique automobile, le pétrole et le gaz, l’aviation, l’exploitation minière et d’autres industries ont connu une baisse notable de leurs revenus en raison de l’arrêt temporaire des opérations. Au premier trimestre 2020, après l’imposition d’un confinement à l’échelle nationale dans la plupart des pays, de nombreux secteurs industriels se sont arrêtés. Le marché des filtres à air industriels est utilisé pour améliorer la qualité de l’air dans les industries d’utilisation finale; par conséquent, la demande de filtres à air industriels est étroitement liée au fonctionnement des installations de production. Cependant, une fois la situation revenue à la normale, le marché des filtres à air industriels devrait connaître une croissance remarquable à travers le monde.

Avec l’augmentation des niveaux de pollution de l’air dans le monde, les organismes de réglementation ont mis en place diverses réglementations sur la qualité de l’air, incitant plusieurs secteurs à intégrer des filtres à air dans leurs systèmes. L’industrialisation accrue dans le monde est un autre élément moteur de l’expansion. Les polluants sont également gérés et surveillés en raison des préoccupations environnementales croissantes qui favorisent l’expansion des entreprises. Au fil du temps, les investissements élevés en capital agissent comme un facteur étouffant pour la compétitivité du secteur. La production et l’installation de tels composants dans le système est un événement coûteux, qui entrave l’expansion des industries. En outre, la croissance du marché des filtres à air industriels est entravée par le cycle de rachat plus lent des systèmes de filtres à air en raison de leur durée de vie plus longue. Les systèmes de filtre à air deviennent de plus en plus efficaces et efficients à mesure que la technologie progresse. De plus, l’amélioration des cycles de production a fait baisser le prix des systèmes de filtres à air, ce qui devrait stimuler la demande de produits. La préoccupation environnementale accrue, combinée à une prise de conscience croissante de l’air frais et propre sur le lieu de travail, devrait propulser la demande de systèmes de filtres à air. L’expansion des entreprises devrait être favorisée par des réglementations gouvernementales favorables à l’amélioration de l’environnement de travail.

Les acteurs opérant sur le marché des filtres à air industriels adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

– En 2021, la nouvelle gamme de produits Energy Saving de General Filter marque une étape essentielle dans le domaine de la filtration de l’air. La ligne, qui bénéficie à la fois d’une ingénierie ergonomique créée après de multiples tests de comparaison et de nouveaux matériaux, offre une chute de pression plus faible et une durée de vie proportionnellement plus longue tout en conservant une excellente efficacité, contribuant ainsi à réduire la consommation globale d’énergie. Les filtres Energy Saving sont certifiés selon la nouvelle classification énergétique Eurovent adoptée dans la réglementation Eurovent 4/21.

Honeywell International, Inc. ; Mann + Hummel GmbH; FILTRATION D’AIR NORDIQUE ; Donaldson Company, Inc. ; FILTRE GÉNÉRAL ITALIE ; Camfil AB ; Société Paul ; GROUPE DE FILTRATION INDUSTRIEL, SENTRY AIR SYSTEMS, INC. ; et AIR FILTERS, INC. sont les principaux acteurs du marché des filtres à air industriels pris en compte pour l’étude de recherche. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché des filtres à air industriels ont été étudiés et analysés dans ce rapport de recherche pour obtenir une vue globale du marché mondial des filtres à air industriels et de son écosystème.

Les fabricants sont tenus de mettre en œuvre la filtration de l’air industriel dans de nombreuses industries en raison de lois strictes adoptées en réponse à l’escalade des préoccupations environnementales. Plusieurs pays dans diverses régions ont promulgué des lois gouvernementales strictes qui encouragent l’adoption de dispositifs de filtrage de l’air industriels en exigeant la déclaration et la restriction des niveaux de pollution. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis recommandent d’utiliser des filtres à air industriels portables de qualité industrielle dans les zones de construction, les installations de fabrication et d’ingénierie, les pièces mal ventilées et les salles de soins des patients pour aider à éliminer les particules polluantes. Le marché des filtres à air industriels devrait augmenter en conséquence. De plus, le Clean Air Act est une loi fédérale aux États-Unis qui vise à réduire la pollution de l’air à l’échelle nationale. L’expansion des unités industrielles et manufacturières de la région et des secteurs automobile et commercial a entraîné plusieurs réglementations régissant la filtration de l’air industriel.

Marché des filtres à air industriels – Informations basées sur les applications

Sur la base de l’application, le marché mondial des filtres à air industriels est segmenté en ciment, aliments et boissons, métaux, production d’électricité, pharmaceutique, chimique, pétrole et gaz, etc. Le ciment est composé de particules de poussière abrasives extrêmement dures et use rapidement les sacs filtrants. Le remplacement du sac filtrant est nécessaire régulièrement pour s’assurer que les filtres ne tombent pas en panne. Cela nécessite un entretien régulier. Les problèmes précédents peuvent être résolus en utilisant des cartouches filtrantes plus courtes avec des embouts de protection en PU, comme les sacs plissés de Nordic Air Filtration.

Marché des filtres à air industriels – Informations basées sur les produits

Sur la base du produit, le marché des filtres à air industriels est classé en filtres à poussière, filtres à brouillard, filtres à manches, collecteurs et filtres à cartouche (cc et f), filtres HEPA, épurateurs humides et épurateurs secs. Un filtre à poussière élimine les particules de l’air. La collecte de la poussière et d’autres contaminants de l’air ou du gaz peut améliorer la qualité de l’air émis par les activités industrielles et commerciales. Les filtres à poussière peuvent être utilisés dans une variété de situations. Le matériau utilisé dans les filtres à poussière est un composant essentiel. Un filtre à poussière peut être utilisé pour éliminer plus que la poussière ; il peut également être utilisé pour protéger les équipements et les produits. Par conséquent, les filtres à poussière sont essentiels dans de nombreux bâtiments commerciaux. De nombreux processus utilisent des filtres à poussière pour récupérer les solides granulaires ou les poudres de valeur des flux de processus ou éliminer les contaminants solides fins des gaz d’échappement avant de les évacuer dans l’atmosphère. Le dépoussiérage est une procédure continue pour collecter toute poussière générée par le processus à partir de l’emplacement d’origine.

