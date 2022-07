Taille du marché des fils de filaments de polyester, données des principaux pays, part de l’industrie, aperçu de l’entreprise, statistiques industrielles, économie régionale, développement et prévisions jusqu’en 2030

L’augmentation de la demande de l’industrie textile, en particulier dans les économies émergentes, est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Le marché mondial des fils de filaments de polyester devrait atteindre 106,23 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée aux applications croissantes des fils de filaments de polyester parmi les utilisateurs finaux.

L’utilisation croissante de fils de filaments de polyester dans l’industrie textile devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Les fils de filaments de polyester possèdent une bonne élasticité, une rétention de forme, une résistance aux rides, des performances de lavage et d’usure exceptionnelles, une lavabilité et une longévité, entre autres, et, par conséquent, trouvent une application étendue dans divers types de tissus d’habillement. Il est utilisé pour confectionner des robes à la mode, des vêtements résistants aux intempéries et est un matériau de prédilection pour les vêtements pour enfants.

La demande croissante du secteur de la construction devrait stimuler la demande du marché. Le béton renforcé de fibres de polyester (PFRC) est utilisé dans les matériaux de chaussée en béton de ciment. Les fils de filaments de polyester sont résistants aux attaques alcalines, et le PFRC trouve une utilisation comme superpositions et dans le béton de qualité chaussée. L’application de fibres peut entraîner une économie de ciment de près de 10,0 %, et avec des cendres volantes, l’économie de ciment peut être portée à environ 35,0 %. Les fils de filaments de polyester, en raison de leur propriété non biodégradable, sont utilisés dans les travaux routiers en béton de ciment, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2811

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport comprennent :

Tongkun Group Co. Ltd., Shenghong Corp., Xin Feng Ming Group, Reliance Industries Ltd., Reliance Industries Ltd., William Barnet & Son LLC, Hengli Group, Indorama Ventures Public Company Limited, Polyfibre Industries, Toray Industries Inc. et GreenFiber International SA, entre autres.

Segmentation du marché par types:

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes; 2019-2030 et revenus, millions USD; 2019-2030) Fil

partiellement orienté (POY)

Fil entièrement étiré (FDY) Fil

texturé étiré (DTY)

Autres

Perspectives des matières premières ( Volume, kilotonnes ; 2019-2030 et revenus, millions USD ; 2019-2030)

Polyéthylène téréphtalate

Poly-1, 4-cyclohexylène diméthylène (PCDT)

Autres

perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2019-2030 et revenus, millions USD ; 2019 -2030)

Tire Cordes

Marchandises mécaniques en caoutchouc

Tissus non tissés

Vêtements

Autres

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/2811

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des fils de filaments de polyester dans chaque région pour la période de prévision de 2021 -2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Partiellement Le fil orienté (POY) est une sorte de fil de filament de polyester, qui est le principal fil de filament de polyester produit par des procédés de polymérisation et de filage. Il est principalement utilisé comme matière première clé pour le fil texturé étiré (DTY).

Par matériau, le polyéthylène téréphtalate (PET) détenait une plus grande part de marché en 2020 et devrait croître à un taux de 7,8 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de ce grade est due à l’offre de propriétés de haute résistance et de légèreté.

Par application, Tire Cord a contribué à la plus grande part de marché en 2020 et devrait croître à un taux de 7,3 % au cours de la période de prévision. Les tissus de câbles pour pneus trouvent une application en tant que matériaux de renforcement pour les pneus et sont développés pour maintenir la forme structurelle des pneus et supporter le poids de l’automobile, ayant ainsi un impact considérable sur les performances des pneus.

Le marché nord-américain, mené par les États-Unis, détenait la deuxième plus grande part de marché en 2020 et devrait croître à un taux de 6,8 % au cours de la période de prévision.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2811

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

Parcourir plus de rapports:

Marché des implants médicaux microélectroniques @ https://www.biospace.com/article/microelectronic-medical-implants-market-analysis-statistics-revenue-demand-and-trend-analysis-research-report-by-2028/

Marché des vaccins contre le choléra @ https://www.biospace.com/article/cholera-vaccines-market-analysis-segments-size-share-industry-growth-and-recent-trends-by-forecast-to-2028/

Sphygmomanomètre anéroïde Market @ https://www.biospace.com/article/aneroid-sphygmomanometer-market-size-share-industry-key-features-growth-drivers-key-expansion-strategies-upcoming-trends-and-regional-forecast-by- 2028/

Marché des autoclaves à vapeur @ https://www.biospace.com/article/steam-autoclave-market-analysis-segments-size-share-industry-growth-and-recent-trends-by-forecast-to-2028/

À propos des rapports et des données

Rapports et Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com