Taille du marché des films agricoles, part, croissance de l’industrie, tendance, opportunités commerciales, défis, moteurs et contraintes Rapport de recherche d’ici 2027

Le marché mondial des films agricoles devrait valoir 14,96 milliards USD en 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée au besoin croissant d’une productivité agricole optimale. L’exigence croissante de cultures de haute qualité, associée à l’augmentation du revenu disponible des consommateurs, devrait stimuler la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

La capacité des films agricoles à améliorer la qualité des cultures en réduisant l’érosion des sols et en empêchant la croissance des mauvaises herbes stimulera sûrement les ventes du produit. Il y a une utilisation croissante des serres Nano à travers le monde pour augmenter la production agricole et protéger la culture des conditions climatiques défavorables, ce qui contribue à la croissance de l’industrie.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/154

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des films agricoles ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Aperçu régional :

Le marché mondial des films agricoles a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Films agricoles dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des films agricoles est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial Films agricoles étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/154

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2017, AEP Industries Inc., un important fabricant nord-américain de films d’emballage en plastique souple, a été acquis par Berry Global Inc., un fabricant de films agricoles, afin de rester compétitif dans l’industrie en pleine croissance et d’élargir son portefeuille de produits dans le secteur agricole.

Le polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) détenait la plus grande part de marché de 35,4 % en 2019. L’augmentation de la population des économies en développement, associée à la demande croissante de produits alimentaires, a entraîné une forte demande pour le polyéthylène linéaire basse densité dans le monde. Région APAC.

Le segment des films de paillage a dominé le marché avec une part de 49,2 % en 2019 en raison de sa capacité à maintenir la température et la rétention d’eau du sol et à limiter la croissance des mauvaises herbes.

Les principaux participants sont BASF SE, The RKW Group, Berry Global Inc., AB Rani Plast Oy, Kuraray Co. Ltd., RPC Group PLC, Trioplast Industrier AB, Coveris, Novamont SPA et Britton Group Limited, entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/agricultural-films-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des films agricoles en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2017-2027 ) Polyéthylène haute densité (HDPE) Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) Éthylène-acétate de vinyle (EVA) Polyéthylène basse densité (LDPE) Récupération Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Film de géomembrane Film d’ ensilage Film de paillis Serre couvrant



les perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de



MEA :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-agricultural-films-market