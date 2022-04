Taille du marché des faisceaux de câbles automobiles 2022 Part de l’industrie, tendance mondiale, analyse approfondie des acteurs, revenus, perspectives régionales jusqu’en 2030

La taille du marché des faisceaux de câbles automobiles était de 42,1 milliards de dollars américains en 2019. Le marché des faisceaux de câbles automobiles devrait atteindre 59,5 milliards de dollars d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision 2021-2030.

Facteur influençant

La demande croissante de véhicules électriques alimentera finalement la demande de faisceaux de câbles automobiles. La demande de véhicules a augmenté rapidement en raison du confort et de l’efficacité. En dehors de cela, l’urbanisation croissante devrait contribuer à la croissance du marché dans les années à venir.

La demande croissante de véhicules électriques et le contrôle de la pollution propulsent la croissance du marché. Les gouvernements de divers pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, la France et la Chine, ont introduit des réglementations strictes pour freiner la croissance de la pollution. Les autorités ont rendu obligatoire l’utilisation de technologies améliorées pour lutter contre l’émission de gaz nocifs. Ainsi, cela alimenterait la croissance du marché mondial des faisceaux de câbles automobiles. Le California Air Resources Board (CARB) a introduit le California Vehicle Emissions Program pour guider les fabricants concernant la production de véhicules à zéro émission (ZEV).

Des coûts initiaux et de maintenance élevés peuvent ralentir la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

Les économies émergentes pourraient trouver des opportunités prometteuses au cours de la période d’analyse en raison de l’utilisation croissante des véhicules électriques et des bornes de recharge. En outre, le gouvernement crée des filiales pour faciliter la production de véhicules électriques et d’autres initiatives de développement. Toutes ces améliorations dans l’industrie automobile créeront des opportunités rentables pour l’industrie mondiale des faisceaux de câbles automobiles.

Analyse géographique

L’infrastructure en développement rapide et la demande croissante de sécurité contribuent à la croissance de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles. La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles et devrait conserver sa domination dans les années à venir. Cela est dû aux faibles coûts de main-d’œuvre et à l’expansion de l’industrie automobile. La structure future du marché américain devrait être influencée par une nouvelle augmentation de la production automobile et un niveau d’automatisation plus élevé.

En dehors de cela, l’Europe, principalement l’Allemagne, est le plus grand importateur de faisceaux de câbles automobiles. Malgré ses coûts de main-d’œuvre élevés, l’Allemagne compte de nombreux acteurs de premier plan. De plus, les laboratoires d’essais et les installations logistiques en pleine croissance contribuent à la croissance de la région.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact perturbateur important sur la croissance du marché mondial des faisceaux de câbles automobiles. Les usines de composants automobiles et de véhicules ont dû arrêter leurs activités de fabrication et de commerce en raison des restrictions à l’importation et à l’exportation. De plus, les gens évitaient les choses de luxe, ce qui a brusquement diminué l’adoption de véhicules. En conséquence, le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles a connu une baisse significative pendant l’épidémie.

Concurrents sur le marché

Delphi Technologies PLC

Furukawa Electric Co., Ltd.

Leoni AG

Société Lear

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Spark Minda

Yazaki Corporation

Groupe Samvardhana Motherson

Nexans autoelectric Gmbh

Yura Corporation.

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par type de demande

Corps Câblage Harnais

Faisceau de câblage du moteur

Faisceau de câblage du châssis

Faisceau de câblage CVC

Faisceau de câblage des capteurs

Par type de véhicule

Deux-roues

Voitures particulières

Véhicules commerciaux

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

