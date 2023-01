Taille du marché des extrusions d’aluminium dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

«

Marché mondial des extrusions d’aluminium par produit (formes, tiges et barres, tuyaux et tubes), type (fini en usine, anodisé, revêtu de poudre), type d’alliage (alliage d’aluminium série 1000, alliage d’aluminium série 2000, alliage d’aluminium série 3000, aluminium série 5000 alliage , alliage d’aluminium série 6000, alliage d’aluminium série 7000), industrie d’utilisation finale (bâtiment et construction, transport, machinerie et équipement, biens de consommation durables, électricité, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les extrusions d’aluminium sont un matériau économique, léger et résistant à la corrosion qui nécessite peu d’entretien et possède des propriétés paramagnétiques, ce qui en fait une alternative populaire aux produits en aluminium traditionnels. Ils sont largement utilisés dans une variété d’industries, y compris le bâtiment et la construction , les transports, les machines et équipements, les biens de consommation durables, l’électricité, etc.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des extrusions d’aluminium était évalué à 169,99 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 253,07 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L’extrusion d’aluminium est le processus de mise en forme de l’aluminium à l’aide d’un colorant avec une ouverture en forme. Un bélier pousse le produit en aluminium à travers la forme du colorant pendant le processus d’extrusion, et il ressort avec la même forme que le colorant. Une fois les produits extrudés refroidis, ils sont transférés sur une civière pour s’assurer qu’ils sont parfaitement droits.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (formes, tiges et barres, tuyaux et tubes), type (fini usiné, anodisé, revêtu de poudre), type d’alliage (alliage d’aluminium série 1000, alliage d’aluminium série 2000, alliage d’aluminium série 3000, alliage d’aluminium série 5000, aluminium série 6000 Alliage, alliage d’aluminium de la série 7000), industrie d’utilisation finale (bâtiment et construction, transport, machines et équipements, biens de consommation durables, électricité, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts RUSAL (Russie), CONSTANTIA (Autriche), China Hongqiao Group Limited (Chine), Amcor plc (Suisse), Coppice Alupack Ltd. (Royaume-Uni), Tetra Pak International SA (Suisse), Arnold Magnetic Technologies (États-Unis), Zenith Alluminio Srl (Italie), Eurofoil (Luxembourg), TOYO ALUMINIUM KK (Japon), Hindalco Industries Ltd. (Inde), Danpak (Pakistan), Plus Pack AS (Danemark), Southern Aluminium Industry (China) Co.,Ltd (Chine), Alfipa (Allemagne), Wrisco Industries Inc. (États-Unis), PECTEC Corporation (États-Unis) Opportunités L’utilisation croissante de films étirables et rétractables pour remplacer les matériaux d’emballage traditionnels

La présence d’un certain nombre de fabricants internationaux et nationaux dans l’économie

Augmentation du revenu disponible, augmentation de la demande de l’industrie des aliments transformés

Dynamique du marché des extrusions d’aluminium

Conducteurs

Augmentation de la demande du secteur de la construction

L’un des principaux facteurs de croissance du marché est l’augmentation de la construction de bâtiments écologiques. Les bâtiments verts sont respectueux de l’environnement, économes en énergie et ont de faibles émissions de carbone, c’est pourquoi ils sont de plus en plus construits dans le monde. L’aluminium extrudé est très demandé dans l’industrie de la construction car il est largement utilisé dans la fabrication des fenêtres et des portes de ces bâtiments.

L’expansion de l’industrie automobile offre des opportunités de croissance

Un autre facteur contribuant à la croissance du marché est l’expansion du secteur automobile. L’aluminium extrudé est utilisé dans la fabrication de diverses pièces en aluminium dans les automobiles en raison de son poids léger. De plus, en raison de leur grande malléabilité, les extrusions d’aluminium peuvent être moulées dans une variété de formes sans dépenser beaucoup d’énergie, ce qui augmente leur demande pour les applications industrielles. De plus, les constructeurs automobiles subissent une pression croissante pour se conformer aux exigences réglementaires relatives à l’impact environnemental des véhicules.

Occasion

La haute résistance à la corrosion de l’aluminium extrudé devrait stimuler la demande dans les secteurs électrique, électronique et médical. Contrairement à l’acier et au fer, ces extrusions sont très résistantes à la corrosion en raison d’une épaisse couche d’oxyde d’aluminium après anodisation ou revêtement en poudre . Cela se traduit par des coûts de maintenance réduits pour une variété de produits industriels. L’augmentation de la demande de conception flexible devrait ouvrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché de l’extrusion d’aluminium. L’extrusion d’aluminium permet aux acteurs de l’industrie de produire une gamme diversifiée de produits extrudés dans une variété de formes et de tailles sur le même équipement.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des extrusions d’aluminium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-aluminium-extrusions-market

Un rapport d’étude de marché international sur les extrusions d’aluminium a été formulé à partir d’une analyse de marché approfondie réalisée par une équipe d’experts de l’industrie, d’analystes dynamiques, de prévisionnistes habiles et de chercheurs bien informés. Les entreprises peuvent obtenir des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à l’aide de ce rapport de marché. L’étude de marché menée dans le rapport sur le marché des extrusions d’aluminium à grande échelle analyse la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de l’industrie du marché des extrusions d’aluminium. Pour réussir sur ce marché en évolution rapide, les entreprises doivent adopter la solution de rapport d’étude de marché.

En outre, les entreprises peuvent utiliser les informations incluses dans le rapport sur le marché réaliste des extrusions d’aluminium pour décider de leurs stratégies de production et de marketing. Ce rapport de marché professionnel et large souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport de marché. Un rapport de recherche international sur le marché des extrusions d’aluminium aide à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des biens et services, ce qui entraîne la croissance de l’entreprise.



Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aluminium-extrusions-market

Les informations clés que l’étude va fournir : La vue d’ensemble à 360 degrés basée totalement sur un marché international des extrusions d’aluminium et au niveau régional Part de marché et chiffre d’affaires par le biais d’acteurs clés et d’acteurs régionaux émergents Concurrents – Dans cette section, plus d’un petit nombre de joueurs d’entreprise sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus. Un chapitre séparé sur l’entropie du marché des extrusions d’aluminium pour obtenir des informations sur l’agressivité des leaders dans la direction du marché [Fusion et acquisition / Investissements récents et développements clés] Analyse des brevets** Nombre de brevets/marques déposées au cours des années en cours. Une information complète et bénéfique pour les nouveaux candidats au marché des extrusions d’aluminium Les données prévisionnelles exerceront une pression sur les plans d’entreprise commerciaux stratégiques, modernes et rentables et l’évaluation SWOT des joueurs ouvrira la voie à l’augmentation des opportunités, à l’analyse des risques, à la faisabilité du financement et aux conseils.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-aluminum-extrusions-market

Rapports les plus populaires

Le marché des emballages comestibles affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-edible-packaging-market

Le marché des texturants alimentaires connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-texturants-market

Le marché du ruban gommé observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gummed-tape-market

Le marché de l’aspartame est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aspartame-market

Le marché des semences biologiques observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-organic-seed-market

Marché de la crème glacée à base de plantes à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-ice-cream-market

Taille du marché mondial des protéines de pois avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pea-protein-market

Le marché du beurre de table affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-table-butter-market

Le marché du yaourt à base de plantes observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-yaourt-market

Le marché des matériaux de crémier non laitiers est destiné à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-dairy-creamer-market

Le marché du café biologique devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-organic-coffee-market

Le marché des étiqueteuses automatiques de bouteilles pour observer le TCAC le plus élevé par taille, part, demande, facteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automatic-bottle-labeling-machine-market

Le marché des housses de protection pour téléphones portables affichera une croissance remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mobile-phone-protective-cover-market

Le marché des cônes en papier filé connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spun-yarn-paper-cone-market

Le marché des pots à vis est prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-screw-top-jar-market

La taille du marché des antibiotiques dans l’aquaculture vaut la peine à l’échelle mondiale avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antibiotics-in-aquaculture-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«